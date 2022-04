Izveidota platforma ar mērķi savest kopā Ukrainas IT profesionāļus ar sadarbības partneriem

Kara laikā daudzi Ukrainas uzņēmēji ir apturējuši vai pat slēguši savu biznesu, un IT nozare nav izņēmums. Lai atbalstītu Ukrainas ekonomiku, un nodrošinātu nozarē strādājošajiem darbu, Eiropas Programmatūras inženieru asociācija (EASE) izveidojusi platformu sadarbības īstenošanai IT jomā: "EASE Work" (https://work.it-ease.com), informē asociācijas pārstāvji.

"EASE Work" ir platforma, kas apvieno potenciālos sadarbības partnerus ar Ukrainas IT tirgus spēlētājiem.

"Mūsu galvenā ziņa – mums nevajag ziedojumus, bet mums vajag darbu!" norāda asociācijas pārstāvji.

Ko piedāvā "EASE Work":

Pašnodarbinātajiem IT speciālistiem ir iespēja nosūtīt pieteikumu ar CV un atrast projektu īstenošanai;

IT uzņēmumi var pievienot informāciju par savu komandu vai atsevišķiem darbiniekiem, kuri ir gatavi izpildīt pasūtījumus;

Uzņēmumi var pieteikties veselai IT komandai un pārliecināties, ka darbs tiks paveikts efektīvi un noteiktajos termiņos.

Turklāt EASE ir atbildīga par katru pasūtījumu, kas tiks nosūtīts caur "EASE Work" platformu.

"EASE ir pazīstama IT kopiena. Asociācija ir pazīstama gan Ukrainā, gan pasaulē, un mēs ļoti nopietni uztveram savu reputāciju. Tātad šī platforma ir mūsu reputācijas projekts: mēs esam par to atbildīgi," norāda asociācijas prezidents Vladislavs Savčenko.

Platforma izveidota īpaši IT sektoram un biznesa auditorijai. Pakalpojums aptver visus darbam nepieciešamos juridiskos aspektus. Tos var atrast sadaļā "Noteikumi un nosacījumi".

"Mūsu asociācijā ietilpst 47 starptautiski IT uzņēmumi, no kuriem lielākā daļa ir dibināta Ukrainā. Kara laikā šiem uzņēmumiem radušās jaunas vajadzības, un tās jāizpilda. Nodrošinot mūsu komandas drošību, mēs esam sākuši strādāt, lai nodrošinātu mūsu iedzīvotāju vajadzības: darbinieku pārvietošanu, stabila interneta, tostarp, "Starlink", nodrošināšana. Viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir jaunu pasūtījumu un klientu meklēšana, jo gandrīz 80% no līdzšinējā darba ir atcēlušies," stāsta asociācijas izpilddirektore Ļubova Močalova.

Pēc viņas teiktā, slēgti jau vairāki uzņēmumi, jo ārvalstu klienti baidās no nestabilās ģeopolitiskās situācijas Ukrainā. Rezultātā viņi nav pārliecināti par veiktā darba kvalitāti. Tajā pašā laikā Ukrainas klienti nespēj aizpildīt zaudētos apjomus, jo vienkārši nav līdzekļu, lai samaksātu par projektiem.

"Mums ir daudz starptautisku partneru, bet Ukrainā ir brīvi IT resursi. Mēs nolēmām apvienot visus šos cilvēkus vienā platformā, lai katrs no viņiem būtu ieguvējs," piebilst Ļubova Močalova.