'Electrolux' izstrādājis putekļsūcēju no 100% otrreizēji pārstrādātiem un atkārtoti izmantotiem materiāliem

Mājsaimniecības ierīču ražotājs "Electrolux" spēris svarīgu soli ceļā uz materiālu vairākkārtēju izmantošanu sadzīves tehnikas nozarē. Sadarbībā ar "Stena Recycling" tas izstrādājis putekļsūcēja prototipu, kas izgatavots no 100% otrreizēji pārstrādātiem un atkārtoti izmantotiem materiāliem.

Projektā tiek risinātas dažas no galvenajām pārstrādes problēmām, vienlaikus izpētot, vai mājsaimniecībā lietotā tehnika ir cikliska jeb atkārtoti izmantojama.

Pasaulē katru gadu saražo vairāk nekā 400 miljonu tonnu plastmasas, bet mazāk nekā 12% no tās iegūst no pārstrādātiem materiāliem. Ražotājiem ir grūti atrast pietiekami drošus un pastāvīgi augstvērtīgus pārstrādājamos materiālus, norāda "Electrolux".

"Electrolux" 2010. gadā pirmo reizi pievērsa uzmanību otrreizēji pārstrādātas plastmasas trūkumam pasaulē, izmantojot projektu "Vac from the Sea" jeb "putekļsūcējs no jūras". Lai arī pārstrādāto materiālu saturošo produktu apjoms kopš tā laika ir palielinājies visā nozarē, tas tomēr saglabājas zemā līmenī, pauž mājsaimniecības ierīču ražotājs.

"Electrolux" izpilddirektors Jonas Samuelsons jau iepriekš paudis, ka uzņēmums ir apņēmies līdz 2030. gadam samazināt savu ietekmi uz klimatu.

"Electrolux Latvia" tirdzniecības veicināšanas speciālists Jānis Juška skaidro: "Ražošanas procesā mums ir jāpanāk līdzsvars, lai, palielinot atkārtoti izmantoto un pārstrādāto materiālu daudzumu, ir pārdomātas arī galaprodukta iespējas tikt pārstrādātam."

Prototips kā pētījums

Lai veiksmīgāk virzītos uz nosprausto mērķi, "Electrolux" sadarbojas ar "Stena Recycling" – uzņēmumu, kas izmestās elektroiekārtas sadala izejmateriālos jauniem produktiem vai enerģijas reģenerācijai. Mērķis ir uzzināt vairāk par to, kā izveidot ilgtspējīgu pārstrādātas plastmasas, kā arī neapstrādāto materiālu izmantošanu elektroiekārtu nozarē.

Pirmais vērā ņemamais rezultāts ir inovatīvs putekļsūcējs, kas izgatavots no 100% pārstrādātas plastmasas un atkārtoti izmantotām sadzīves elektroiekārtu sastāvdaļām. Plastmasa un tās sastāvdaļas ir no patērētājiem paredzētiem elektroniskiem produktiem, piemēram, lietotiem matu žāvētājiem, putekļsūcējiem un datoriem.

Putekļsūcēja prototips ir daļa no "Electrolux" programmas "Better Living", kas ir plāns, lai līdz 2030. gadam patērētājiem visā pasaulē nodrošinātu labāku un ilgtspējīgāku dzīvi. Zīmols nospraudis mērķi līdz 2030. gadam visās produktu kategorijās izmantot vismaz 50% otrreizēji pārstrādātu materiālu.

Darbojoties ar tādām preču zīmēm kā "Electrolux", "AEG", "Zanussi", "Frigidaire" un "Electrolux Grand Cuisine", "Electrolux" katru gadu pārdod vairāk nekā 60 miljonus produktu 150 pasaules valstīs.