Foto: Latvijā uzsāk 'iPhone 11' modeļu tirdzniecību

Piektdien, 27. septembrī, pie pircējiem Latvijā nonākuši "Apple" jaunāko viedtālruņu modeļi "iPhone 11", "11 Pro" un "11 Pro Max". Latvijas iedzīvotāju interese par jaunajiem viedtālruņiem šogad bijusi tikpat liela kā citus gadus.

"iPhone 11" ir trešā viedtālruņu paaudze ar jaunā tipa dizainu, sekojot "iPhone X" un "XS". Būtisks jaunums ir krietni uzlabotās fotokameras, kas visos modeļos tagad iekļauj arī īpaši plata leņķa kameru, kā arī īpaši uzlabotu nakts režīmu. "Pro" modeļiem ir pieejama arī teleobjektīva kamera ar divkāršu optisko palielinājumu.

Tāpat "Pro" modeļi ir ieguvuši lielākas ietilpības bateriju, kas apvienojumā ar optimizētu procesora darbību nodrošina krietni ilgāku darbības laiku ar vienu uzlādi.

"iPhone 11" cena Latvijas veikalos ir sākot no 829 eiro; "iPhone 11 Pro" - sākot no 1189 eiro, bet "iPhone 11 Pro Max" - no 1299 līdz pat 1699 eiro atkarībā no izvēlētā atmiņas apjoma. Kā ierasts, sākotnēji ierīču skaits ir ierobežots un konkrētu komplektāciju telefoni var nebūt pieejami.

Jaunie "Apple" viedtālruņi pieejami mobilo operatoru veikalos, kā arī citās tirdzniecības vietās.