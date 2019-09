Foto: Noskaidroti labākie 2019. gada piena produkti

Šā gada 4. septembrī izstādē "Riga Food 2019" tika paziņoti un apbalvoti Latvijā ražoto augstas kvalitātes piena produktu konkursa uzvarētāji, informē kooperatīvā sabiedrība "Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība" (LPCS). Apbalvoto uzņēmumu vidū ir daudzi Latvijā pazīstami pārtikas produktu ražotāji.

"Piena pārstrādes uzņēmumi atkal ir pacentušies, lai pārsteigtu garšas kārpiņas ar jaunām, nebijušām garšu un smaržu kombinācijām. Uzņēmumi kārtējo gadu ir pierādījuši, ka varam būt radoši un inovatīvi. Ikviens uzņēmums, apvienojot meistaru prasmi, izdomu un labākās izejvielas, ir spējis mūs pārsteigt, tāpēc aicinām ne tikai nobaudīt produktus no godalgoto saraksta, bet arī izvēlēties Latvijā ražotus, kvalitatīvus piena produktus, atbalstot savus piena ražotājus un pārstrādātājus," norāda kooperatīvās sabiedrības "Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība" (LPCS) valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks.

Godalgoto vietu ieguvēji 2018./ 2019. gada jauno produktu I grupā "Raudzētie piena produkti" 1. vietu un "Riga Food 2019" zelta medaļu saņēma AS "Tukuma piens" ražotais grieķu jogurts – superbrokastis auzu ar āboliem un kanēli (meistare Vita Poškus). 2. vieta un "Riga Food 2019" sudraba medaļa tika piešķirta AS "Rīgas piena kombināts" ("Food Union" grupa) ražotajai tīrkultūrai "Valmiera" klasika (meistare Maija Smirnova). 3. vietu un "Riga Food 2019" bronzas medaļu ieguva SIA "Rīgas piensaimnieks" ("Food Union" grupa) ražotais biezpiena sieriņš "Kārums" beļģu šokolādes glazūrā ar sāļās karameles pildījumu (meistare Ieva Bērziņa).

Godalgoto vietu ieguvēji 2018./ 2019. gada jauno produktu II grupā "Sieri" 1. vietu un "Riga Food 2019" zelta medaļu izcīnīja SIA "Latvijas piens" ražotais svaigais siers "Sniega bumbas ar fetas garšu" (meistare Inese Grundmane). 2. vietu un "Riga Food 2019" sudraba medaļu saņēma SIA "Top Food" ražotais kraukšķīgais siers ar krējuma sīpolu garšu (meistars Sandijs Urtāns). 3. vieta un "Riga Food 2019" bronzas medaļa tika piešķirta AS "Jaunpils pienotava" ražotajam sieram cepšanai (meistare Gita Francberga).

Godalgoto vietu ieguvēji 2018./ 2019. gada jauno produktu III grupā "Saldējums" 1. vietu un "Riga Food 2019" zelta medaļu ieguva SIA "Rūjienas saldējums" ražotais saldējums "Mini Melts" ar melleņu garšu (meistare Sanda Gūte). 2. vieta un "Riga Food 2019" sudraba medaļa tika piešķirta SIA "Tērvete Food" ("Agrolats group") ražotajam cigoriņu saldējumam (meistare Sanita Vaičkus). Savukārt 3. vietu un "Riga Food 2019" bronzas medaļu izcīnīja AS "Rīgas piena kombināts" ("Food Union") ražotais saldējums "Ekselence" ar kokosa garšu un kokosa skaidiņām baltā šokolādē ar mandelēm (meistare Natālija Šakina).

Skābā krējuma ar tauku saturu 25% grupā godalgotā 1. vieta un "Riga Food 2019" zelta medaļa tika piešķirta AS "Tukuma piens" ražotajam skābajam krējumam "Eksporta" (meistare Sandra Firleja). 2. vietu un "Riga Food 2019" sudraba medaļu saņēma AS "Talsu piensaimnieks" ražotais skābais krējums "Talsu" ar tauku saturu 25% (meistari Dina Zazīte un Mārtiņš Raksa). Bet 3. vieta un "Riga Food 2019" bronzas medaļu izcīnīja AS "Jaunpils pienotava" ražotais skābais krējums ar tauku saturu 25% (meistare Baiba Anuškova).

Biezpiena ar tauku saturu 9% grupā godalgoto 1. vietu ieguva un "Riga Food 2019" zelta medaļu saņēma AS "Talsu piensaimnieks" ražotais pilnpiena biezpiens "Talsu" ar tauku saturu 9% (meistari Dina Zazīte un Mārtiņš Raksa). 2. vieta un "Riga Food 2019" sudraba medaļa tika piešķirta AS "Valmieras piens" ("Food Union") ražotajam pilnpiena biezpienam "Valmiera" ar tauku saturu 9% (meistare Emīlija Lapa). Bet 3. vietu un "Riga Food 2019" bronzas medaļu ieguva AS "Latgales piens" ražotais biezpiens "Latgale" ar tauku saturu 9% (meistare Ilga Slesare).

Sviesta grupā godalgotā 1. vieta un "Riga Food 2019" zelta medaļa tika piešķirta AS "Tukuma piens" ražotajam saldkrējuma sviestam "EKSPORTA", 82,5% (meistare Sandra Firleja). Savukārt 2. vieta un "Riga Food 2019" sudraba medaļa tika piešķirta SIA "Rīgas piensaimnieks" ražotajam saldkrējuma sviestam "Kārums", 82,5% (meistare Skaidrīte Taurene). 3. vietu un "Riga Food 2019" bronzas medaļu saņēma AS "Krāslavas piens" ražotais skābkrējuma sviests, 82,5% (meistars Ainārs Vecelis).

Nogatavinātā puscietā siera grupā tika godināti vairāki uzņēmumi. 1. vieta un "Riga Food 2019" zelta medaļa tika piešķirta AS "Smiltenes piens" ražotajam nogatavinātajam puscietajam Holandes sieram, 45% (meistare Vita Puriņa). 2. vietu un "Riga Food 2019" sudraba medaļu saņēma AS "Talsu piensaimnieks" nogatavinātais puscietais siers "Talsu Deviņkalnu siers Deluxe" (meistari Agita Lasmane un Agita Treimane). Bet 3. vietu un "Riga Food 2019" bronzas medaļu izcīnīja AS "Cesvaines piens" ražotais nogatavinātais puscietais siers ar čili, 45% (meistare Sandra Jargane).

Piena produktu konkursu rīko kooperatīvā sabiedrība "Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība" sadarbībā ar Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrību BT 1, konkursu finansiāli atbalsta Zemkopības ministrija, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs", Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome.

Šī gada komisijā piedalījās nozares speciālisti no dažādām institūcijām: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesore Inga Ciproviča, LPCS valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" kvalitātes nodaļas vecākā eksperte Inese Ozollapa, Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis, Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktora vietniece Dace Ugare, Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Tirgus kopējās organizācijas nodaļas vadītāja Dace Freimane, Rīgas Stradiņa universitātes lektore, diētas ārste Lolita Neimane, "Maxima Latvija" Procesu un kvalitātes vadības departamenta direktore Dace Grava, "Rimi Latvia" Svaigās pārtikas kategoriju grupas vadītāja Inese Pētersone.