Īpaši dārgs 'Pro' dators un citi 'Apple' jaunumi no WWDC. Teksta tiešraides arhīvs

Pirmdien sākas ikgadējā "Apple" izstrādātāju konference "WWDC 2019", kas apvieno programmatūras izstrādātājus no visas pasaules. Kā ierasts nedēļu ilgais pasākums sākas ar jaunumu prezentāciju.

WWDC 2019

Prezentācijas sākums 20:00 pēc Latvijas laika

Kā ierasts, uzņēmums iepriekš neatklāj kādus jaunumus plāno prezentēt. Taču skaidrs, ka primārā uzmanība tiks veltīta programmatūrai. Noteikti sagaidīsim jaunāko Mac operētājsistēmu, jaunu iOS (iPhone, iPad operētājsistēmu) kā arī viedpulksteņa un TV atjauninājumus.

Iespējams, ieraudzīsim arī jaunu Mac Pro datoru, kurš tiek gaidīts jau gadiem. Iepriekšējais modelis tika prezentēts 2013. gadā un kopš tā laika nav atjaunots. 2017. gadā Apple arī atzina, ka šis Mac Pro dizains ir bijis neveiksmīgs un tādēļ uzņēmums strādā pie pilnīgi jauna koncepta datora.

Klīst arī baumas, ka Apple izjauks savu iTunes aplikāciju, kas dzīvo Mac datoros vēl kopš iPod laikiem un apkopo visu, kas saistīts ar mūziku, video un pat aplikācijas.

Lūk, arī pirmie jaunumi - Apple mājaslapā jau parādījusies ziņa, ka iPad planšetdatora operētājsistēma turpmāk sauksies nevis iOS, bet gan iPadOS. Acīmredzot sagaidāmi lieli jaunumi planšetdatoru lietojamībā. Apple jau vairākus gadus cenšas lietotājus pārliecināt, ka iPad ir pilnvērtīgs dators.

https://twitter.com/tapbot_paul/status/1135586399359504385

Vai tas varētu nozīmēt, ka iPad saņems peles atbalstu?

Datorpeles, precizēšu. Tiek baumots, ka iPad varētu vadīt ar peles kursoru.

Vēl viena interesanta ziņa ir potenciālā Apple atteikšanās no Intel procesoriem savos datoros par labu pašu izstrādātiem ARM procesoriem. Jau šobrīd iPhone iebūvētie ARM procesori ir jaudīgāki par Intel. Maz gan ticams, ka šis būtiskais pavērsies notiks šodien.

Pasākums sākas ar... citplanētiešiem. Savdabīgs ievada video

Citplanētiešu vietu uz skatuves ieņem Tims Kuks. Zālē skaļi aplausi. Visi ir nocietušies pēc jaunumiem

Kuks, savukārt, ir sajūsmā par izstrādātājiem, kas radījuši dažnedāžādās aplikācijas

Kuks ir manāmi uztraucies. Jau vairākkārt pārsakās. Pagaidām atskaitās par līdz šim šogad paveikto. Jauno ziņu pakalpojumu, spēļu abonēšanu un APple kredītkarti

Tiek rādīts treileris jaunam TV šovam, kas tapis Apple paspārnē. Jā, jāsāk atcerēties, ka Apple tagad rosās arī video straumēšanas jomā

Apple TV būs pirmā lieta par ko ziņos. Ierīces OS ir atjaunota ar patīkamāku interfeisu, kas tagad atbalsta arī vairāku lietotāju režīmu. Viss saturs tiks pielāgots katram lietotājam (skatītājam)

Prieka vēsts spēļu cienītājiem - Apple TV tagad atbalsta papildus kontrolerus - ieskaitot Playstation vadības pulti

Apple Watch. Arvien populārākais pulkstenis (ne tikai viedpulkstenis!) pasaulē

Piesaka jaunas virtuālās ciparnīcas. Vai beidzot arī atļaus citiem tās izstrādāt?

