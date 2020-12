Gads, kas piespieda iemīlēt tehnoloģijas

"Cik lielā mērā digitālā transformācija pavirzījusies uz priekšu šogad, mēs redzēsim, analizējot jaunā Digitālā brieduma testa rezultātus. Taču kopumā var teikt, ka aizvadītais gads ir mainījis Latvijas sabiedrības ieradumus: ļoti īsā laikā esam apguvuši jaunus rīkus un tehnoloģijas, par kuru esamību zinājām, bet ko neizmantojām. Paradumu maiņa ir ieviesusi pārmaiņas arī daudzu uzņēmumu ikdienā. Jāuzsver, ka digitālās transformācijas process turpinās un mums visiem ir jābūt gataviem apgūt jaunas prasmes un uzzināt par jaunām iespējām, ko tehnoloģijas sniedz," norāda Bāliņa.

Lielākie izaicinājumi

LIKTA prezidente arī izceļ to, ka piemērošanās darbam un dzīvei jaunajos attālinātajos apstākļos saasinājusi iepriekšējo gadu aktuālās problēmas. "Kā pirmo izaicinājumu gribētu minēt digitālās prasmes: ņemot vērā straujo tehnoloģiju izaugsmi, arvien aktuālāks kļūst jautājums par digitālo prasmju pilnveidošanu gan formālās izglītības procesā, gan arī mūžizglītības jomā," saka Bāliņa.

Otrs izaicinājums ir izteiktais darbaspēka deficīts, kas nozarē novērojams jau vairākus gadus. "Ir svarīgi, lai pēc iespējas vairāk vidusskolas absolventu uzsāktu un pabeigtu studijas IKT jomā. Tāpat būtiskas ir esošā darbaspēka iespējas pārkvalificēties no mazāk pieprasītām profesijām uz tām, kur pieprasījums pārsniedz piedāvājumu. Svarīgas nozares vajadzībām atbilstošas kvalifikācijas celšanas un mūžizglītības programmas, kas nodrošinātu mūsu speciālistu konkurētspēju. Tāpat viens no izaicinājumiem ir sieviešu īpatsvara palielināšana nozarē – kā panākt, lai jaunās sievietes izvēlas studijas un darbu IKT nozarē, nenobīstoties no nozares," aktualitātes nozarē komentē Bāliņa.

No likumdošanas viedokļa ir nozīmīgi, lai normatīvais regulējums neatpaliktu no tehnoloģiju attīstības un neierobežotu digitālo iespēju pilnvērtīgu izmantošanu. "Te var minēt gan personas datu apstrādes jautājumus, gan dažādus juridiskos aspektus mākslīgā intelekta un lielo datu risinājumos," viņa piebilst.

Viennozīmīgi aktuāla ir industrijas un pētniecības institūciju sadarbība, pētniecības un attīstības veicināšana, lai radītu jaunas komercializējamas inovācijas. "Pozitīvs piemērs šajā jomā ir kompetences centru programma, kas veicina inovatīvo uzņēmumu sadarbību ar pētniekiem, radot prototipus jauniem pakalpojumiem un produktiem. Nozarei viennozīmīgi svarīga ir arī eksporta sekmēšana un attiecīgi instrumenti, valsts atbalsts, Latvijas kā digitāli attīstītas valsts un industrijas tēla veidošana," skaidro Bāliņa.

LIKTA prezidente norāda, ka viena no šobrīd svarīgākajām iniciatīvām nozarei un arī visai Latvijai ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas gatavotais Digitālo transformācijas pamatnostādņu projekts 2021.–2027. gadam. Ņemot vērā globālās tendences, Latvijai tas ir ļoti nozīmīgs dokuments, kas iezīmē galvenos rīcības virzienus digitālās transformācijas īstenošanā Latvijā nākamo septiņu gadu laikā. Pamatnostādnes paredz rīcību piecos virzienos un aptver visus sabiedrības digitalizācijai būtiskākos aspektus: digitālās prasmes un izglītība, digitālā drošība un uzticamība, telekomunikāciju pakalpojumu pieejamība, tautsaimniecības (t.sk. valsts pārvaldes) digitālā transformācija, inovācijas, IKT industrija un IKT zinātne. "Šobrīd darbs pie dokumenta ir jāturpina, veicot uzlabojumus, un ir jāizstrādā konkrēta rīcības programma (aktivitāšu plāns) ar plānoto finansējumu, nosakot izmērāmus sasniedzamos rādītājus. Sagaidām, ka nākamgad darbs pie šī dokumenta tiks pabeigts un tas tiks apstiprināts valdībā," stāsta Bāliņa.

