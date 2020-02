Foto: Ar igauņu 'Woola' uzvaru noslēdzies 'TechChill 2020'

"Woola", jaunuzņēmums no Igaunijas, ieguva "TechChill 2020" jaunuzņēmumu sacensību "Fifty Founders Battle" galveno balvu, informē jaunuzņēmumu konferences organizētāji.

Komanda devās mājup ar 10 000 eiro finansējumu no "TechChill Foundation", ko ieguldīt tālākā jaunuzņēmuma izaugsmē, iespēju piedalīties "Startup" pasaules kausa finālā Sanfrancisko un citas balvas. Savukārt "Adact", "Hugo.legal", "VeritaCell" ieguva Latvijas Biznesa eņģeļu tīkla balvu – vieglās saistības 100 000 eiro apmērā.

Pirmās "TechChill" konferences dienas laikā, 20. februārī, investoru žūrija vērtēja piecdesmit jaunuzņēmumus, balstoties uz to prezentāciju trīs minūšu garumā un izvirzīja piecus finālistus: "Adact" (Igaunija), jaunuzņēmums, kas dod iespēju zīmoliem izveidot uz spēlēm balstītu mārketinga kampaņu bez kodēšanas; "Hugo.legal" (Igaunija), mākslīgajā intelektā balstīta platforma, kas dod iespēju izvēlēties piemērotu juristu; "Longeneze" (Latvija), platforma, kas piedāvā biomedicīnas datu pārveidošanu savstarpēji dalāmos aktīvos; "Woola" (Igaunija), jaunuzņēmums, kas ražo burbuļu ietīšanas plēvi no aitas vilnas; "EVOestate" (Igaunija), platforma, kas apkopo nekustamā īpašuma kompensācijas.

"Fifty Founders Battle" 50 pusfinālisti tika iedalīti piecās vertikālēs atbilstoši to nozarei – medicīnas tehnoloģijas (MedTech), zaļās tehnoloģijas (GreenTech), finanšu tehnoloģijas (FinTech), B2B un B2C. "TechChill 2020" organizatori atzīmē, ka šogad saņemts rekordliels pieteikumu skaits jaunuzņēmumu sacensībām – kopumā 261 pieteikums. Populārākā vertikāle pēc pieteikumu skaita šogad bijusi B2B, kas saņēmusi 80 pieteikumus. Lai arī lielākā daļa pieteikumu tiek saņemta no Baltijas un Ziemeļvalstu reģioniem, konferences organizatori priecājas, ka starp pieteikumiem ir iespējams redzēt pārstāvjus no Armēnijas, Kosovas, Puertoriko un citām valstīm, kas iepriekš nav bijušas pārstāvētas. Šogad pieteikumi tika saņemti no 37 valstīm.

Pasākumu norises vietā "Hanzas perons" tika aizvadīta devītā "TechChill" konference, kas šogad pulcējusi rekordlielu apmeklētāju skaitu – vairāk nekā 2300 apmeklētāju. Konferences organizatori ziņo, ka 40% no visiem apmeklētājiem ir starptautiski atzīti eksperti un tehnoloģiju interesenti, kopumā pārstāvot vismaz 40 pasaules valstu. "TechChill 2020" uzņēmis arī rekordlielu jaunuzņēmumu pārstāvju skaitu – kopumā 500 cilvēkus, kas pārstāvēja vairāk nekā 300 dažādus jaunuzņēmumus. Konference pulcēja arī 150 investorus un aptuveni 100 mediju pārstāvjus. Konferences laikā notikušas 1500 dažādas tikšanās. Līdztekus konferencei norisinājās arī 20 dažādi satelītpasākumi.