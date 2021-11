'Facebook' ievieš apmācību platformu Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

"Facebook" Latvijā šonedēļ ievieš "Boost with Facebook" platformu, kurā bez maksas būs pieejami dažādi interaktīvi tiešsaistes apmācību materiāli mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, informē uzņēmums.

Šajā vietnē būs atrodami vebināri par uzņēmumu klātbūtnes un atpazīstamības veicināšanu interneta vidē, radoša satura izveidi, kā arī dažādu Latvijas uzņēmumu efektīvas digitālo rīku lietošanas piemēri. Pandēmija visā pasaulē ir ietekmējusi teju katra uzņēmuma ikdienas darbību. Taču šī krīze ir īpaši smags izaicinājums tieši mazākajiem uzņēmumiem – daudziem no tiem darbība bija jāpārtrauc vispār, kamēr citiem ir kļuvis daudz grūtāk piesaistīt klientus, kuru paradumi ir mainījušies pandēmijas iespaidā. Piemēroties jaunajai situācijai mazajiem uzņēmumiem nereti nozīmē mainīt savu biznesa modeli un pārcelt lielu daļu darbības tiešsaistē. Tas palīdz saglabāt ieņēmumus un darba vietas, taču tas nav viegls uzdevums. Ņemot vērā šo situāciju, "Facebook" ievieš bezmaksas apmācību programmu uzņēmējiem.

"Mēs apzināmies, ka daudzi izaicinājumi, ar kuriem šobrīd saskaras uzņēmēji nekavējoties nepazudīs līdz ar pandēmijas ierobežošanai nepieciešamo ierobežojumu atcelšanu. Lai palīdzētu uzņēmumiem izdzīvot šajā grūtajā posmā, mēs vēlamies tiem palīdzēt izmantot interneta un bezmaksas "Facebook" un "Instagram" rīku potenciālu. Mēs ceram uzrunāt maksimāli daudz mazos un vidējos uzņēmumus," teic "Facebook" Publiskās politikas vadītājs Centrālajā un Austrumeiropā Džeikobs Turovskis (Jacob Turowski).

"Boost with Facebook" platforma tiks ieviesta 4. novembrī ar tiešraides vebināru – bezmaksas "Facebook Live" digitālo rīku apmācības "darbnīcu", kuras laikā dalībnieki uzzinās, kā veicināt savu uzņēmumu klātbūtnes izaugsmi interneta vidē, kā palielināt sava piedāvājuma atpazīstamību, kā arī par citiem digitālā mārketinga jautājumiem.

"Facebook" ievieš "Boost with Facebook" plaformu sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK) un "Httpool" – "Facebook" partneriem Latvijā.

"Digitalizācija ietekmē visas mūsu ekonomikas nozares un katru uzņēmumu. Šobrīd mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir iespēja strauji augt un palielināt pārdošanas apjomus, izmantojot digitālas platformas. Viena no šādām iespējām ir "Facebook". Uzņēmumi, kas vēlas attīstīt savus digitālos pārdošanas kanālus var saņemt valsts atbalstu no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA). To var izmantot, lai izstrādātu mājas lapas, tiešsaistes veikalus, digitālos risinājumus un virtuālas komunikāciju platformas," teic LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Pēc platformas ieviešanas, nākamo četru nedēļu laikā tajā uzņēmējiem tiks piedāvāta apmācību sesiju sērija. Šīs apmācību sesijas tiks ievietotas "Boost with Facebook" apmācību platformā.