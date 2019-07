'Infogr.am' pircējs 'Prezi' savu jaunāko biroju veidos Rīgā

Turpinot biznesa attīstību, Ungārijas jaunuzņēmums un starptautiskā vizuālo prezentāciju platforma "Prezi" paplašina savu darbību un par sava jaunā biroja vietu izvēlas Rīgu. Tuvākajos mēnešos notiks aktīvs darbs pie darbinieku piesaistes IT, biznesa un produktu attīstības, mārketinga un citās jomās, informē uzņēmums.

Prezentāciju platforma "Prezi" paziņojusi par plāniem atvērt savu jaunāko ofisu Rīgā. Pirms vairāk nekā gada "Prezi" oficiāli paziņoja par apvienošanos ar daļēji Latvijā bāzēto uzņēmumu "Infogr.am", kas ir viens no veiksmīgākajiem Latvijas jaunuzņēmumu projektiem.

"Mēs redzam Rīgu kā stabili augošu centru inovatīvu tehnoloģiju un biznesa attīstībai. Latvija jau šobrīd var lepoties ar atsevišķiem starptautiski atpazīstamiem un ļoti veiksmīgiem jaunuzņēmumiem gan savu ambīciju, gan kompetenču un talantu dēļ, viens no kuriem ir mūsu kolēģu dibinātais "Infogr.am", taču ir arī vēl daudzi citi," stāsta "Prezi" tehnoloģiju direktors Tailers Millers (Tyler Miller). "Mēs turpinām paplašināt biznesu, ikdienā piedāvājot risinājumus, kas arvien sīvāk konkurē ar plaši zināmajiem prezentāciju risinājumiem un vēlamies piesaistīt talantus, kas spēs šo biznesu attīstīt vēl ātrāk."

"Prezi" savu darbību Latvijā plāno uzsākt ar komandas papildināšanu. Pirmajos darbības mēnešos plānots piesaistīt "full-stack" inženierus, produktu un mārketinga vadītājus, dizainerus.

"Esam priecīgi par plāniem straujāk attīstīt biznesu, tostarp piesaistot spēcīgu komandu no Latvijas," saka viena no "Infogr.am" izveidotājām Alise Dīrika. "Mūsdienīgam un prasīgam savas nozares profesionālim motivācija un gaidas pret darba devēju ir mainījušās. Arvien vairāk profesionāļi novērtē elastīgu un mainīgu darba vidi, kas piedāvā starptautiskas izaugsmes iespējas, iespēju mācīties no globāli domājošiem savas jomas lietpratējiem. ""Prezi" apvieno visas no šīm īpašībām, jo ir lielākais starptautiskais jaunuzņēmums ar stabili augošu biznesu, kas plāno savu darbību organizēt Rīgā."

"Prezi" ir prezentāciju veidošanas platforma, uzņēmums dibināts 2009. gadā un tā biroji atrodas Sanfrancisko, Budapeštā un Mehiko. Šobrīd "Prezi" piesaistījis vairāk nekā 100 miljonus lietotāju, kuri radījuši vairāk nekā 3,5 miljardus prezentāciju visā pasaulē. Tā investori ir "Accel Partners", "Spectrum Equity" un "TED" konferences.