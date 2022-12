'HansaMatrix' saņēmis 4,4 miljonu dolāru vērtu pasūtījumu no aerokosmonautikas nozares klienta

Uzņēmums "HansaMatrix" saņēmis jaunu ražošanas pasūtījumu 4,4 miljonu ASV dolāru apmērā no esoša klienta ārpus Eiropas Savienības, liecina uzņēmuma paziņojums "Nasdaq Riga".

Pasūtījums sastāv no vairākiem produktiem, kas visi ir augstas sarežģītības elektronikas sistēmas. Piegādes plānotas no 2023. gada 4.ceturkšņa līdz 2025. gada 1. ceturksnim un būs, cita starpā, arī atkarīgas no komponentu pieejamības. Pasūtījumu izpilde paredzēta Ventspils ražotnē.

Apjomīgais pasūtījums saņemts no aerokosmonautikas (angļu valodā: "aerospace") nozares klienta, kas uzņēmumā šobrīd tiek klasificēts kā industriālā sektora klients. Klienta nosaukums saskaņā ar līguma nosacījumiem netiek izpausts.

"HansaMatrix" valdes priekšsēdētājs Jānis Sams norāda, ka jauns pasūtījums apliecina uzņēmuma spēju veidot ilgtermiņa attiecības un pierāda tehnoloģiskās iespējas augstas sarežģītības elektronisko sistēmu ražošanā globālā tirgū, kā arī klientu uzticēšanos piegāžu disciplīnai, ko uzņēmums demonstrē elektronikas komponentu deficīta apstākļos.

Klientu servisa attīstība ar jauniem risinājumiem efektīvai sadarbībai ir viena no uzņēmuma stratēģiskajām prioritātēm, uzsver Sams.