Pulkstenī būs pieejamas audiogrāmatas, balss piezīmes un kalkulators

Aplikācijas varēs darboties pa tiešo pulkstenī. Vairs nevajadzēs papildus aplikāciju telefonā

Aplikāciju veikals būs pieejams pa tiešo pulkstenī. Tas varētu nozīmēt, ka Apple Watch varēs lietot bez iPhone?

Jaunumi fitnesa un veselības jomā. Padziļināta kustību analīze, kas ļaus labāk pārskatīt rosību ilgtermiņā. Pulkstenis tagad varēs brīdināt par pārāk skaļu troksni.

Tiek demonstrēta skaļuma noteikšana. Interesanti, vai jaunieši sacentīsies kurš spēj radīt lielāku troksni? 🤔

Laiks iOS jaunumiem. Kādus brīnumus šogad sagaidīsim savos aifonos?

Kā ierasts, Kuks izsmej Android par nespēju nodrošināt jaunāko OS versiju visiem. Jāpiebilst gan, ka Apple savu iOS burtiski uzspiež lietotājiem...

iOS 13. Primāri uzmanība veltīta ātrdarbībai. Sākot ar sejas atpazīšanu un aplikāciju palaišanu, ka snu ir divreiz ātrāka kā iepriekš.

Tumsa!

iOS tagad būs pieejams tumšais režīms ar melnu fonu. Tas priecēs daudzus lietotājus

Klaviatūra tagad atbalsta arī švīkāšanas režīmu ātrākai rakstīšanai. Nez, vai tas būs pieejams arī latviešu valodai?

Safari pārlūkā būs iespējams mainīt teksta lielumu katrai mājaslapai atsevišķi. (Vai Delfi vajadzētu lielākus burtus?)

Uzlabotas esot kartes. Ar tām Apple gauži gāja, daži pat zaudēja darbu kompānijā...

Liela daļa iPhone lietotāju priekšroku gan dod Google kartēm. Apple būs grūti pārliecināt pasauli, ka viņu kartes beidzot ir gana uzticamas

LookAround - jauna iespēja skatīties 360 grādu foto kartēs. Tas ko Google sauc par StreetView un piedāvā jau... oh, daudz, daudz gdus

Būtiski uzlabota lokācijas drošība. Aplikācijas vairs nevarēs patvaļīgi piekļūt lietotāja atrašanās vietai

"Pieraksties ar Apple" - jauna sistēma, kas ļauj pieslēgties dažādiem servisiem izmantojot īpašu Apple sistēmu, kas uzlabo drošību un liedz nesankcionētu izsekošanu

No izsekošanas pasargās tagad arī video novērošanas kameru informāciju. Vajadzīgas gan būs īpašas kameras

https://twitter.com/LiepinInese/status/1135602966956826624

Īsziņu aplikācijā būs iespējams izveidot jaunas virtuālās sejiņas...

Jaunas attēlu un pat video apstrādes iespējas. Jauni filtri un asuma, dzidruma uzlabošanas iespējas, kas darbojas gan ar foto, gan ar video. Video tagad iespējams arī pagriezt - īpaši noderīgi Instagram lietotājiem

Jaunumi fotokamerā. Jauns portreta režīms ar īpaši kontrastainu izgaismojumu (virtuālo)

Foto aplikācijā jauns fotogrāfiju izkārtojums, kas automātiski sakārtos bildes un izcels telefonprāt būtiskākās

EarPods - bezvadu austiņas. Tās varēs automātiski nolasīt ienākošās īsziņas un tajās var diktēt arī atbildi. Jauna iespēja ir mūzikas koplietošana - iespēja atskaņot no viena telefona uz vairākām austiņām

Siri saīsnes - iespējams veidot sarežģītākus uzdevumus, kurus telefons paveiks uzklausot balss komandas

Būtiski uzlabota Siri balss sintizēšana, ko, iespējams, drīz jau varēs sajaukt ar īsta cilvēka runu

iPadOS. Nu, arī oficiāli tiek pieteikts jaunais OS nosaukums. Pirmais jaunums - uzlabots daudzlogu režīms, kas ļauj blakus atvērt vairākas aplikācijas

Interesanti, ka blakus atvērt var ne tikai dažādas aplikācijas, bet arī vienas aplikācijas vairākus logus

Files aplikācijai paplašināts iespēju klāsts. Īpaši aktuāli - iespējams pārlūkot pievienotās zibatmiņas failus

Jauni žesti būtiski uzlabo teksta rediģēšanas iespējas. Tas gan nozīmē, ka būs jāmācās jauni daudzpirkstu žesti.

