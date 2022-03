'HansaMatrix' šogad prognozē ieņēmumus 24-26 miljonu eiro līmenī

Šogad AS "HansaMatrix" prognozētie ieņēmumi varētu sasniegt 24-26 miljonu eiro, bet EBITDA rentabilitāte: 13% līdz 15%, liecina kompānijas paziņojums "Nasdaq Riga".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ņemot vērā augsto biznesa vides nenoteiktību, ko rada globālais pusvadītāju deficīts, ar Covid-19 saistītie piegādes ķēžu izaicinājumi un nesen sākušais Krievijas un Ukrainas konflikts, "HansaMatrix" šobrīd var sniegt tikai īstermiņa ieņēmumu un rentabilitātes prognozes, uzsver uzņēmuma pārstāvji.

29. martā uzņēmums ziņoja, ka visas "HansaMatrix" biznesa vienības darbojas ar pieejamo jaudu.

"HansaMatrix" ir cieši sadarbojusies ar klientiem, lai labāk identificētu un izprastu iespējamo Konflikta ietekmi uz ražošanas pasūtījumu apjomiem. Sabiedrībai nav klientu Krievijā, Ukrainā vai Baltkrievijā, turklāt "HansaMatrix" klientiem arī nav būtiskas ieņēmumu ekspozīcijas uz konfliktā tieši iesaistītajiem tirgiem.

"HansaMatrix" ir diversificēta piegādātāju bāze, un sabiedrībai nav piegādātāju Krievijā, Ukrainā vai Baltkrievijā. Sabiedrība ir sazinājusies un pārrunājusi konfliktu un ar to saistītos riskus ar galvenajiem piegādātājiem un loģistikas partneriem.

Piegādes traucējumi starptautisko sankciju un konflikta rezultātā, visdrīzāk izraisīs enerģijas, izejmateriālu un pārtikas cenu pieaugumu, veicinot inflāciju Eiropā 2022. un 2023.gadā. sabiedrības izdevumi, kas saistīti ar enerģiju un komunālajiem pakalpojumiem, kopējo izmaksu struktūrā ir salīdzinoši nelieli, veidojot aptuveni 2,5% no ieņēmumiem 2021. gadā. Tomēr sabiedrība rūpīgi seko enerģijas cenu un vispārējās inflācijas tendencēm, izvērtējot finanšu rezultātus un budžeta izpildi katru mēnesi, lai nepieciešamības gadījumā ar klientiem tiktu saskaņotas un laicīgi veiktas ražošanas pakalpojumu cenu korekcijas rentabilitātes līmeņa uzturēšanai.

Neona gāze, kas nepieciešama lāzeru darbināšanai pusvadītāju ražošanā un pallādija metāls, ko izmanto vēlākos mikroshēmu ražošanas posmos, ir divas galvenās izejvielas, kuru piegādes apjomi globālajā tirgū var tikt ierobežoti konflikta rezultātā. Nozares analītiķi lēš, ka aptuveni 25-50% no pasaules pusvadītāju kvalitātes līmeņa neona gāzes tiek iegūti no Krievijas un Ukrainas, savukārt aptuveni 30% no pasaules pallādija metāla nāk no Krievijas, teikts paziņojumā.

Pieaugošais pieprasījums un piegādes ķēdes traucējumi pēc Covid-19 pandēmijas ir izraisījuši pusvadītāju deficītu pasaulē, kas turpinās jau 1,5 gadu, kas sākotnēji ir palīdzējis pārvarēt papildu piegādes ķēdes problēmas, ko izraisījis Krievijas iebrukums Ukrainā, jo daudzi mikroshēmu ražotāji ir būtiski uzlabojuši piegādes ķēdes riska pārvaldību un uzkrājuši ražošanai nepieciešamos materiālus 3–12 mēnešiem uz priekšu.

Ilgākā termiņā un pieņemot, ka Krievijas un Ukrainas konflikts tuvākajos mēnešos netiks atrisināts un minimizēts, iepriekšminētais izejmateriālu deficīts var izraisīt pusvadītāju cenu kāpumu un vēl vairāk palielināt mikroshēmu deficītu.

Turklāt varētu būt sagaidāms, ka piegādes ķēdes tiks vēl vairāk apgrūtinātas, jo transporta uzņēmumi visdrīzāk nevarēs turpināt izmantojot dzelzceļu Krievijā, piegādāt pusvadītājus no Āzijas uz Eiropu caur Krieviju. Alternatīvas transporta iespējas ir kuģi un lidmašīnas, kas varētu palielināt piegādes laiku (kuģi) un transporta izmaksas (lidmašīna).

Varētu tikt sagaidīts, ka Krievijas un Ukrainas konflikta izraisītie elektronikas komponenšu piegādes ķēdes traucējumi ietekmēs "HansaMatrix" ražošanas pasūtījumu izpildi, iespējams, mainīs izpildes laikus un palielinās komponenšu iegādes izmaksas, kā arī var palielināt krājumu atlikumus.

Lai mazinātu komponenšu deficīta ietekmi, "HansaMatrix" diversificē piegādātāju bāzi, pielieto alternatīvo komponenšu pielietošanas pieeju, sadarbojas ar brokeriem un veic laicīgu komponenšu iegādi klientu saistošo pasūtījumu veikšanai. Likviditātes riska mazināšanas pasākumi ietver naudas plūsmas pārvaldību uz nedēļas bāzes un likviditātes plānošanu uz mēneša bāzes nākamajiem 12 mēnešiem, kas ļauj laicīgi pieņemt attiecīgus lēmumus likviditātes uzlabošanai.

Augstāka inflācija, kas ierobežo reālo ekonomikas izaugsmi, var izraisīt pieprasījuma un investīciju samazināšanos ilgtermiņā. Ražošanas pasūtījumu apjomu var ietekmēt potenciālie uzņēmumu lēmumi atlikt investīcijas un patērētāju lēmumi samazināt izdevumus. Kopš Konflikta sākuma Sabiedrība nav saņēmusi nekādas negatīvas norādes par klientu pasūtījumu samazināšanos tuvākajā nākotnē. Lai mazinātu šo risku, "HansaMatrix" pārdošanas komanda nepārtraukti un aktīvi meklē jaunus klientus, stratēģiski koncentrējoties uz Ziemeļvalstīm.