Digitālā transformācija nav apturama

Veroties nākotnē, asociācijas vadītāja uzsver, ka ārkārtējās situācijas viestās izmaiņas nav īstermiņa – digitālā transformācija neapstāsies, tā tikai uzņems apgriezienus. Tiem uzņēmumiem, kas spēs efektīvi izmantot tehnoloģiju sniegtās priekšrocības, noteikti būs lielākas iespējas uzvarēt konkurences cīņā. "Tāpēc šis ir īstais laiks, lai pārdomātu, kā tehnoloģijas var uzlabot uzņēmuma sniegumu, nodrošināt labāku komunikāciju ar klientiem un darbiniekiem, pilnveidot biznesa modeli," viņa mudina.

"Šobrīd ir būtiski izglītot visu nozaru uzņēmumus par digitālās transformācijas ieguvumiem, kā arī parādīt soļus, kā šo transformāciju veikt. Šeit būtisks būtu valsts atbalsts uzņēmumiem, jo digitālā transformācija ir veids, kā veicināt ekonomisko izaugsmi un mūsu uzņēmumu konkurētspēju Eiropā un pasaulē. Latvijas IKT nozare ir gatava piedāvāt konkurētspējīgus risinājumus un atbalstu dažādu nozaru uzņēmumiem," pauž asociācijas prezidente.

Izkāpt no komforta zonas

"Šis gads ir bijis negaidītu izaicinājumu pilns, liekot ikvienam no mums izkāpt no komforta zonas. Tomēr izaicinošie apstākļi mācījuši arī ātri pielāgoties pārmaiņām, pieņemt reizēm pat ļoti sarežģītus lēmumus, kā arī radīt novatoriskus risinājumus labākai nākotnei. Visdažādākie tehnoloģiskie risinājumi šī gada laikā attīstījušies straujāk nekā varējām prognozēt, līdz ar to pieaugusi arī uzņēmumu un institūciju interese par valodu tehnoloģijām," raugoties uz šo gadu, norāda valodu tehnoloģiju uzņēmuma "Tilde" biznesa attīstības vadītājs Kaspars Kauliņš.

Kā piemēru viņš min klientu atbalsta struktūrvienības un zvanu centrus, kuros pandēmijas laikā strauji pieauga ienākošo klientu pieprasījumu skaits. Drošības apsvērumu dēļ bija jāmeklē jauni, alternatīvi kanāli saziņai ar klientiem. ""Tildes" virtuālie asistenti bija liels atbalsts klientu apkalpošanas komandām, un šā gada laikā tie nosūtīja gandrīz pusmiljonu ziņojumu vairāk nekā 110 000 iedzīvotāju. "Tildes" virtuālo asistentu saimei šajā gadā pievienojušies vairāk nekā 10 jauni inteliģentie sarunu boti, kas atbild uz lietotāju pieprasījumiem 24/7 režīmā," stāsta Kauliņš.

Viņš vērtē, ka IKT nozare ir drīzāk ieguvusi no šīs krīzes. "Mākslīgais intelekts, mašīnmācīšanās un procesu automatizācija attīstīsies arvien straujāk, un tajos bāzētie risinājumi kļūs par neatņemamu ikdienas darba sastāvdaļu. Daudzveidīgie tehnoloģiju risinājumi ļaus uzņēmumiem veikt līdz šim nebijušas pārmaiņas, domājot par ilgtermiņa attīstību, efektivitātes uzlabošanu, procesu automatizāciju, kā arī par klientu apmierinātību, darbinieku drošību un labklājību," paredz Kauliņš.

