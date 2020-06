Foto: Iznākusi viena no visgaidītākajām 'PlayStation' spēlēm 'The Last of Us Part II'

Piektdien, 19. jūnijā, "PlayStation" izlaidis vienu no pēdējās desmitgades gaidītākajām "Sony" kompānijas spēlēm "The Last of Us Part II", ko veidojusi Kalifornijā bāzētā video spēļu studija "Naughty Dog", portālu "Delfi" informēja uzņēmuma pārstāvji.

Oriģinālā "The Last of Us" spēle tika izlaista 2013. gadā, kopš tā laika kļūstot par vienu no šīs platformas ikonām.

Spēlē iepazīstam Džoelu – brutālu izdzīvotāju – un Elliju – drosmīgu, jaunu pusaugu meiteni, kura ir ļoti inteliģenta. Kopā viņi apceļo post-apokaliptisko ASV teritoriju, kur pilsētas ir pamestas un cilvēkus iznīcinājis mūsdienu mēris. Izdzīvotāji šajā spēlē viens otru nogalina, lai iegūtu ēdienu, ieročus un citus resursus. Džoelam un Ellijai jāstrādā kopā, cerībā izdzīvot.

Spēlē "The Last of Us Part II" ir pagājuši pieci gadi kopš apskatīto notikumu aizsākuma, un Džoels ar Elliju ir apmetušies Džeksonā, Vajomingā. Dzīve plaukstošajā izdzīvojušo kopienā ir ļāvusi viņiem izjust mieru un stabilitāti, par spīti pastāvīgajiem draudiem, ko rada inficētie un citi izmisušie izdzīvotāji. Kad vardarbīgs notikums izjauc šo mieru, Ellija dodas nežēlīgā ceļojumā, lai spriestu tiesu un atrastu mieru.

2020. gada martā portāls "The Hollywood Reporter" paziņoja, ka pēc "The Last of Us" motīviem ASV telekanālā HBO tiks veidots jauns seriāls, kura izstrādē piedalīsies populārā seriāla "Černobiļa" veidotājs Kreigs Mazins kopā ar Nīlu Drukmanu – spēles stāsta autoru un radošo direktoru. Projekts ir "Sony Pictures Television" un "PlayStation Productions" kopražojums, kas dienas gaismu varētu ieraudzīt jau tuvāko gadu laikā.