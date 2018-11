Jau šonedēļ tehnoloģiju entuziasti no visas pasaules pulcēsies 'Digital Freedom Festival'

Jau šonedēļ – 30. novembrī un 1. decembrī – vērienīgais tehnoloģiju, jaunuzņēmumu, politikas un dzīvesstila festivāls "Digital Freedom Festival" Rīgā uz piecām skatuvēm pulcēs vairāk nekā 100 konferences runātāju un 1500 dalībnieku no visas pasaules. Konferencē notiks lekcijas, diskusijas un meistarklases par mākslīgo intelektu, tehnoloģiju ietekmi uz mediju darbību, viedajām pilsētām un digitālo detoksikāciju. Savukārt "PNB Bank Investor lounge" notiks īpaša Investoru diena, kurā investori, korporācijas un jaunuzņēmēji dibinās kontaktus sadarbības veidošanai nākotnē.

Starp iedvesmojošiem runātājiem no visas pasaules konferencē uzstāsies Jesika Agilera (Yesica Aguilera) no Lielbritānijas – dēvēta par tehnoloģiju un enerģētikas industrijas revolucionāri un vienu no TOP 200 nākotnes līderēm; Džeimijs Saskainds (Jamie Susskind) no Lielbritānijas – rakstnieks un aizrautīgs runātājs par tehnoloģijām un politiku; Hals Hodsons (Hal Hodson) no Lielbritānijas – tehnoloģiju korespondents žurnālā "The Economist"; Kristīna Rota (Kristina Roth) no ASV, kura ir "SuperShe" salas Baltijas jūrā īpašniece un vieno sievietes no visas pasaules, lai radītu pozitīvas pārmaiņas un sasniegtu neiespējamo un daudzi citi.

Jaunuzņēmumu pasākums "Startup Bootcamp" sadarbībā ar "Magnetic Latvia"

29. novembrī, dienu pirms vērienīgā tehnoloģiju, jaunuzņēmumu, politikas un dzīvesstila festivāla "Digital Freedom Festival" atklāšanas, "Magnetic Latvia" biznesa centrā starptautiskajā lidostā "Rīga" notiks vēl nebijis jaunuzņēmumu pieredzes pasākums "Startup Bootcamp powered by Magnetic Latvia", ko organizē "Digital Freedom Festival" sadarbībā ar "Magnetic Latvia". "Startup Bootcamp" pasākumā piedalīsies komandas no Baltkrievijas un Latvijas, lai gūtu iespēju vienas dienas laikā saņemt atbalstu un konsultācijas no starptautiskiem mentoriem un investoriem, kas ieradīsies Rīgā no visas pasaules un 30. novembrī un 1. decembrī piedalīsies "Digital Freedom Festival" pasākumos.

Īpaša programma jaunuzņēmējiem, investoriem, mediju ekspertiem

"PNB Investor Lounge" sadarbībā ar "PNB banku" notiks "Investoru diena", kuras ietvaros norisināsies četri jaunuzņēmumu prezentāciju ("pitch") konkursi ar pasaulē vadošiem akceleratoriem "500 Startups" un "Rockstart", kā arī "EIT Climate-KIC" akceleratora, LU studentu Biznesa inkubatora rīkotie konkursi. Investoru dienas noslēgumā notiks "ātrie randiņi" ar investoriem.

"Digital Freedom Festival" oficiālā partnera "PNB bankas" valdes priekšsēdētājs Olivers Bramvels: ""Digital Freedom Festival" iepriekšējo divu gadu pieredze ir veiksmes stāsts tam, kā savest kopā investorus, jaunuzņēmumus un finanšu tehnoloģiju ("FinTech") uzņēmumus, klāt pievienojot starptautiski pazīstamus viedokļu līderus. Mēs esam priecīgi būt šī festivāla oficiālā banka un piedalīties jaunu ideju, interesantu diskusiju un unikālu produktu dzimšanas brīdī."

Savukārt "Digital Freedom Festival" satura partneris "Delfi" festivāla ietvaros piedāvās plašu un daudzpusīgu programmu par mediju attīstību moderno tehnoloģiju laikmetā. Uz "Delfi Media Lab" skatuves žurnālisti un eksperti ielūkosies tehnoloģiju, informācijas un zināšanu mijiedarbības nākotnē, visas dienas garumā piedāvājot aizraujošas runas un diskusijas par aktualitātēm mediju un reklāmas industrijā.

Korporācijas un tehnoloģijas

Festivāla ietvaros notiks diskusijas arī par tehnoloģiju ietekmi uz korporāciju biznesa attīstību. Sadarbībā ar "Swedbank" spriedīs par atvērtās sadarbības platformas jeb "Open Banking" iespējām un atvērto standartu API ("Application Programming Interfaces"). Savukārt sadarbībā ar informācijas tehnoloģiju uzņēmumu "Accenture" notiks diskusija par inovācijām nākotnes talantiem. Tajā uzņēmuma pārstāvji prezentēs pētījuma rezultātus par dzimumu līdztiesību globālā mērogā.

Zināšanu pilnveidošana meistarklasēs

Savukārt 1. decembrī pasākuma apmeklētājiem būs iespēja piedalīties meistarklasēs par kriprotovalūtām, nākotnes darba vidi, emocionālo inteliģenci u.c. aktuālām tēmām. Tās vadīs pasaules līmeņa speciālisti.

"Digital Freedom Festival" ir globāls tehnoloģiju, jaunuzņēmumu, politikas un dzīvesstila festivāls, kurā no 30. novembrim līdz 1. decembrim Rīgā pulcēsies tehnoloģiju un jaunuzņēmēji, eksperti, politikas veidotāji, investori, žurnālisti un iedvesmojoši runātāji no visas pasaules, lai meklētu atbildes, kā uzņēmēji, sabiedrība un politikas veidotāji var labāk sadarboties un izmantot tehnoloģiju radītās priekšrocības.

2017. gadā "Digital Freedom Festival" apmeklēja 1300 tehnoloģiju un jaunuzņēmēji, eksperti, politikas veidotāji, investori, žurnālisti un studenti no 36 valstīm. Konferences tiešraidei bija vairāk nekā 9000 skatījumu.