Pievēršoties konkrēti "Tildes" aktualitātēm, Kauliņš stāsta, ka šogad uzņēmums turpināja darbu daudzajos izstrādes un pētniecības projektos, pielāgojot un veidojot jaunus mākslīgā intelekta valodu tehnoloģiju risinājumus: ""Tildes" mašīntulkošanas komanda lepojas ar panākumiem, jau vairāku gadu garumā nodrošinot Eiropas Padomes prezidējošo valstu valdības un iedzīvotājus ar daudzvalodīgu pieeju informācijai un pakalpojumiem. Būtiska attīstība notika arī runas tehnoloģiju jomā. Mēs ieviesām jaunās neironu tīklu tehnoloģijās veidotu mākslīgo balsi lietuviešu un latviešu valodām, un sadarbībā ar uzņēmumu "Tet" izveidojām arī pirmo komerciālo balss sintezatoru latviešu valodai. Būtisku attīstību piedzīvoja arī "Tildes" veidotie runas atpazīšanas risinājumi, kas turpmāk atvieglos tiesu darbu Igaunijā un parlamenta darbu Lietuvā, un drīzumā palīdzēs arī Iekšlietu ministrijas daudzo struktūrvienību darbiniekiem, gan gatavojot dažādus dokumentus, atpazīstot dažādu procesuālo darbību audioierakstus, gan arī ļaujot veikt meklējumus dažāda rakstura audio arhīvos."

"Tildes" biznesa attīstības vadītājs arī pauž: "Ticam, ka krīzes situācijās īpaši nozīmīga ir katras organizācijas un katra indivīda līdzdarbība, tāpēc arī mēs izmantojām savas zināšanas un tehnoloģijas, lai palīdzētu valstij un līdzcilvēkiem. Gada sākumā sadarbībā ar uzņēmumu "Tet" izstrādājām tērzēšanas botu, kurš diennakts režīmā nodrošina iedzīvotājiem ērtu un ātru pieeju uzticamai informācijai par un ap Covid-19. Kopš marta mūsu Covidbots palīdzējis Latvijas iedzīvotājiem rast atbildes uz vairāk nekā 50 000 jautājumu. Un mūsu centienus novērtēja arī IKT nozares vadītāji, piešķirot mūsu iniciatīvai nozīmīgāko industrijas ikgadējo apbalvojumu – "Platīna peli"."

Foto: Pixabay

Jautāts, kā uzņēmumā vērtē valdības pieņemtos lēmumus, kas skar nozari, Kauliņš atbild: "Mēs labi apzināmies, ka šī situācija ir savā ziņā nebijusi, tāpēc ar izpratni izturamies pret valdības centieniem to iespējami labi kontrolēt. IKT nozare, iespējams, ir salīdzinoši labās pozīcijās, jo gan mūsu risinājumi un pakalpojumi darbojas virtuālajā vidē, gan arī to izstrādi un uzturēšanu iespējams veikt attālināti."

"Daudzas organizācijas pasaulē un arī Latvijā Covid-19 krīzes laikā palielinājušas savas investīcijas digitālās transformācijas procesos, tajā skaitā arī mākslīgā intelekta tehnoloģiju risinājumos. Arī plašie ekonomikas atlabšanas stimulēšanas finanšu instrumenti, ko piešķir Eiropas Savienības institūcijas, ir paredzēti tieši tehnoloģiju attīstībai un automatizācijas risinājumu ieviešanai, tāpēc varam cerēt, ka ieguvēja būs gan Latvijas IKT nozare, gan, galarezultātā, arī Latvijas uzņēmumi, valsts iestādes un, protams, arī iedzīvotāji. Svarīgi, lai mēs mācētu šos līdzekļus izmantot saprātīgi un domājot par ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību," komentējot nākamajā gadā gaidāmo virzību, norāda "Tildes" biznesa attīstības vadītājs.

Valdības darbs neapmierina

"Kopumā IT nozarei šis gads bijis veiksmīgs – gan uz vietējo tirgu orientētiem uzņēmumiem, gan eksportētājiem," portālam "Delfi" saka IT risinājumu izstrādātāja "Visma" klientu panākumu daļas direktore Laura Brīvība-Dzenuška.

"Pandēmija ir radījusi ļoti lielas pārmaiņas. Daudz lielāka nozīme šobrīd ir tieši ilgtspējas prioritātēm. Attiecībā uz darba vidi, attālinātais darbs radījis interesantu tendenci. Ja gada sākumā darba pārcelšana attālināti šķita kā īslaicīga pielāgošanās notiekošajam, tad šobrīd hibrīdrežīms, kad darbs tiek kombinēts klātienē un attālināti, ir kļuvis par normu. Protams, šāds režīms rada būtiskas izmaiņas arī biroja funkciju plānošanā," stāsta "Visma" pārstāve.