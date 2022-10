Hakeri nozaguši teju 600 miljonus no populārās kriptobiržas 'Binance'

Viena no pasaules popularākajām kriptovalūtu tirdzniecības platformām "Binance" ir cietusi no hakeru uzbrukuma, kura laikā digitālie garnadži tikuši pie digitālajām monētām apmēram 570 miljonu ASV dolāru vērtībā, ziņo "Financial Times".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Hakeri izmantojuši ievainojamību divu "Binance" blokķēžu sistēmā, kas ļāva pārnest digitālās monētas starp tām.

Lai gan, kā norāda uzņēmums, lielākā daļā "Binance" kriptovalūtas - BNB - ir drošībā, garnadži esot tikuši pie monētām, kas ir apmēram 570 miljonu ASV dolāru vērtībā.

"Binance" gan vēsta, ka daļa no līdzekļiem gan ir iesaldēti un, iespējams, hakeru guvums nebūs tik liels kā šobrīd lēsts.

"Problēma ir saprasta. Jūsu finanses ir drošībā. Mēs atvainojamies par neērtībām un ziņosim par to, kas notiks tālāk," sarunā ar CNBC piektdien teica uzņēmuma vadītājs Čanpens Džao.

Šis ir jau kārtējais hakeru uzbrukums šogad.

"Delfi Bizness" nesen kā vēstīja, ka kriptovalūtu zagļi šogad ir pamanījušies nozagt jau teju divus miljardus. Visticamāk, ka "Binance" uzlaušana šobrīd arī ļaus kolektīvajiem noziedznieku nodarītajiem zaudējumiem pārsniegt divu miljardu atzīmi.

Iepriekšējie noziegumi ir bijuši ļoti līdzīgi un eksperti cer, ka tagad, kad ir iestājusies "kripto ziema" un nozarē neieplūst vairs tik lieli līdzekļi kā iepriekš, kripto uzņēmumi sāks pievērst lielāku uzmanību drošībai.