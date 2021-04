Finanšu tehnoloģiju uzņēmumi piedāvā izveidot vienotu Eiropas inovāciju smilšukastes vidi

Inovāciju politikas izstrādes atbalsta grupa, ko veido Eiropas Savienības vadošie jaunuzņēmumi, izveidojusi ziņojumu vienotas Eiropas inovāciju ekosistēmas atbalstam, informē "Mintos" pārstāvji.

Ziņojumā noteikti galvenie virzieni un pamatprojekti, tostarp priekšlikums izveidot vienkāršu veidu, kā inovatīviem uzņēmumiem piekļūt ES tirgum kā vienotam kopējam tirgum, kurā inovāciju testēšana būtu iespējama visā Eiropā vienotā veidā.

Eiropas Savienības inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes lietu komisāre Marija Gabriela un 35 Eiropas veiksmīgāko uzņēmumu grupa iepazīstinājusi ar visaptverošu, uz rīcību balstītu ziņojumu "Next Innovation EU", kurā sīki izklāstīti plāni, kā uzlabot vienoto Eiropas inovāciju ekosistēmu. Uzņēmumu dibinātāji un vadītāji ierosināja 8 pamatprojektus, kas būtu jāīsteno turpmākajos gados, lai Eiropai nodrošinātu vadošo lomu nākotnes digitālajā un ilgtspējīgajā pasaulē. Starp tiem ir arī finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumu priekšlikums par ES mēroga smilšu kasti (sandbox), kas ļautu uzņēmumiem izmēģināt jaunus inovatīvus produktus ar plašāku auditoriju un efektīvi paplašināt to mērogu.

Jaunajā ziņojumā apgalvots, ka pašreizējais ES tirgus ir sadrumstalots, un katrā valstī ir atšķirīgi noteikumi, tāpēc ES atpaliek no konkurentiem citviet, kuri var ātrāk testēt produktus, iegūstot pieredzi un apjomu, un galu galā iegādāties Eiropas uzņēmumus vai konkurēt ar tiem agresīvāk.

Ziņojumā teikts, ka problēmu atrisinātu ES mēroga smilšu kaste, kas darbotos kā "vienas pieturas aģentūra" jebkuram uzņēmumam, jo tā automātiski ļautu uzņēmumiem piedāvāt inovatīvus produktus un pakalpojumus visā ES (ar zināmiem nosacījumiem), tiklīdz tie tiktu pieņemti šajā sistēmā.

"Eiropai ir nepieciešams vienkāršs veids, kā uzņēmumiem, kas piedāvā inovatīvus pakalpojumus un produktus, piekļūt ES tirgum kā vienotam kopējam tirgum," saka Latvijas jaunuzņēmuma "Mintos" līdzdibinātājs Mārtiņš Valters.

"Jaunām produktu un pakalpojumu idejām vajadzētu būt iespējai tikt testētām visā Eiropā, neatkarīgi no uzņēmuma atrašanās vietas ES, ar iespēju to darīt patiešām ātri. Gaidīt vairākus mēnešus vai nereti pat vairāk nekā gadu, lai saņemtu apstiprinājumus vai atsauksmes no dažādiem regulatoriem, kas izkaisīti dažādās valstīs, daudzos gadījumos var būt nāves spriedums inovatīvām idejām. ES mēroga smilšu kaste ļautu gan uzņēmumiem, gan privātpersonām ES daudz ātrāk un neierobežotā veidā pieņemt jaunus inovatīvus risinājumus," viņš uzskata.

Viens no priekšnoteikumiem smilšu kastes ieviešanai ir vienošanās par jomām un nozarēm, kurās inovatīviem uzņēmumiem būtu jānodrošina piekļuve ES mēroga smilšu kastei.

"Kā minimums, tiem jābūt uzņēmumiem, kas darbojas finanšu, tehnoloģiju un transporta nozarēs," sacīja Valters. "No ES puses būtu jāpiemēro arī tiesību akti, kas nosaka, ka atsevišķu ES dalībvalstu regulatīvajām iestādēm nav šķēršļu attiecībā uz uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, ja konkrētais uzņēmums ir pieņemts ES mēroga smilšu kastē. Attiecīgajām tirdzniecības asociācijām gan aktīvi jāveicina šī iespēja, gan jāsniedz palīdzība uzņēmumiem, lai tie varētu pieteikties uz dalību ES mēroga smilšu kastē," viņš norāda.

Ziņojumā norādīts, ka mērķi var sasniegt divējādi. Pirmais ir saistīts ar katras nozares centrālo ES iestādi, kas uzņem uzņēmumu ES smilšu kastē. Otrs variants būtu tāds, ka katras dalībvalsts regulators varētu pieņemt lēmumu par uzņemšanu, kas pēc tam būtu piemērojams arī citām dalībvalstīm.