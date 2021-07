Interneta lietotāju skaits Latvijā turpina pieaugt; aizrauj komentāru rakstīšana

Pēdējo trīs mēnešu laikā vidēji 93,8% jeb 1 miljons 444 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem ir lietojuši internetu, kas ir par 4 procentpunktiem vairāk nekā 2020. gada pavasarī šajā vecuma grupā, liecina jaunākie "Kantar Latvia Digital" pētījuma rezultāti.

Šā gada pavasara periodā vidēji 90,8% jeb 1 miljons 389 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju aptaujātajā mērķa grupā internetu lieto regulāri – katru dienu, un regulāro interneta lietotāju skaits ir pieaudzis par 3,8 procentpunktiem salīdzinājumā ar 2020. gada pavasara periodu. Regulāro interneta lietotāju īpatsvars visvairāk ir pieaudzis šādās demogrāfiskās grupās: vecumā no 50 līdz 74 gadiem, vīriešu un lauku iedzīvotāju vidū vecumā no 16 līdz 74 gadiem. Šā gada pavasarī katru dienu 92% vīriešu vecumā no 16 līdz 74 gadiem lietojuši internetu katru dienu, un tas ir par 5 procentpunktiem vairāk nekā 2020.gada pavasarī. Ikdienā vismaz reizi dienā internetu lietojuši 87% iedzīvotāju vecuma grupā no 50 līdz 74 gadiem, kas ir par 11 procentpunktiem vairāk nekā 2020.gada pavasara periodā. Savukārt 88% lauku teritoriju iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem lietojuši internetu katru dienu, kas ir par 5 procentpunktiem vairāk nekā 2020.gada pavasarī.

Kā liecina pētījuma dati, interneta lietotāju skaits vecuma grupā no 16 līdz 29 gadiem ir sasniedzis maksimālu piesātinājumu – praktiski visi šīs vecuma grupas iedzīvotāji vismaz reizi dienā ir lietojuši internetu.

Mediju pētījumu klientu vadītāja Solvita Kronberga komentē: "Šā gada pavasarī visvairāk palielinājies ikdienas interneta lietotāju īpatsvars vīriešu vidū vecuma grupā no 50 līdz 74 gadiem, kuri internetu visvairāk izmantojuši viedtālruņos, un tā izmantošana palielinājusies par 10 procentpunktiem, salīdzinot ar 2020. gada pavasari. Šajā demogrāfiskā grupā par interneta galvenajiem lietošanas iemesliem tika atzīmēti: jaunāko ziņu lasīšana ziņu portālos, sociālo tīklu pārlūkošana un laika ziņu prognožu apskate, tomēr par šīm tēmām interese ir samazinājusies salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Savukārt šīs vecuma grupas vīriešu vidū ir palielinājusies interese par video satura caurlūkošanu un video zvaniem, radio staciju klausīšanos internetā un maksājumu veikšanu ar interneta banku un citu finanšu norēķinu platformu starpniecību.

Šā gada pavasarī kopumā ir palielinājusies interneta lietošana un tā lietošana viedtālruņos visu Latvijas iedzīvotāju vidū vecumā no 16 līdz 74 gadiem, kas liecina par iedzīvotāju vēlmi pēc mobilas komunikācijas pandēmijas apstākļos. Kā vienu no interneta izmantošanas nolūkiem, par kuru palielinājusies interese šā gada pavasarī, tika atzīmēta komentāru rakstīšana ziņu, sociālos portālos, blogos un citās interneta vietnēs, kas norāda, ka sabiedrība aktīvi iesaistījusies diskusijās. Vēl kā viens no mērķiem, kas palielināja interneta lietošanu, bija pandēmijas laikā aktīva attālināta komunikācija ar video zvanu "MS Teams", "Zoom" u.tml. platformu starpniecību."

Pētījuma mērķis ir iegūt informāciju par pastāvīgo Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem paradumiem digitālajā vidē. Pētījums tiek veikts, izmantojot tiešās datorizētās intervijas respondenta dzīvesvietā un aptaujas internetā.

Pētījumu kompānija "Kantar" interneta patēriņa paradumu pētījumu veica laika periodā no 2021. gada 11.marta līdz 2021.gada 20.jūnijam. Visā Latvijā tika aptaujāti 2045 pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 74 gadiem.