Jaunuzņēmumi cīnīsies par 350 tūkstošiem eiro konferences 'TechChill' konkursā 'Fifty Founders Battle'

50 jaunuzņēmumi no visas pasaules konferences "TechChill" konkursā "Fifty Founders Battle" cīnīsies par vairāk nekā 350 000 eiro balvu fondu. To vidū ir 16 jaunuzņēmumi no Latvijas.

Jaunuzņēmumu un tehnoloģiju konferences "TechChill" konkursam "Fifty Founders Battle" šogad pieteicās 250 jaunuzņēmumi no 30 valstīm, kas ir lielākais pieteikumu skaits "TechChill" pastāvēšanas vēsturē.

Pusfinālā no Latvijas iekļuva:

● "Abillio" – uzņēmums kā pakalpojums tiem, kuri piedāvā savus pakalpojumus, bet nevēlas dibināt uzņēmumu.

● "Adventum Tech" – izstrādā inovatīvus lietu un programmatūras risinājumus, ko iespējams izmantot būvniecības, ražošanas, mobilitātes un enerģētikas nozarēs.

● "BirgerMind" – veido neinvazīvu saskarni, ar kuras starpniecību būtu iespējams saslēgt cilvēka smadzenes ar datoru, lai paralizēti cilvēki varētu komunicēt.

● "Bruntor" – četru riteņu elektriskais skrejritenis "Bruntor Cargo" kravu pārvadāšanai.

● "Cubed" – platforma, kas palīdz iegādāties pircēja vēlmēm atbilstošu nekustamo īpašumu.

● "Green-Growth" – reāllaika ražas kontroles platforma.

● "Huntli" – risinājums bankām un finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem, kas vienuviet nodrošina iespēju monitorēt darījumus un piekļūt rīkiem, kuri palīdz novērst krāpšanu.

● "Medon" – digitāla klīnika, kas nodrošina ārsta konsultācijas tiešsaistē.

● "OG Sense" – izstrādā tehnoloģiju amonjaka gāzes līmeņa kontrolei.

● "Overly" – attīsta platformu, kur ikviens interesents var izveidot savu papildinātās realitātes pieredzi.

● "Peero" – rada risinājumu personālatlases nozarei, kas ļauj datus par cilvēkiem integrēt platformā, kur definētas uzņēmuma vērtības.

● "Sepsiscan" – veido hiperspektrālu attēlu radīšanas ierīci, kas palīdzēs vizuāli noteikt skābekļa līmeņa samazināšanos asinīs, lai agrīni diagnosticētu sepsi.

● SIA "Qrunch" – veido risinājumu, kas dos iespēju viesnīcas viesiem izvēlēties jebkuru tās pakalpojumu bez nepieciešamības sazināties ar viesnīcas personālu.

● "SimpleCharge" – nodrošina iespēju lādēt elektriskos transportlīdzekļus, savienojot tos ar apgaismes stabiem.

● "SpoCaBoo" – veido risinājumu sportistiem, kur būtu iespējams sekot līdzi gan sacensību kalendāram, gan saviem sportiskajiem rezultātiem.

● "Sqrino" – automatizēta platforma, kas palīdz uzņēmumiem konstatēt atbilstību ISO 27001 un GDPR standartiem.

Konkursa "Fifty Founders Battle" pusfināls notiks konferences "TechChill" pirmajā dienā 27. aprīlī, kad tiks atlasīti pieci jaunuzņēmumi, kas kāps uz skatuves konferences noslēgumā un cīnīsies par balvām.

Vienam "TechChill" jaunuzņēmumu konkursa "Fifty Founders Battle" dalībniekam balvu – 150 000 eiro - piešķirs "BADideas Fund". Vēl 150 000 eiro savam favorītam piešķirs investīciju fonds "Depo Ventures". "Buildit" akcelerators izvēlēsies savu favorītu no tiem uzņēmumiem, kas būvē fiziskas lietas un piešķirs tam 50 000 eiro. Savukārt 10 000 eiro tiks konkursa uzvarētājam, ko visi kopā dos Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas dalībnieki – uzņēmumi "Longenesis", "eazyBI", "Lokalise", "Gravity Team", "Sellfy", "Helve", "Change Ventures" un "TrueSix".

"TechChill" šogad notiks 11. reizi no 26. līdz 28. aprīlim Fantadromā un Hanzas Peronā.

Bezpeļņas organizācija "TechChill" ir Latvijas jaunuzņēmumu vides pārstāvju iniciatīva. Tās mērķis ir veicināt tehnoloģiju un jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstību, starptautisko atpazīstamību un investīciju piesaisti.