Esi sveicināta, Milāna! Pienācis laiks nest 'TechChill' vārdu ārpus Baltijas robežām

"TechChill" aizvadīto vienpadsmit gadu laikā ir kļuvis par Baltijas reģionā plaši atpazīstamu tehnoloģiju un jaunuzņēmumu nozares pasākumu. Ir pienācis laiks iznest "TechChill" vārdu ārpus Baltijas robežām, un septembrī Itālijā, Milānā, norisināsies "TechChill Milano", uz kuru pošas arī Latvijas jaunuzņēmumu vides pārstāvji un investori.

"TechChill" izpilddirektore Annija Mežgaile sarunā ar "Delfi Bizness" stāsta, ka Itālija ir zināma kā Eiropas jaunuzņēmumu nozares apslēptais dārgums ar plašām biznesa veidošanas iespējām un nākotnes potenciālu.

Sākumā, lūdzu, iezīmējiet svarīgāko, kas šobrīd jāzina par "TechChill".

"TechChill" aizvadīto vienpadsmit gadu laikā ir kļuvis par Baltijas reģiona vadošo tehnoloģiju un jaunuzņēmumu nozares pasākumu. Izaugot no nelielas līdzīgi domājošu tehnoloģiju entuziastu kustības, "TechChill" mērķis aizvien ir palīdzēt Baltijas un Latvijas jaunuzņēmumiem sekmēt savu starptautisko attīstību.

Šogad "TechChill" pasākums norisinājās Rīgā, "Hanzas Peronā", no 27. līdz 29. aprīlim, un tas bija pirmais šāda līmeņa tehnoloģiju nozares notikums pēc pandēmijas ierobežojumu atcelšanas Baltijas valstīs, kas piesaistīja lielu apmeklētāju interesi – visas biļetes bija pārdotas jau dienu pirms pasākuma. Šogad "TechChill" piedalījās 175 runātāji no dažādām pasaules valstīm, kuri stāstīja par to, kā veidot sava uzņēmuma zīmolu, kā to virzīt starptautiski un kā savu ideju prezentēt investoriem.

"TechChill" vienmēr ir bijis un būs par un ap jaunuzņēmumu dibināšanu, un tā apmeklētāji parasti meklē atbildes uz jautājumiem, kā piesaistīt investorus un kā mērogot savu jaunuzņēmumu.

Šā gada septembrī tiks organizēts pirmais "TechChill" pasākums Milānā. Kādēļ tika izlemts startēt ārpus Baltijas robežām? Kādēļ kā pirmā valsts šādam solim tika izvēlēta Itālija?

Kā lielākais tehnoloģiju nozares notikums Baltijas reģionā "TechChill" aktīvi atbalsta vietējo ekosistēmu un ir radījis platformu zināšanu apmaiņai un nozares attīstības veicināšanai visa gada garumā, un tikpat pārliecinoši ir augušas arī mūsu ambīcijas kļūt par globāla līmeņa pasākumu.

Mēs jutām, ka ir pienācis laiks iznest "TechChill" vārdu ārpus Baltijas robežām un dalīties uzkrātajā pieredzē ar citiem Eiropas reģioniem, kur jaunuzņēmumu nozare attīstās līdzīgā tempā.