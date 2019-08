Foto: 'Rimi' ieviesis pirmos pašapkalpošanās skenerus Latvijā, investējot 100 000 eiro

Mazumtirdzniecības nozare nemitīgi attīstās, un mazumtirgotājs "Rimi" Krišjāņa Valdemāra ielā 112, Rīgā, atklājis Latvijā pirmo pašapkalpošanās skeneru sistēmu, informē uzņēmums.

Šobrīd "Rimi Valdemārs" tiek testēta jaunā sistēma, kuras galvenā priekšrocība ir iespēja "Mans Rimi" kartes īpašniekiem būtiski samazināt laiku, kas jāpavada veikalā, iegādājoties lielāku preču daudzumu. Pašapkalpošanās skeneris ļauj noskenēt pirkumus brīdī, kad pircējs tos pievieno savam grozam, turklāt preces iespējams uzreiz ievietot iepirkumu maisiņā vai jebkurā cita iepakojumā. "Mans Rimi" karte identificē pircēju un savieno informāciju par noskenētajām precēm ar maksājumu termināli, tādējādi, norēķinoties pie specializētās kases, pirkumi nav atkārtoti jāpārkrāmē un jāskenē.

"Tāpat kā mūsu klienti, arī mēs esam gatavi strauji adaptēt jaunākās tehnoloģijas un digitālos risinājumus, lai ietaupītu gan finanses, gan mūsu visu svarīgāko resursu – laiku. Mazumtirdzniecības nākotne ir digitālie risinājumi, papildinot tradicionālos, un tos sekmīgi integrējam arī "Rimi" darbībā: jauni veikalu formāti, pašapkalpošanās kases, digitāli iepirkumu saraksti, personalizēti piedāvājumi un produktu sortimenta pilnveidošana. Šodien mēs speram soli tālāk un pirmie Latvijā ieviešam pašapkalpošanās skeneru sistēmu, kas ļauj būtiski paātrināt iepirkšanās procesu, jo īpaši lielāka pirkumu groza gadījumā," stāsta "Rimi Latvia" valdes priekšsēdētājs Valdis Turlais.

Lai iepirktos, izmantojot pašapkalpošanās skeneri, pircējam jāveic trīs darbības. Pie ieejas veikalā klients reģistrē "Mans Rimi" karti un paņem skeneri. Izvēloties produktus un pievienojot tos savam pirkumu grozam vai ievietojot iepirkumu maisiņā, klients tos uzreiz noskenē. Ejot ārā no veikala, atliek vien kases terminālī nolasīt savu pirkumu sarakstu no "Mans Rimi" kartes un par to norēķināties.

"Valdemāra ielas "Rimi" pirmajam testam izraudzījāmies intensīvās klientu plūsmas dēļ, lai atslogotu citu veidu kases un ļautu ātri iepirkties cilvēkiem, kuri veic lielus pirkumus. Tas palīdz arī efektivizēt veikala iekšējos procesus. Šis ir pilotprojekts un, sekmīgi noslēdzot testēšanu, lemsim par sistēmas ieviešanu arī citos veikalos," norāda Turlais.

Sistēma ir jaunievedums gan veikalam, gan pircējiem, tāpēc, rūpējoties par to, lai sistēma korekti fiksētu pirkumus un pircēji to lietotu pareizi, tiks veiktas kvalitātes pārbaudes. Tās notiks pēc nejaušības principa, sistēmai izvēloties atsevišķus pircējus: konsultants noskenēs dažas preces no klienta groza un salīdzinās ar kasē apmaksāto pirkumu sarakstu.

"Parastās kases, pašapkalpošanās kases un skeneri – katram no šiem risinājumiem ir savas priekšrocības. Tāpēc veikalos saglabājam dažādas iepirkšanās iespējas. Svarīgākais ir piedāvāt elastīgu pieeju, lai katrs pircējs var izvēlēties ērtāko risinājumu atkarībā no pirkumu apjoma un veida," norāda Turlais.

Uzstādot 60 pašapkalpošanās skenerus un četrus kasu termināļus, pirmās pašapkalpošanās skeneru sistēmas izveidē "Rimi Valdemārs" veikalā ir investēti aptuveni 100 tūkstoši eiro.