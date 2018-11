Foto: Pašmāju jaunuzņēmums izstrādājis velosipēda aksesuāru diennakts tumšajam laikam

Gada tumšajam periodam iestājoties, pašmāju jaunuzņēmums "Lumini Nights" ir nācis klajā ar stilīgu un funkcionālu produktu – tumsā spīdošu lentu velosipēdam, kas to izgaismo vakara un nakts stundās. Inovatīvā lenta ir paredzēta līmēšanai uz velosipēda diska, tādējādi apvienojot oriģinālu un košu dizainu, kā arī rūpējoties par riteņbraucēju drošību pilsētā un ārpus tās. Jaunais produkts ir piemērots praktiski jebkuram velosipēdam un ir viens no "Lumini Nights" drošas pārvietošanās projekta pirmajiem soļiem, ko plānots realizēt ilgtermiņā ar mērķi apvienot līdzīgi domājošus zaļā un aktīvā dzīvesveida entuziastus Latvijā un citviet pasaulē.

Atstarojošās lentas tehnoloģijas pamatā ir luminiscence, kas tiek panākta ar ultravioletās gaismas iedarbību, tādēļ "Lumini Nights" komplektā ietilpst arī UV lampas spīduma intensitātes pastiprināšanai, ko tāpat kā lentu divriteņu īpašnieki var ērti uzstādīt arī mājas apstākļos. Velosipēda aprīkošanas process ir maksimāli vienkāršs – lentu uzlīmē uz notīrīta riteņa diska, cieši piespiežot to pie virsmas, un uz velosipēda dakšas un rāmja piestiprina pa divām lampiņām katrā pusē, pavēršot gaismas staru pret aplīmēto virsmu. Dienā no drošības zīmju materiāla izgatavotā lenta ir baltā krāsā, bet diennakts tumšajā laikā tā izgaismojas spilgti zaļa, kļūstot autobraucējiem un kājāmgājējiem pamanāma jau no attāluma.

Zīmols "Lumini Nights" ir dibināts šī gada pavasarī, un tā komandu veido septiņi sava amata profesionāļi, kuri ikdienā aktīvi aizraujas ar riteņbraukšanu un droša dzīvesstila popularizēšanu. Ideja par izturīgu un gaumīgu atstarojošo velosipēda lentas izstrādi aizsākas jau pirms diviem gadiem, kad uzņēmīgie puiši atskārta, ka tirgū trūkst velosipēdu aksesuāru, kas braucamrīkiem ne tikai piešķir oriģinālu akcentu, bet arī palīdz kļūt labāk pamanāmiem tumsā. Ņemot vērā strauji pieaugošo ceļu satiksmes negadījumu skaitu rudens un ziemas sezonā, ideja par gaismu atstarojošām lentām ātri vien ieguva arī līdzcilvēku atzinību un tika uzsākts produkta testēšanas process, kas nu izgājis stingru kvalitātes kontroli un ir pielāgots augstākajiem standartiem, lai jau drīzumā izietu arī eksporta tirgū.

"Pēc vairāku mēnešu intensīva darba un neskaitāmām izmēģinājuma versijām beidzot ar prieku varam teikt, ka "Lumini Nights" ir gatavs iekarot Rīgas ielas. Tā kā arī paši ar velosipēdiem pilsētā pārvietojamies teju ik dienu, jautājums par drošību diennakts tumšajā laikā mums vienmēr ir bijis sevišķi aktuāls. Ticam, ka šī košā un modernā nakts tehnoloģija uzrunās kā jauniešus, tā arī pieaugušos, kalpojot par velosipēdistu vienojošo elementu, radot jauku kopības sajūtu un aktualizējot drošas pārvietošanās nozīmi visa gada garumā. Ar aizsāktās kustības palīdzību vēlamies veicināt zaļu, aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, kā arī lauzt mītus par to, ka drošību veicinošie aksesuāri nevar būt ērti lietojami un stilīgi," komentē produkta idejas autori un "Lumini Nights" dibinātāji, brāļi Kristers un Kaspars Gulbji.

Jau drīzumā zīmola produktu klāstu paredzēts papildināt ar citiem inovatīviem nakts tehnoloģijas produktiem. Tāpat tiek plānotas arī dažādas iedzīvotāju drošību uzlabojošas kampaņas un sadarbības, apvienojot spēkus ar citiem pašmāju un ārvalstu uzņēmumiem un zīmoliem vienotā mērķa vārdā.