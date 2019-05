'Facebook' izrāda 'kara istabu', kurā pieskatīs Eiroparlamenta vēlēšanas

Tuvojoties Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanām, tuvojas arī bažas par vēlētāju iespaidošanu sociālajos tīklos. Paturot prātā neseno kritiku ASV vēlēšanu un “Brexit” kontekstā, sociālā tīkla “Facebook” pārstāvji sapulcēja lielāko mediju pārstāvjus savā Eiropas centrālajā birojā Dublinā, lai izrādītu par “kara telpu” dēvēto biroju, kas tuvāko nedēļu laikā centīsies nodrošināt drošas vēlēšanas. Tajā viesojās arī portāls “Delfi”.

Dublinā "Facebook" savu biroju izveidoja 2009. gadā, kad tajā strādāja 30 cilvēki. Sagaidāms, ka jau šī gada izskaņā Īrijas galvaspilsētā uzturēsies pieci tūkstoši "Facebook" darbinieku. Īpaši Eiroparlamenta vēlēšanu pieskatīšanai izveidotajā telpā uzturas aptuveni četrdesmit cilvēki, kuru starpā arī visās 24 oficiālajās Eiropas Savienības valodās runājoši darbinieki, lai nodrošinātos, ka pilnvērtīgi tiek monitorētas visas valstis cauru diennakti.

"Mēs esam daļa no trīsdesmit tūkstošu cilvēku komandas, kas uzrauga drošību "Facebook" platformā," norāda sociālā tīkla starptautisko operāciju direktors Deivids Gerahtijs, piebilstot, ka Dublinā izveidotā grupa strādā ciešā sasaistē ar satura pārskatītāju darbiniekiem, kuri ir izvietoti visā pasaulē. Pērnā gada decembrī portāls "Delfi" ziņoja, ka arī Latvijā pēc "Facebook" pasūtījuma ir izveidots birojs, kurā tiek nodarbināti aptuveni 150 satura sargi.

Birojā, kas no visām pusēm ir ieskauts vairāk nekā divdesmit dažādos elektroniskos statistikas paneļos, tiek uzraudzītas trīs platformas – "Facebook", "Instagram" un "WhatsApp". Svarīga sastāvdaļa no satura sargāšanas ir pašu sociālo tīklu lietotāju iesaiste, ziņojot par šķietamiem pārkāpumiem. Biroja darbinieki galvenokārt monitorē saņemtos ziņojumus un sūdzības, īpašu uzmanību pievēršot brīžiem, kuros statistikas ekrāni ziņo par paaugstinātu aktivitāti kādā no reģioniem.

"Facebook" pārvaldībā ir vairākas platformas – arī "Instagram" un "WhatsApp", kurās izplatīt politisko reklāmu kļūst aizvien populārāk. Darba metožu ziņā visvairāk atšķiras tieši "WhatsApp", kur šobrīd populārākā neatļautā reklāmas metode ir spamošana jeb politiskas reklāmas masveida izsūtīšana uz telefona numuru sarakstiem.

Runājot par bēdīgo pieredzi, kad interneta "troļļu" darbība sociālajos tīklos ietekmēja ASV vēlēšanas 2016. gadā, "Facebook" politikas risinājumu viceprezidents Ričards Alans norāda, ka "aizvērt durvis jau zināmiem riskiem ir pirmā lieta, kas mums ir jāveic kā atbildīgam uzņēmumam. Taču komanda domā arī par draudiem, kādus mēs vēl neesam pieredzējuši un kādi varētu materializēties nākotnē."

Viens no tematiem, kas "Facebook" kontekstā visbiežāk izskanējis kā problemātisks, ir viltus profilu izveide, kuru mērķis ir ietekmēt sabiedrisko domu, radot lielu skaitu neīstu personu ar konkrētu politisko viedokli. "Katru minūti "Facebook" likvidē miljoniem viltus profilu, kuri ir centušies apiet sistēmu, norādot melīgu informāciju," žurnālistiem pastāstīja "Facebook" kiberdrošības politikas vadītājs Nataniēls Gleičers.

Viņš arī norāda, ka tā vietā, lai cilvēki ieguldītu resursus sava ziņojuma nodošanai plašākai auditorijai legālā ceļā, regulāri tiek meklēti daudz sarežģītāki ceļi, lai to nodotu ar viltu. "Ieskicējot mērogu, kādā šie procesi notiek, laika posmā starp 2017. gada oktobri un 2018. gada septembri ir likvidēti 2,8 miljardi viltus profilu," piebilst Ričards Alans.