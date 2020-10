Inovatīviem veselības aprūpes jaunuzņēmumiem konkursā plāno piešķirt 1,5 miljonus eiro

Organizācija "EIT Health" jau trešo gadu organizē inovāciju konkursu "EIT Health RIS Innovation Call" ar mērķi atbalstīt daudzsološus, novatoriskus veselības aprūpes projektus. 2019. – 2020. gadā kopumā ar 2 miljoniem eiro atbalstīti 28 Eiropas veselības aprūpes novatoru konsorciji, informē organizētāja pārstāvji.

"EIT Health" ikgadējā konkursa "EIT Health RIS Innovation Call" mērķis ir atbalstīt inovācijas veselības aprūpē, kas tiek izstrādātas pētnieku komandās progresīvākajos Centrālās, Austrumu un Dienvideiropas reģionos, tostarp daudzsološus Latvijas jaunuzņēmumus.Pieteikties programmai iespējams no 2020. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 15. novembrim.

Pēdējo divu gadu laikā kopumā finansēti 6 jaunuzņēmumi no Rumānijas un Slovēnijas, 3 no Itālijas, Portugāles un Horvātijas un pa vienam no Igaunijas, Slovākijas, Grieķijas, Čehijas, Latvijas un Lietuvas. Konkursā katrs izvēlētais projekts saņem dotāciju, mentoringa un sacensību iespējas, kā arī piekļuvi augstākā līmeņa veselības aprūpes dalībnieku tīklam Eiropā, lai palīdzētu attīstīt viņu novatoriskos risinājumus.

No Latvijas finansējumu saņēma konsorcijs, kura sastāvā ir Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte un Latvijas jaunuzņēmums "Semantic Intelligence".

"Visā pasaulē veselības aprūpes sistēmām un veselības aprūpes speciālistiem koronavīrusa pandēmijas dēļ šogad nācās saskarties ar ļoti nopietniem izaicinājumiem, un diemžēl šķiet, ka šis izaicinājums nebūt nav beidzies. Tādēļ tagad ir vēl jo svarīgāk atbalstīt jaunas, novatoriskas un revolucionāras veselības iniciatīvas, kas sniedz jaunus risinājumus un var atvieglot pacientu, ārstu un medicīnas darbinieku dzīvi un padarīt ārstēšanas procesu efektīvāku. Mūsu mērķis ir atbalstīt nākamās paaudzes novatorus, lai veicinātu jaunu veselības aprūpes uzņēmumu izveidi," saka "EIT Health" InnoStars RIS programmas vadītāja Monika Tota (Mónika Tóth), .

Ja 2019. gadā 33% no atbalstītajiem projektiem strādāja ar lielajiem datiem, mākoņrisinājumiem, mobilajām lietotnēm un platformām, tad 2020. gadā šis skaitlis pieauga līdz gandrīz 40%. Šī tendence atspoguļo globālo tendenci: tā kā veselības aprūpes sniedzēji rada milzīgu datu apjomu katru dienu, ir liela nepieciešamība rast risinājumus, kas spēj analizēt un interpretēt šos datus. Tas ir vēl jo svarīgāk pandēmijas laikā. Pagājušajā gadā puse no atbalstītajām komandām izstrādāja tādus jaunus veselības aprūpes risinājumus, kā plāksterus psoriāzes ārstēšanai vai aktīvo 3D šūnu kultūras sistēmu primārajiem hepatocītiem.

"EIT Health" konkursa "EIT Health RIS Innovation Call" mērķis ir finansēt augstas kvalitātes, spēcīgus un līdzsvarotus vietējo akadēmisko organizāciju un pētnieku komandu projektus. Projekti tiks attīstīti sadarbībā ar "EIT Health" centriem un vietējām organizācijām, kas atbalsta reģionālo ekosistēmu attīstību. Katrs atbalstītais projekts saņem līdz 75 000 eiro tālākai produkta vai risinājuma attīstīšanai.

"EIT Health" ir bezpeļņas organizācija un viena no lielākajām Eiropas publiskā privātā sektora partnerībām veselības aprūpes inovāciju jomā. "EIT Health" veido vairāk nekā 150 partneri, un tas ir Eiropas vadošo uzņēmumu, universitāšu, pētniecības un izstrādes centru, kā arī slimnīcu un institūtu tīkls.