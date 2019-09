Jaunuzņēmumi prezentēs inovatīvas idejas pārtikas nozarē

Šā gada 5. septembrī izstādē "Riga Food 2019" notiks Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) zināšanu kopienas "EIT Food" jauno ideju/ jaunuzņēmēju konkursa "Inovāciju balvas" fināls, kurā savus produktus prezentēs 10 pārtikas jaunuzņēmumi. Pirmās vietas ieguvējs saņems 10 tūkstošus eiro, bet otrās vietas ieguvējs – piecus tūkstošus eiro lielu grantu, informē Rīgas Tehniskā universitāte.

"EIT Food" "Inovāciju balvai" (Innovation Prize) varēja pieteikties jaunuzņēmumi, kas rada inovatīvus produktus un pakalpojumus ar pievienoto vērtību pārtikas nozarei, sākot no ražošanas optimizācijas risinājumiem, jauna iepakojuma, pārtikas piedevām līdz produktu līnijām. Konkursa žūrija ir atlasījusi 10 finālistus, kas savas idejas prezentēs Demo dienā 5. septembrī plkst. 15.00 izstādē "Riga Food 2019" Ķīpsalā.

Uzņēmums "Smart Packaging" izmanto viedo sensoru sistēmas ēdiena iepakojumā, lai noteiktu ēdiena svaigumu un samazinātu pārtikas atkritumus vai veselības riskus, ko rada neprecīzi ēdiena derīguma termiņi. "Cowow" radījis tehnoloģiju, lai noteiktu subklīniskā mastīta simptomus govīs pirms agrīno simptomu parādīšanās, ļaujot lopkopjiem ārstēt saslimšanu laikus, neizmantojot antibiotikas. "RichBerry" ražo miltus un miltu maisījumus (to vidū arī bezglutēna produktus) no ķirbju sēklām, savukārt "Brain Functional" ir uzturvielām bagāti, vegāniski enerģijas batoniņi, kuru sastāvā esošie augu ekstrakti uzlabo smadzeņu produktivitāti un fokusu. Uzņēmums "Plūkt" piedāvā 11 veidu lapu un ziedu tējas, kas apvienotas unikālā receptē un varētu kļūt par alternatīvu tradicionālajai melnajai tējai bez ķīmiskām piedevām un kofeīna. "Sourceful" radījuši inovatīvu produktu klāsta pārvaldes platformu tirgotājiem. "Kedeon Solutions" izstrādājuši sensoru tīklu un platformu, kas ļauj precīzi izsekot temperatūras izmaiņām produkta ražošanā un pārvadāšanā, samazinot zaudējumus un veselības riskus, kas rodas, ēdienam atrodoties neatbilstošā temperatūrā. "SIA Gardais" izveidojis inovatīvu produktu klāstu uz augu bāzes, kas kalpo kā alternatīva populāriem dzīvnieku valsts izcelsmes produktiem un ir radīti, ievērojot "nulles atkritumu" (zero waste) principu. "Inova Protein" pēta un rada produktus, izmantojot sliekās atrodamos proteīnus, bet "Spirulina Nord" radījuši tehnoloģiju, lai audzētu uztura bagātinātāju spirulīnu Latvijas klimatā un piedāvātu lietošanai svaigā veidā.

Veidojot ciešas saites starp patērētājiem, uzņēmumiem, jaunuzņēmumiem, pētniekiem un studentiem, "EIT Food" atbalsta inovācijas un ilgtspējīgas ekonomikas iniciatīvas, kas vairo piekļuvi kvalitatīvai pārtikai, uzlabo vidi un veselību, kā arī rada jaunas darbavietas un palielina Eiropas konkurētspēju. "EIT Food" kontaktpunkta Latvijā aktivitātes organizē RTU Dizaina fabrika sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Pārtikas un veterināro dienestu un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR.