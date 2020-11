Foto: Ieguldot četrus miljonus eiro, Latvijas Pasts atklājis jaunu sūtījumu apstrādes iekārtu

Latvijas Pasts atklājis pirmo pilnībā automatizēto pasta sūtījumu svēršanas, skenēšanas, mērīšanas un šķirošanas iekārtu, informē uzņēmums. Iekārtā ieguldītās investīcijas sasniedz četrus miljonus eiro.

Līdzīgi kā citviet pasaulē, arī Latvijā būtiski samazinās tradicionālo pasta sūtījumu apjomi, bet, pateicoties e-komercijas straujajai attīstībai un augošajām attālinātās iepirkšanās iespējām, palielinās sīkpaku un paku sūtījumu īpatsvars. Jaunā līnija ar mākslīgā intelekta palīdzību ļaus apstrādāt visa veida pasta sūtījumus, stundas laikā spējot sašķirot līdz pat 6000 sūtījumu vienību un kopumā ar esošajiem darbaspēka resursiem nodrošinot divreiz ātrāku divreiz lielāka sūtījumu skaita apstrādi. Līdz ar to Latvijas Pasts nebūs atkarīgs no cilvēkresursu pieejamības situācijās, kad aviosatiksme ir nevienmērīga un, ienākot lielākam sūtījumu apjomam, to sašķirošanai kvalitātes standartu ietvaros ar esošajiem resursiem varētu nepietikt un jāpiesaista papildu darbaspēks, kas tiek nodarbināts tikai īslaicīgi.

Sūtījumu apstrādes un šķirošanas līnija ir lielākais Latvijas Pasta investīciju projekts pēdējos gados. Tās ražotājs ir viens no pasaulē vadošajiem pasta sūtījumu noformēšanas un pakalpojumu sniegšanas iekārtu un risinājumu izstrādātājiem "BlueCrest". Iekārtā ieguldītās investīcijas sasniedz četrus miljonus eiro.

Jaunajā iekārta ir arī citas vērtīgas funkcijas, piemēram, ar tās palīdzību Latvijas Pasts varēs sniegt jaunus papildu pakalpojumus tranzīta sūtījumu plūsmas ietvaros no Ķīnas, kā arī uzlabot pakomātu tīkla darbības kvalitāti un piegādes laiku.

"Jaunās šķirošanas iekārtas iegāde ir nozīmīgs solis, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem ērtus un pieprasījumam atbilstošus pasta pakalpojumus. Mērķtiecīga, sistēmiska attīstība ir vienīgais veids, kā būt veiksmīgiem arvien pieaugošajos konkurences apstākļos. Tas ir svarīgi gan pašam Latvijas Pastam, gan arī valsts kopējās sakaru infrastruktūras modernizācijas kontekstā," uzsver satiksmes ministrs Tālis Linkaits.

Latvijas Pasta valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns norāda, ka pirms desmit gadiem uzņēmuma pakalpojumu apjomā lielākais īpatsvars bija tradicionālajiem pasta sūtījumiem, piemēram, vēstulēm, bet līdz ar e-komercijas straujo izaugsmi un iepirkšanos visdažādākajās interneta tirdzniecības platformās pēdējos gados strauji mainās arī pasta uzņēmumu funkcionalitāte un piedāvāto pakalpojumu klāsts. Datu apmaiņa, apstrādes un piegādes ātrums, izsniegšanas vietu daudzveidība ir mūsdienu patērētājam elementāras prasības. Lai tās nodrošinātu, vairs nepietiek tikai ar cilvēkresursiem, ir nepieciešama ievērojama mākslīgā intelekta klātbūtne. Kā teic uzņēmuma vadītājs, šķirošanas iekārtā iestrādātas jaunākās un modernākās tehnoloģijas – mākslīgais intelekts, kas, iekārtu lietojot, mācās ik dienas. Proti, jo vairāk sūtījumu iekārta sašķiro, jo labāk tā atpazīst dažādas uzlīmes un to izvietojumu uz sūtījumiem, kā arī veidus, kā cilvēki mēdz pierakstīt adreses.