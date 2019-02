Foto: Arī 'Huawei' piesaka telefonu ar salokāmu ekrānu

Dienu pirms lielās mobilo ierīču pasaulei veltītās izstādes Barselonā Ķīnas "Huawei" prezentēja vairākas jaunas ierīces, no kurām vislielāko interesi nešaubīgi guva salokāmais telefons "Mate X". Tam ir 8 collu ekrāns, ietilpīga baterija un tas ir gatavs darbam 5G tīklā.

Vēl tikai pagājušajā nedēļā savu salokāmo telefonu prezentēja "Samsung", taču atšķirībā no tā "Huawei" ierīcei ekrāns atrodas ārpusē, tādējādi, salokot to, ekrāns kļūst par tālruņa korpusu. Interesanti, kura no tehnoloģijām izrādīsies izturīgāka un noderīgāka – ielokāmais vai aplokāmais ekrāns.

Telefonam ir pašu "Huawei" izstrādātais "Kirin" procesors, "Balong 5000" 5G modems, 8 un 512 gigabaitu atmiņa un 4500 mAh akumulators. Nez kāpēc tik lielā telefonā vietu nav atradis lielāks akumulators. Nepārprotami 5G tīkls un lielais ekrāns patērēs krietni vairāk enerģijas kā "parastie" telefoni.

Kā jau īstam "Huawei" arī "Mate X" ir iebūvētas jaudīgas fotokameras. Salokāmā ekrāna dēļ galvenā kamera var kalpot arī kā selfiju kamera. Protams, arī šī tālruņa kameras izstrādātas ar "Leica" svētību.

Gan vizuāli, gan funkcionāli "Mate X" izskatās labāk pārdomāts par "Galaxy Fold", taču arī šis telefons vēl nav pieejams pat aptaustīšanai. Kompānijas vadītājs pat nezināja teikt, kad tas varētu būt pieejams, solīts tika vien vasaras vidus. Toties diezgan precīzi tika pateikta gaidāmā cena. Gandrīz apaļi 2299 eiro. Tātad par viena normāla telefona cenu dārgāk kā "Samsung" "grāmatiņa" (2000€).

Līdz brīdim, kad "Fold" un "X" būs praktiski pieejami noteikti vēl redzēsim daudzu citu ražotāju salokāmās ierīces. Interese par tiem ir milzīga. Varētu pat teikt biedējoša. Demo zālē pēc preses konferences, kur parasti var iepazīties ar jaunumiem klātienē, "Mate X" vēl bija paslēpti aiz stikla, līdz kuram izrauties varēja vien ar elkoņu grūstīšanas metodi. Žurnālisti burtiski gāza viens otru apkārt, lai tikai tuvumā (aiz stikla) apskatītu šo jauno brīnumu. Rodas jautājums, – vai tikpat liela un agresīva burzma sagaidāma pie veikaliem, kad telefoni nonāks tirdzniecībā.

Prezentēti tika arī jauni "Matebook" sērijas klēpjdatori, taču uz tiem skatījās vien retais. Par tiem ziņosim atsevišķi, kad tie būs pieejami Latvijas tirgū.