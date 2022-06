'Hansa.Re' uzstādījis saules paneļu elektrostaciju uz diviem komercobjektiem Rīgā

Nekustamo īpašumu attīstītājs "Hansa.Re" aprīkojis sev piederošos objektus Uriekstes un Elijas ielā ar saules paneļiem pašu elektroenerģijas ražošanai. Divu elektrostaciju ierīkošanai uzņēmums ir iztērējis 200 000 eiro.

"Hansa.Re" pārvaldītajām fondam piederošs uzņēmums "Hansa3Re" Uriekstes ielas īpašumā uzstādītajos saules paneļos cer saražot aptuveni 205 megavatstundas gadā un 20 gadu laikā samazināt CO 2 izmešus par 1300 tonnām. Šī objekta attīstīšanā uzņēmums sadarbojas ar banku "Citadele".

Vienlaikus "Hansa.Re" vienojies ar "Swedbank" par finansējumu 5,7 miljonu eiro apmērā īpašuma iegādes refinansēšanai un saules elektrostacijas izveidei, kas izvietota uz fonda pārvaldītās biroja ēkas Elijas ielā 17 jumta. Uzstādīto paneļu kopējā jauda sasniegs 275 kW un saražotā elektroenerģija tiks izmantota ēkas nomnieku elektroenerģijas patēriņam. Izbūvētā saules elektrostacija nodrošinās, ka ik gadu atmosfērā nenonāks 80 tonnas CO 2 izmešu.

"Ieguldījums atbilst mūsu fonda stratēģijai: uzlabot fonda pārvaldīto īpašumu ilgtspēju un samazināt ietekmi uz apkārtējo vidi. Tāpat investīcija saules elektrostacijā ļaus mums samazināt atkarību no elektrības tirgus cenas svārstībām. Elektrostacija ir domāta pašpatēriņam - vasaras periodā ir plānots, ka saules paneļi spēs saražot 95-98% no nepieciešamās elektroenerģijas, taču ziemas mēnešos trūkstošo elektroenerģiju nāksies iegādāties no elektrības piegādātājiem," teic "Hansa.Re" vadītājs Daniils Ruļovs.

"Mūsu īpašumiem ir liela jumta platība, kas ir parocīgi tieši saules paneļiem. Ēkās, kur galvenokārt izvietotas komerctelpas, saražoto elektroenerģiju iespējams patērēt uzreiz, jo gan saules gaisma, gan uzņēmumu aktīvais darba laiks norit pa dienu," norāda Ruļovs.

"Augošās enerģijas cenas īpaši izjūt uzņēmēji, un tas rada domino efektu, ko ikviens var skaidri redzēt, piemēram, maksājot veikalos pie kases. Šajos nemierīgajos laikos ikvienam ir jāpieņem gudri lēmumi ne vien īstermiņā, bet arī ilgtermiņā, īpaši, izvēloties investīciju fokusu. Ilgtspējas veicināšanai, vides kvalitātes uzlabošanai, inovatīviem, moderniem un konkurētspējīgiem risinājumiem ir jābūt daļai no mūsdienīgu uzņēmumu dienaskārtības. Tieši juridiskas personas un lielie uzņēmumi no investīcijām zaļajā enerģijā var būt lielākie ieguvēji, jo potenciāli var ietaupīt krietni vairāk un investīcijas atpelnīt ātrāk," teic bankas "Citadele" vidējo uzņēmumu apkalpošanas daļas vadītājs Guntis Mincis. "Citadeles" dati liecina, ka no janvāra interese par kredītiem saules paneļu iegādei privātpersonu segmentā pieaugusi teju trīs reizes, un šogad noslēgto līgumu skaits par finansējumu saules paneļiem ir pieckāršojies.

Arī "Swedbank" Lielo uzņēmumu apkalpošanas daļas vadītājs Jevgenijs Ivanovs teic, ka arvien biežāk nekustamo īpašumu jomā attīstītāji jau savlaicīgi iegulda ilgtspējīgos risinājumos.

"Hansa.Re" ir Latvijas kapitāla nekustamo īpašumu investīciju fonds, kas pārvalda "HansaRe Fund I KS" nekustamo īpašumu ieguldījumus.