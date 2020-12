Izveidots jauns e-rīks par vides prasībām autoservisu darbībā

Jauns e-rīks "mansautoserviss.lv" sniegs atbildes par vides prasībām autoservisu darbībā, informē Valsts vides dienests (VVD).

Interneta vietnē iespējams atrast atbildes, kā iegūt nepieciešamo vides atļauju jaunai autotransportlīdzekļu remontdarbnīcai, kādas vides prasības jāievēro autoservisa darbībā, kāda uzskaite jāveic par izmantotajiem resursiem un autoservisa radīto piesārņojumu, kādas atskaites jāiesniedz, un uz citiem jautājumiem.

"Mansautoserviss.lv" ir jauns digitāls rīks autoservisu īpašniekiem vai topošajiem īpašniekiem, kur apkopota un pieejama informācija kā soli pa solim panākt sava autoservisa darbības atbilstību vides prasībām un izdarīt to, neizejot no mājām vai biroja, informē VVD.

Lietotājiem izveidotas četras galvenās sadaļas: "Jauna autoservisa izveide", kur soli pa solim izklāstīts, kā atvērt autoservisu un kādi dokumenti ir nepieciešami, lai to izdarītu; "C kategorijas reģistrācija", kur norādīts, kādi dokumenti nepieciešamai reģistrācijai un kritēriji, kas attiecas uz autoservisiem, kam jāveic C kategorijas reģistrēšana; "Vides aizsardzības prasības", kas jāievēro pilnīgi visiem autoservisiem; "Nepieciešamie dokumenti un atskaišu formas", kur apkopota informācija par to, kāda uzskaite jāveic autoservisa īpašniekam un kādas atskaites jāiesniedz par savu darbību.

Vienkopus pieejama arī informācija par to, kāda ir atbildība autoservisa īpašniekam, ja tas savā darbībā neievēro vides prasības.

E-rīku izveidojis Valsts vides dienests (VVD) sadarbībā ar Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociāciju (LRAA) un nozares profesionāļiem.

Vietne tapusi 2020. gada decembrī VVD un LRAA kopīgi īstenotās izglītojošās kampaņas par vides prasībām autoservisu darbībā ietvaros.