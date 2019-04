Jaunuzņēmums radījis risinājumu, lai novērstu nodokļu krāpniecību skaidras naudas uzskaites sistēmā

Ar "Z Book" komandas uzvaru noslēdzies ".tax Blockchain" hakatons, kurā tika izstrādāti blokķēdes risinājumi nodokļu krāpniecības novēršanai. Uzvarētāji hakatona laikā radīja risinājumu, ar kura palīdzību var novērst nodokļu krāpniecību skaidras naudas uzskaites sistēmā, izmantojot blokķēdē bāzētu elektronisku parakstu kā QR kodu, informē Ekonomikas ministrija.

Trīs dienu jeb 48 stundu ilgajā pasākumā kopumā piedalījās 40 dalībnieki – blokķēdes entuziasti un jaunie uzņēmēji no 11 valstīm. Vienlaikus hakatonā piedalījās arī valsts pārvaldes pārstāvji un blokķēdes eksperti Somijas, Igaunijas, Brazīlijas un Francijas. Hakatonu organizēja Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Valsts Ieņēmumu dienestu (VID) un jaunuzņēmumu akseleratoru "Startup Wise Guys".

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks un hakatona žūrijas pārstāvis Raimonds Aleksejenko atzīst: "Blokķēdes tehnoloģijām redzam milzu potenciālu valsts pārvaldes pakalpojumu drošības un lietojamības uzlabošanā. Hakatons bija liela uzdrīkstēšanās publiskai pārvaldei paraudzīties uz saviem ikdienas procesiem daudz radošākām metodēm, kas pierādīja, ka blokķēžu tehnoloģiju pielietošana publisko pakalpojumu digitalizācijā ir iespējama. Piesaistot jaunuzņēmumu vidi, IT speciālistus un blokķēžu entuziastus no 11 valstīm 48 stundu laikā tika izstrādāti blokķēdes risinājumi nodokļu krāpniecības novēršanai. Līdz ar to ar labi padarīta darba sajūtu varam secināt, ka šādu pasākumu rīkošana spēj virzīt Latvijas valsts pārvaldi uz lielām pārmaiņām un arvien plašāku jaunu tehnoloģiju ieviešanu".

Hakatona galveno balvu par tehniski labāko risinājumu un produkta atbilstību izvirzītajiem izaicinājumiem saņēma "Z Book", balva paredz 10 konsultāciju stundas no VID un 8 konsultāciju stundas no PwC.

Balvu par labāko prezentāciju un biļetes uz "TechChill" 2020 saņēma "Request". Balvu par hakatona laikā sasniegto lielāko progresu, 10 konsultāciju stundas no VID un iespēju visu vasaru izmantot "Swedbank" koprades telpas "DoBe" saņēma "Tax4Crypto". Bet vēl divas komandas – "Paperles" un "MDS" – guva iespēju piedalīties "Startup Wise Guys" tiešsaistes akselerācijas programmā.

Iepazīstoties ar hakatona rezultātā tapušo risinājumu, VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme uzsver: "Es patiesi novērtēju tehnoloģiju speciālistu no visas pasaules atsaucību, nolemjot piedalīties Latvijā organizētajā trīs dienu hakatonā un dot savu ieguldījumu jaunu ideju radīšanā mūsu kases aparātu sistēmas attīstībai".