'Fifty Founders Battle' jaunuzņēmumu sacensībās triumfē 'Longenesis' no Latvijas

Piektdien, 21. maijā, noslēdzās Baltijas reģiona vadošais tehnoloģiju un jaunuzņēmumu nozares pasākums “TechChill, kas šogad pirmo reizi norisinājās digitālā formātā.

Kā centrālais pasākumu sērijas notikums tiešsaistē tika aizvadītas arī ikgadējās jaunuzņēmumu sacensības "Fifty Founders Battle", kurās šogad triumfēja Latvijas jaunuzņēmums Longenesis, iegūstot galveno balvu - 10 000 eiro naudas prēmiju no "TechChill". Savukārt Igaunijas uzņēmums "Gelatex" un pašmāju uzņēmums "Vreach" savā īpašumā ieguva 250 000 eiro finansējumu no Baltijas vadošā biznesa eņģeļu sindikāta.

"Longenesis" ir Latvijā un Honkongā bāzēts digitālās veselības B2B jaunuzņēmums, kas piedāvā platformu biomedicīnas organizācijām ar mērķi paātrināt klīnisko pētījumu norises gaitu. Tas tiek darīts, nodrošinot tiešu saziņu ar biomedicīnas pētnieciskajām organizācijām drošai datu apstrādei un izmantošanai pētniecības nolūkos. Longenesis sniedz iespēju ārstiem un zinātniekiem sadarbībā ar pacientu organizācijām skaļāk pieteikt sevi plašākai auditorijai, kā arī atrast sadarbības partnerus un pētījuma finansiālos atbalstītājus, lai apgūtu jaunas ārstēšanas metodes cīņā ar slimībām.

Šogad uz dalību "Fifty Founders Battle" sacensībās pretendēja rekordliels dalībnieku skaits ar vairāk nekā 200 pieteikumiem no Baltijas, Skandināvijas, Centrāleiropas un pat Austrālijas, taču tikai 50 daudzsološākie no tiem prezentēja savu biznesa ideju uz "TechChill" virtuālās skatuves vairāk nekā 200 investoru un 1700 pasākuma skatītāju priekšā. Īpašs uzsvars šogad tika likts uz FinTech, B2B, mākslīgā intelekta tehnoloģiju, robotikas, kā arī ilgtspējas nozarēm, to inovācijām un risinājumiem.

"Fifty Founders Battle" sacensību finālā sacentās pieci spēcīgākie startup nozares spēlētāji – "Gelatex" (Igaunija), AVA (Austrālija), "Cellbox Labs" (Latvija), "Longenesis" (Latvija/Honkonga) un "Algomo" (Apvienotā Karaliste). Papildus galvenajai naudas prēmijai pirmo reizi "TechChill" vēsturē 250 000 eiro vērtu balvu diviem sacensību dalībniekiem piešķīra arī Baltijas biznesa eņģeļu sindikāts, kurā apvienojušies investori LATBAN, ESTBAN, LITBAN + un Cocoon Ventures". To savā starpā dalīja "Gelatex", kas ražo ilgtspējīgu želatīnu, izmantojot nanodaļiņu tehnoloģiju, un "Vreach", kura pamatā ir VR tehnoloģijās balstīti rehabilitācijas risinājumi.