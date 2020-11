‘Huawei’ pārdod savu ‘Honor’ telefonu biznesu

Ķīnas tehnoloģiju kompānija "Huawei" nolēmusi pārdot savu viedtālruņu “Honor” biznesu, raksta “The Verge”.

Kompānijas jaunais īpašnieks būs no jauna dibinātais "Shenzhen Zhixin New Information Technology Co", kurā ietilpst valdības atbalstītu uzņēmumu un partneru konsorcijs.

"Honor" tālruņu mērķauditorija ir jaunāki klienti. Uzņēmums paziņojis, ka lēmumu "Honor" ķēde pieņēmusi, lai nodrošinātu savu izdzīvošanu, ņemot vērā milzīgu spiedienu un uzņēmuma mobilo tālruņu biznesam nepieciešamo tehnisko elementu pastāvīgu nepieejamību.

"Honor" produkti bieži vien lielā mērā ir atkarīgi no "Huawei" tehnoloģijām, tāpēc ASV piemērotās sankcijas "Huawei" skar arī "Honor". Pārejot cita īpašnieka paspārnē, "Honor" varētu iegūt lielāku elastību savu produktu attīstīšanā, sadarbojoties ar tādiem uzņēmumiem kā "Qualcomm" un "Google".

"Huawei" paziņojis, ka tam vairs nepiederēs "Honor" akcijas un tas netiks iesaistīts biznesa pārvaldības vai lēmumu pieņemšanas procesos.

Darījuma nosacījumi netiek atklāti. Iepriekš "Reuters" ziņoja, ka "Honor" pārdošanas darījums var sasniegt 100 miljardus juaņu (15,2 miljardus ASV dolāru).