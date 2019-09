Foto: Par 23 miljoniem eiro pārbūvēts Inčukalna gāzes savākšanas punkts

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" 23. septembrī ekspluatācijā nodevis Inčukalna pazemes gāzes krātuvē (PGK) pārbūvēto gāzes savākšanas punktu Nr.2, kas aprīkots ar jaunām tehnoloģiskajām iekārtām un cauruļvadiem. Kopējās projektā ieguldītās investīcijas ir 23 miljoni eiro, informē uzņēmums.

Gāzes savākšanas punkta Nr. 2 pārbūves projekta mērķis bija veikt novecojušo tehnoloģisko iekārtu un cauruļvadu nomaiņu, organizēt objekta distances vadību, kā arī palielināt tā jaudu. Projekta ietvaros tika palielināts tehnoloģisko līniju skaits no 19 līdz 27.

"Šobrīd enerģētikas sektorā aktīvi ir vairāki starptautiski projekti, kas būtiski palielina Inčukalna pazemes gāzes krātuves (PGK) lomu dabasgāzes pārvadīšanā un uzglabāšanā. Piemēram, līdz ar vienotā dabasgāzes tirgus atvēršanu 2020. gada 1. janvārī, krātuves kapacitāte būs daudz interesantāka Somijas tirgum. Jāņem vērā, ka Inčukalna krātuve ir vienīgā dabasgāzes krātuve Baltijā, tāpēc mūsu uzdevums ir darīt visu, lai stratēģiskā objekta izmantošanu reģionā tikai palielinātu. Regulāras investīcijas ir ne tikai daļa no šī mērķa sasniegšanas, bet arī drošības jautājums, plānojot sistēmas uzlabošanas pasākumus," teic AS "Conexus Baltic Grid" valdes priekšsēdētāja Zane Kotāne.

Projekta laikā izbūvēta arī tehniskā ēka, kurā izvietotas dažādas gāzes savākšanai nepieciešamas iekārtas, piemēram, gāzes uzskaites un patēriņa regulēšanas mezgli. Objekta teritorijā izvietoti arī gāzes attīrīšanas separatori, degvielas gāzes sagatavošanas mezgls, gāzesvadi ar kopējo garumu 4500 metri u.c.

"Ņemot vērā tehnoloģisko līniju palielinājumu un urbumu sadales tehnoloģisko specifiku, šobrīd būtiski ir pieaugusi gāzes savākšanas punkta caurlaides spēja, kas Inčukalna PGK darbībai dod iespēju elastīgāk reaģēt uz tirgus pieprasījuma izmaiņām dabasgāzes izņemšanas vai iesūknēšanas sezonā. Gāzes savākšanas punktam ir uzstādīta arī automātiskā vadības un attālinātās aprīkojuma darbības parametru kontroles sistēma, kā arī veikta tehnoloģiskā procesa drošības sistēmu uzlabošana," norāda Inčukalna pazemes gāzes krātuves vadītājs Rinalds Dimiņš.

Gāzes savākšanas punkta pārbūves projekts ir realizēts divās kārtās. Pirmā kārta tika nodota 2018. gada oktobrī. Projektam nepieciešamais finansējums tika ieguldīts no AS "Conexus Baltic Grid" līdzekļiem. Kopumā Inčukalna PGK ir trīs gāzes savākšanas punkti. Šobrīd ir renovēti divi no tiem, un tiks uzsākts darbs pie trešā gāzes savākšanas punkta modernizācijas, kur daļu finansējuma paredzēts segt no Eiropas Savienības piešķirtajiem līdzekļiem.