Jaunuzņēmums no Latvijas uzvar 'EIT Jumpstarter 2020' konkursā

Latvijas jaunuzņēmums "DronePlan" šogad uzvarējis "EIT Jumpstarter" programmā enerģijas kategorijā. Komandas ideja atzīta par vienu no sešām labākajām agrīnās stadijas inovācijām Eiropā, liecina konkursa organizatoru sniegtā informācija.

"EIT Jumpstarter" ir Eiropas mēroga iniciatīva agrīnās stadijas inovatoriem, ko atbalsta Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT).

Šā gada konkursa fināls virtuāli norisinājās 25. novembrī. Virtuālā pasākuma laikā 36 no 120 startup uzņēmumiem, kas piedalījās konkursā, prezentēja savas biznesa idejas ekspertu žūrijai sešās dažādās nozarēs – veselība, pārtika, izejvielas, enerģija, ražošana un mobilitāte pilsētās.

Labākajiem projektiem tika piešķirtas naudas balvas 162 000 eiro kopsummā. Latvijas jaunuzņēmums "DronePlan" uzvarēja enerģijas kategorijā, saņemot 10 000 eiro naudas balvu.

"DronePlan" izstrādātā bezpilota lidaparāta programmatūra, ar kuras palīdzību var plānot un veikt automātiskos lidojumus, palīdz elektroenerģijas sadales uzņēmumiem veikt regulāras elektrolīniju pārbaudes, izmantojot bezpilota lidaparātus. Tas ļauj ietaupīt laiku, optimizēt pārbaudes veikšanas izmaksas, uzlabo drošības apstākļus pārbaudes laikā, kā arī samazina nopietnu incidentu risku, kuros tiek iesaistīti tehniķi, kas pārbauda elektriskās instalācijas. Ņemot vērā to, ka bezpilota lidaparāti ir lēti un vienkārši lietojami, tie var kļūt par izrāviena instrumentu ātrai, lētai un drošai elektroenerģijas sadales sistēmas pārbaudei, norāda konkursa organizatori.

"Jūs varat pavadīt vairākus gadus, prātojot savas labākās idejas un potenciālos biznesa modeļus, un joprojām varat baidīties dalīties tajās ar investoriem. Kamēr jūs skaļi nerunāsiet un nepārstāvēsiet savu ideju, tā nekad nepārvērtīsies par reālu biznesu. Mūsu jaunuzņēmums tika atbalstīts no "EIT Jumpstarter" komandas puses visos iespējamos līmeņos. Treneri mums palīdzēja formulēt mūsu biznesa ideju, noteikt pareizo pielietojumu mūsu risinājumam, izstrādāt konkurētspējīgu cenu politiku un pieteikt sevi uz Eiropas Savienības uzņēmējdarbības skatuves," stāsta "DronePlan" operatīvā vadītāja Katerina Daškēviča.

Pārējie "EIT Jumpstarter" uzvarētāji ir "ReCatalyst" (izejvielu nozare) un "ArcLub One" (ražošanas nozare) no Slovēnijas, "Horizer" no Bosnijas un Hercegovinas (pilsētas mobilitātes nozare), "Fetalix" no Portugāles (veselības nozare) un "Coffeco" no Grieķijas (pārtikas nozare).