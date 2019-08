Foto: Kā Indijā ražo vietējos 'Lava' viedtālruņus

Viena no visstraujāk augošajām Indijas mobilo ierīču ražošanas kompānijām ir "Lava", kas augustā savā Noidas ražotnē ļāvusi ielūkoties AFP fotoreportieriem.

Kā liecina analītikas kompānijas IDC dati, lai gan Indijas zīmoli kļūst aizvien lielāki, tie valstī aizvien ievērojami atpaliek no Ķīnas, ASV un Dienvidkorejas kompānijām. Kopumā, kā liecina ziņojuma aplēses, Indijas kompānijas tirgū aizņem ap 2%. No vienas puses, tas ir salīdzinoši mazs apjoms, bet no otras puse jāatceras, ka 2019. gadā Indijā dzīvo ap 1,34 miljardiem iedzīvotāju, līdz ar to arī dažu procentu tirgus īpatsvars var pavērt vērienīgas izaugsmes iespējas.

Indijā aizvien ir ārkārtīgi aktīvs arī 2G tīkla viedtālruņu tirgus, kurā savas pozīcijas cenšas nostiprināt "Lava". Uzņēmums ražo arī 4G tīklam atbilstošas ierīces.