Jaunuzņēmums Rīgā pilsētvides apstākļos demonstrē attālināti vadāmu automašīnu

Jaunuzņēmums "getUgo" pirmo reizi Latvijā, pilsētvides apstākļos "VEFRESH" inovāciju apkaimē demonstrējis teleoperācijas programmatūru, kas nodrošina autonomu transportlīdzekļu tālvadību, informē uzņēmuma pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Attālinātās vadības tehnoloģija ļauj vadīt automašīnas un citas iekārtas attālināti – vadītājam nav jāatrodas mašīnā vai tās tuvumā – to var vadīt gan no citas pilsētas, gan no citas valsts.

Līdz ar teleoperāciju programmatūras un aparatūras platformas izstrādi, "getUgo" risina nākamās mobilitātes paaudzes problēmu – teleoperācijas iespējas autonomajiem transportlīdzekļiem. "VEFRESH" inovāciju apkaimes vadītājs Viesturs Celmiņš norāda, ka šobrīd autonomās mašīnas vēl nespēj reaģēt uz visām ceļa situācijām pilsētvidē, un neparedzētos apstākļos autonomā mašīna var 'nesaprast', kā turpināt kustību.

"Mūsu programmatūra ir ārkārtas gadījumu risinājums priekš jebkuras autonomi braucošas iekārtas – tās kustības var uzraudzīt un, ja nepieciešams, koriģēt ar tālvadības pulti," paskaidro Jānis Upmanis, "getUgo" pārstāvis.

"getUgo" programmatūra darbojas caur standarta mobilo sakaru tīkliem. Tā ir viegli mērogojama un lietojama visos tīklos, tostarp gan 4G, gan 5G tehnoloģiju ietvaros. Pašā mašīnas kontrolpanelī nekas netiek mainīts, pie standartizētas lietojumprogrammas saskarnes (API) tiek pieslēgts dators un sensori, kas skenē pilsētvidi un ļauj stūrēt, paātrināt vai samazināt ātrumu, un bremzēt.

"getUgo" pārstāvji norāda, ka šādas teleoperāciju programmatūras būtiski atvieglos dažādus ar ikdienas mobilitāti saistītus procesus. Piemēram, samazināt koplietošanas auto izmaksas pārņemot šofera funkcijas loģistikas centros. – automašīnu pārvietošanas gaitā pilsētā, nogādājot automašīnas stāvvietās, uz uzlādes punktiem, automazgātavu vai servisu, nodrošinot opciju piegādāt koplietošanas auto klienta adresē, nepatērējot papildu cilvēkresursus. Piegādes roboti, droni, pārvadājumu infrastruktūra un citas iekārtas līdz ar šādu risinājumu spēj veikt "pēdējā kilometra" piegādi.

"Eiropas darba tirgū ir arvien grūtāk atrast uzticamu vadītāju savām loģistikas operācijām vai lauksaimniecības tehnikai, tāpēc attālinātie operatori ir daudzsološs risinājums. Šobrīd attīstās viedās pilsētās un drīzumā mēs varēsim redzēt, kā ikdienas transportlīdzekļi – koplietošanas auto, piegādes transports, lauksaimniecības tehnikas – tiks pārvaldīti attālināti. Proti, jebkuram autonomam transportlīdzeklim ir jābūt integrētai teleoperācijas programmatūrai, kas garantē drošību un iejaukšanās iespējas" norāda Upmanis.

Pirmais pilsētvides demonstrācijas brauciens norisinājās slēgtu Āraišu, Pēkšēna, Aizkraukles un Bajāru ielu teritorijā, kur saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem automašīnā atradās arī šoferis, Nākotnē "getUgo" plāno, ka, līdz ar mobilitātes digitalizāciju, teleoperācija, kas nodrošina autonomu transportlīdzekļu pārvaldību, sāks darboties ne tikai sacīkšu trasēs un noslēgtā satiksmē kopā ar autovadītāju, bet arī uz koplietošanas ceļiem. Demonstrācijas brauciens pilsētvidē norisinājās EIT Vides mobilitātes inkubatora projekta ietvaros, ko organizē inovāciju kustība "VEFRESH" sadarbībā ar Rīgas domi un Elektronikas un datorzinātņu institūtu.