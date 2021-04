'Elektrum' šogad plāno kļūt par lielāko komerciālo elektroauto uzlādes tīklu Latvijā

Šī gada pirmajos mēnešos, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir palielinājies elektroauto uzlāžu skaits un tajos uzlādētās elektrības apjoms. Lai arī pastāv ierobežojumi, uzlādes veicinājis gan elektroauto skaita pieaugums, gan arī uzlādes tīkla paplašināšanās, informē "Latvenergo". "Elektrum" līdz 2021. gada nogalei, gan Rīgā, gan reģionu centros atklājot vairāk nekā 84 pieslēgvietu, kļūs par lielāko komerciālo elektroauto uzlādes tīklu Latvijā.

Apkopojot "Elektrum" publisko elektroauto uzlādes vietu datus, redzams, ka šī gada pirmajos trijos mēnešos ir audzis elektromobilitātes pieprasījums. Kopumā šogad ir veiktas 1742 uzlādes, pagājušajā gadā to skaits bija 1283. Tāpat attiecīgi ir pieaudzis uzlādētās elektroenerģijas apjoms – ja pērn tās bija 20 megavatstundas (MWh), tad šogad – jau 29 MWh.

"Visticamāk, šī ir viena no retajām jomām, kurā pandēmijas ierobežojumu laikā ir redzams krass pieaugums. Zināms, ka Latvijā sabiedrības attieksme pret elektromobilitāti nepārtraukti uzlabojas, un to apliecina gan elektroauto skaita pieaugums, gan iedzīvotāju aptaujas. Ja pagājušā gada sākumā bija reģistrēti 658 elektroauto, tad gada beigās to skaits bija ne tikai strauji pieaudzis, bet pat dubultojies, sasniedzot 1240," teic AS "Latvenergo" Elektrotransporta uzlādes tīkla vadītājs Ansis Valdovskis.

Atbilstoši datiem, uzlādēto kilovatstundu skaits katru mēnesi "Elektrum" tīklā ir pieaudzis. Kopš "Elektrum" uzlādes tīkla darbības sākuma klienti ir uzlādējuši 115 MWh elektroenerģijas saviem transporta līdzekļiem, nodrošinot 7917 sekmīgas elektrouzlādes. Ar dabai draudzīgu enerģiju ir nobraukti vismaz 640 000 km.

Lietotāju iespējas uzlādēt savus elektroauto pagājušajā gadā ir ievērojami palielinājušās. Ja 2019. gada beigās "Elektrum" uzlādes vietu skaits bija 7, tad šobrīd "Elektrum" tīklā ir 36 pieslēgvietas, kas pieejamas četrās pilsētās: Rīgā, Jūrmalā, Liepājā un Aizkrauklē.