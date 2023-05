Jaunuzņēmums piedāvā iespēju Latvijas ražotājiem pārdot produkciju ASV

"Mēs esam ļoti atvērti ražotājiem Latvijā, kuriem ir interese "Supliful" platformā izvietot savu produkciju. Tāpēc aicinu Latvijas ražotājus mūs uzrunāt, sazināties, un tad jau meklēsim iespējas, kā varam produkciju sūtīt uz ASV un tur tirgot zem privātiem zīmoliem," saka Mārtiņš Lasmanis, jaunuzņēmuma "Supliful" līdzdibinātājs.

2021. gadā ASV reģistrēts uzņēmums "Brand On Demand Inc. Delaware C-Corp", Latvijā reģistrēts meitasuzņēmums SIA "Brand on Demand". Zīmola nosaukums tiešsaistes platformai – "Supliful".

"Supliful" nodrošina pakotās pārtikas un kosmētikas piegādi pēc pasūtījuma un piedāvā iespēju jebkuram interesentam izveidot savu produktu zīmolu un iepakojumu, veicot produkta uzglabāšanu un izsūtīšanu.

"Ja jāizrok bedre, paņem lāpstu un sāc rakt, nedomā gari. Rakšanas laikā jau sapratīsi, kā to bedri rakt pareizāk. Tas ir tas, ko daru katru dienu," par uzņēmējdarbību saka Lasmanis.

Raksta titulbildē: "Supliful līdzdibinātāji. No kr.: Rihards Pīks, Rūdolfs Janītis, Mārtiņš Lasmanis

Mārtiņ, kā tu raksturotu jaunuzņēmumu "Supliful"?

"Supliful" ir tehnoloģiju platforma, kas nodrošina iespēju iepakotās pārtikas produktu, vitamīnu, uztura bagātinātāju un kosmētikas ražotājiem ar saviem produktiem pieslēgties šai platformai. Savukārt cilvēkiem, kas vēlas iesākt savu biznesu ar šāda veida produktiem, nodrošinām iespēju to sākt praktiski bez jebkādām sākotnējām izmaksām. Viņiem nav nepieciešams ieguldīt līdzekļus produkta izstrādē un krājumos – "Supliful" katalogā viņi izvēlas produktu, veido savas etiķetes dizainu, savu iepakojumu un ar mūsu resursiem sāk to tirgot. Mums par ražošanas un pārdošanas atbalstu viņi samaksā tikai pēc tam, kad kāds produktu jau ir nopircis.

Orientējamies uz ASV tirgu, tāpēc produktus glabājam savā noliktavā Denverā. Pēc klienta pieprasījuma uzlīmējam produktam zīmola etiķeti, iepakojam un nosūtām gala patērētājam.

Jaunuzņēmumā "Supliful" jūs esat trīs līdzdibinātāji un līdzīpašnieki – Mārtiņš Lasmanis, Rihards Pīks un Rūdolfs Janītis. Kā sākās jūsu sadarbība?

Mani vienmēr ir interesējusi uzņēmējdarbība. Pabeidzu Rīgas Tehnisko universitāti kā elektroinženieris, bet sapratu, ka no manis labs inženieris neiznāks, un devos uz Zviedriju studēt MBA programmā Gēteborgas universitātē. Paralēli tam strādāju prakses programmās Francijā un Šveicē. Pēc studijām visai drīz pievienojos kompānijai "Imprimatur Capital", kas Latvijā bija viens no pirmajiem riska kapitāla fondiem. Fonds ieguldīja dažādos tehnoloģiju uzņēmumos un jaunuzņēmumos. Kā piemēru varu minēt tādus uzņēmumus kā "Printify", "Sonar Works", "Lokalize", kam izsniedzām aizdevumus. Strādājot fondā ik dienu ar citiem uzņēmējiem, uzliku arī sev par mērķi pierādīt, ka esmu uzņēmējs, varu izveidot uzņēmumu un veiksmīgi to pārdot.

2015. gadā ieraudzīju internetā biznesu, kas pārdod plakātus, un piedāvāju savam bērnības draugam Rihardam Pīkam sākt veidot biznesu plakātu izgatavošanā un pārdošanā ASV.