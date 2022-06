Foto: Hakatonā Rīgā triumfē sūtījumu izsekošanas izstrādātāji

Rīgā noslēdzies starptautiskais programmēšanas festivāls "CodeX", kurā par labākā risinājuma autoriem atzīti komandas "Phoenix" autori, saņemot kopumā 7000 eiro naudas balvu, portālu "Delfi" informēja pasākuma rīkotāju pārstāve Zane Grēta Grants.

"CodeX" pulcēja vairāk nekā 200 Eiropas IT nozares speciālistus, kuri izstrādāja risinājumus vienam no sešiem programmēšanas izaicinājumiem.

"Galveno balvu piešķīrām komandai, kura vislabāk bija realizējusi risinājumu, kas sevī iekļauj gan bezvadu ierīces, gan programmatūru. Mums, kā produktu kompānijai, prieks redzēt, ka jaunie speciālisti nebaidās no ambicioziem risinājumiem, un "Phoenix komanda" šajā hakatonā parādīja fantastisku progresu. Ļoti ceram, ka galvenā balva dos, lielu motivāciju turpināt darbu un saglabāt degsmi par iesākto projektu," izvēli komentēja žūrijas komisijas vadītājs Kristaps Elsiņš.

Labākā risinājuma autori izstrādāja īstā laika sūtījumu izsekošanas sistēmu, iegūstot galveno balvu - 5000 eiro. "Phoenix" komanda ieguva arī balvu par izstrādātajiem risinājumiem "Latvijas Pasts" uzņēmumam, iegūstot vēl 2000 eiro.

"Viens no mūsu komandas biedriem nesen pa pastu nosūtīja svarīgus dokumentus universitātei. Diemžēl sūtījums pazuda, un vairs nebija iespējas to atgūt. Tas rosināja mums uzdot jautājumu, kā pasta dienesti varētu atrast nozaudētos sūtījumus, tādā veidā padarot to piegādi uzticamāku un efektīvāku, kā arī nodrošinot labāku lietotāja pieredzi," citēts "Phoenix" komandas pārstāvis.

Hakatonā piedalījās ne tikai pieredzējuši programmētājiem, bet arī tie, kuriem vēl nebija plaša pieredze un zināšanas programmēšanā. Iesācējiem tika dota iespēja sacensties "Riga TechGirls" izaicinājumā, izstrādājot hakatona komunikācijas platformas "Discord" botu. Šajā izaicinājumā laurus plūca komanda "Mafia Bot," kas savā īpašumā iegūst četrus "DJI Mavic Mini 2 Fly" dronus no "Tet".

Savukārt specbalvu no Rīgas Tehniskās universitātes pasniedza komandai "ChallengeIT," kas arī sacentās "Riga TechGirls" izaicinājumā. Komanda balvā saņem vienas dienas piekļuvi RTU Zinātnes un inovāciju centra infrastruktūrai (telpām, aprīkojumam, konsultācijām), lai tālāk attīstītu savas prasmes un risinājumu.

Starptautiskais hakatons "CodeX" tika organizēts ar mērķi padarīt Rīgu par aizraujošu galamērķi jauniem talantiem un veidot tehnoloģiju kopienu, kuras centrā ir sadarbība un koprade. "CodeX" organizē inovāciju vadības uzņēmums "Helve" sadarbībā ar galvenajiem atbalstītājiem "Ubiquiti" un "Gravity Team", kā arī norises vietas atbalstītāju Rīgas Tehnisko universitāti.