Beidzot laiks Mac jaunumiem. Kuks atgādina, ka viņi (Apple) arvien mīlot Mac

Izskatās, ka būs jaunais Mac Pro!

Tas patiešām ir viņš. Jauns Mac Pro!

Astoņi PCI sloti papildus komponentēm

Modulāra platforma. Intel Xeon procesors ar līdz pat 28 kodoliem. 12 atmiņas sloti - līdz pat 1.5 TB atmiņai.

Jauna MPX formāta grafiskās kartes, kas izmanto divus PCI slotus vienlaicīgi. Par jaudas trūkumu sūdzēties nevarēs

Bail domāt cik tāds dators maksās

Trīs 8K izšķirtspējas video rediģēšana ar reālā laika efektiem. Dators, protams, ar to tiek galā bez bēdu

Izskatās, ka komplektā būs pieejams arī jauns Pro monitors

32 collu LCD ekrāns ar 6K izšķirtspēju

Jaunais Pro dators spēs darbināt sešus šādus Pro monitorus

Sākumcena 5999$

Pieejams rudenī

Pro monitors 4999$ (plus 1000$ par tā statīvu...)

Laiks Mac operētājsistēmas jaunumiem. Jaunās versijas nosaukums - Catalina

Uzreiz ķeras klāt pie iTunes. Kā jau ziņojām - to visticamāk sadalīs gabalu gabalos, lai novienkāršotu lietošanu

Apple Music. Apple Podcasts. Apple TV. Trīs jaunas aplikācijas vecā labā iTunes vietā

Sidecar - jauna iespēja izmantot iPad kā datora ārējo ekrānu

Voice Control - jauna iespēja vadīt datoru ar balsi. Protams, angļu valodā. Toties izskatās, ka var paveikt praktiski visu

Find My - uzlabota iespēja atrast savas ierīces, ja tās ir pazudušas vai nozagtas

https://twitter.com/forgottentowel/status/1135620457347112960

https://twitter.com/tapbot_paul/status/1135620153868214272

Project Catalyst - tas, ko līdz šim baumās neoficiāli sauca par marcipānu. Jauns veids, kā iPhone un iPad aplikācijas pielāgot Mac operētājsistēmai

Arī šogad īpaša uzmanība tiek pievērsta AR - papildinātās realitātes iespējām. Šo ideju Apple un daudzi citi cenšas aktualizēt jau vairākus gadus, taču tā īsti ikdienā AR arvien nav iegājies. Lai cik interesantas būtu demonstrācijas, praktiskais pielietojums tomēr nav tik saistošs

SwiftUI - uzlabojumi Apple izstrādātajai programmēšanas valodai Swift

Programmētāji tviterī jau sāk ziņot, ka nu beidzot pievērsīsies Swift programmēšanas valodai

Visi jaunumi lietotājiem būs pieejami rudenī. Diemžēl nepateica kurām ierīcēm jaunās OS būs pieejamas un kuru "vecās" ierīces paliks bešā Papildināts. Šīs ierīces saņems iOS 13: iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone SE iPod touch (7th generation)

Ar to arī pasākums ir noslēdzies. Tagad sākas nedēļu ilgā konference, kurā jau padziļinātāk izstrādātājiem tiks demonstrētas jaunās programmatūras iespējas

Paldies par uzmanību un apsveicam visus, kam būs iespēja atļauties jaunos Mac Pro datorus!