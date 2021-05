Igauņu 'EveryPay' atzīst par Viduseiropas labāko maksājumu pakalpojumu sniedzēju

"Global Banking & Finance Review" par 2020. gada labāko jauno maksājumu pakalpojumu sniedzēju Viduseiropā ir atzinis 2012. gadā Igaunijā kā start-up uzņēmumu dibināto uzņēmumu "EveryPay", informēja uzņēmuma pārstāvji.

Starptautiskais finanšu izdevums "Global Banking & Finance Review" katru gadu piešķir dažādas balvas uzņēmumiem visā pasaulē, kuri izceļas ar ievērojamiem sasniegumiem finanšu nozarē. Viena no kategorijām, kurā tiek atzīmēti veiksmīgākie uzņēmumi, ir jaunie maksājumu pakalpojumu sniedzēji (Best New Payment Solution Provider) Eiropā un tālākās pasaules valstīs. 2020. gada labākā jaunā maksājumu pakalpojumu sniedzēja titulu Viduseiropas reģionā ir izdevies iegūt pirms mazāk nekā 10 gadiem Igaunijā uzsāktajam start-up projektam "EveryPay", kas uz šo brīdi ir attīstījies un kļuvis par līderi banku maksājumu risinājumu jomā.

Pēc digitālo maksājumu platformas "EveryPay" izpilddirektora Lauri Tedera teiktā šī atzinība ir apliecinājums tam, ka uzņēmums darbojas pareizajā virzienā, un ir pienācis laiks uzstādīt tālāk ejošus mērķus. “Pateicoties sadarbībai ar Baltijas lielākajām bankām, esam paveikuši lielisku darbu un nākotnē vēlamies vēl vairāk attīstīt to pakalpojumus, paplašinot mūsu uzņēmuma darbību citos Eiropas reģionos. Taču mēs neapstājamies pie sasniegtā, jo ticam, ka mums ir vēl liels izaugsmes potenciāls un starptautiska atzinība ir droša zīme tam, ka ir pienācis laiks aktīvai darbības paplašināšanai visā Eiropā,” apgalvo Teders.

"EveryPay" dibināšana 2012. gadā bija saistīta ar nepieciešamību pēc labākiem un mūsdienīgākiem maksājumu risinājumiem. Šodien uzņēmums sadarbojas ar tādām vadošajām reģiona bankām, kā Swedbank, SEB un LHV banku, piedāvājot klientiem dažādas inovatīvas maksājumu iespējas, tostarp, maksājumus ar universālo bankas saišu un LinkPay bankas saišu starpniecību, ko uzņēmumi var nosūtīt klientiem, piemēram, īsziņā, e-pastā vai QR koda formātā. Nesen uzņēmums papildināja savu bankas saišu pakalpojumu ar iespēju automātiski pievienot references numuru.

"Global Banking & Finance Review" ir starptautiski atzīts finanšu žurnāls, kas tiek izdots Apvienotajā Karalistē un kura unikālo apmeklējumu skaits gadā pārsniedz 3 miljonus. Kopš 2011. gada izdevums rīko ikgadējo konkursu "Global Banking & Finance Awards", kura mērķis ir atzinīgi novērtēt būtiskākās pārmaiņas globālajā finanšu sektorā. 2020. gadā balvas tika piešķirtas jau desmito gadu pēc kārtas.