Jaunuzņēmumu programmas 'Prototron' pavasara kārtā komandām piešķirti 70 000 eiro

Šī gada pavasarī aizvadīta pirmā vienotā "Prototron" programma starp Latviju un Igauniju, informē "Buildit Latvia". Kopumā 2020. gada pavasara kārtā komandām tika piešķirti 70 000 eiro.

Šī gada pavasarī "Prototron" programma tika īstenota gan Igaunijā, gan Latvijā sadarbībā ar "Buildit Latvia", kas ir jaunuzņēmumu akcelerators. Kopā no Latvijas un Igaunijas tika saņemti vairāk nekā 300 pieteikumi, no kuriem 74 bija no Latvijas. Pēc īstenotajām apmācībām un mentoringa žūrija nolēma atbalstīt piecas komandas ar kopēju balvu fondu 70 000 eiro. Starp favorītiem bija tādas idejas kā jaunās paaudzes trauksmes poga, automatizēts ceļa seguma marķēšanas robots un tehnoloģija, kas ļautu automatizēt magnētiskās rezonanses procedūru.

"Inovācija ir svarīgs atslēgvārds idejās, kas šajā kārtā saņēma finansējumu. Cilvēki bieži ir tik pieraduši pie esošajiem risinājumiem un it kā atrodas komforta zonā, ka nezina, ko labāku gribēt. Tomēr vairumā gadījumu jauninājumi būs labāki, ātrāki vai efektīvāki, un, ja mēs par to nedomājam iepriekš, tad mēs noteikti to darīsim pēc to izmantošanas," teic "Prototron" izpilddirektore Jana Budkovskaja, piebilstot, ka, ar "Prototron" atbalstu, komandas tagad sāk izstrādāt risinājumus, kas nākotnē atvieglos dažādu darbību veikšanu.

"Ja godīgi, esmu nedaudz pārsteigts par nelielo pieteikumu skaitu no Latvijas. Manuprāt, šī programma ir viena no labākajām un izdevīgākajām no jaunuzņēmuma skatupunkta. Varbūt bija pieejams pārāk maz informācijas par programmu, varbūt ir pārsātinājums tirgū? Taču kopumā esmu apmierināts ar rezultātu, un "Buildit Latvia" dalība gan organizatoriskajā daļā, gan finansiālajā ir bijusi lietderīga," secinājumus izteic "Buildit Latvia" vadošais partneris Matīss Neimanis.

"Prototron" 2020. gada pavasara kārtas finansējuma saņēmēji:

- "10Lines" (Igaunija) komanda saņēma 25 000 eiro un sāk izstrādāt robotu, kas vienlaikus var marķēt un krāsot ietves. Šobrīd tas ir process, kurā nepieciešami ievērojami cilvēka un laika resursi, ko robots var viegli aizstāt un veikt.

- Ar 10 000 eiro finansējumu "Abbuco" (Igaunija) komanda plāno izstrādāt saules parku analīzes risinājumu, kas apkopo un analizē informāciju no parkiem, ko izveidojuši dažādi ražotāji, lai maksimāli palielinātu to sniegtās priekšrocības.

- "LifePatch" (Igaunija) ir jaunas paaudzes jūras trauksmes poga, kuras pamatā ir NB-IoT (šaurjoslas lietu internets), kas sūta SOS zvanu uz mākoņu sistēmu. Tas palīdz daudz ātrāk un labāk atrast briesmās nonākušu cilvēku jūrā, jo trauksmes signāla novietojums ar mākoņu sistēmas palīdzību ir daudz precīzāks nekā iepriekš. Komanda saņēma finansējumu 10 000 eiro apmērā.

- "Magnalysis" (Latvija) komandai, kas izstrādā risinājumu, kā padarīt magnētiskās rezonanses attēlveidošanu (MRI) lētāku un lietotājam draudzīgāku, tika piešķirts finansējums 20 000 eiro apmērā. Risinājums palīdz (MRI) izmeklējumu informāciju ievietot mākoņa tehnoloģijā, lai tā būtu pieejama ārstiem tiešsaistē, un mākslīgais intelekts spētu analizēt izmeklējumu rezultātus un palīdzētu noteikt sākotnējo diagnozi. Kopumā risinājums ievērojami atvieglotu ārstu darbu.

- "Millo Appliances" (Lietuva) komanda saņēma 5000 eiro, lai attīstītu viedo virtuves virsmu ar magnētisko motoru. Tā vietā, lai katrā virtuvē būtu vairākas atsevišķas ierīces, piemēram, blenderis, virtuves kombains, maisītājs utt., ir viena viedā darba virsma un saderīgi konteineri.

Veiksmīgākā no līdzfinansēšanas platformā "Fundwise" veiktajām kampaņām bija komandai no Latvijas – "AG Vibez", kura izstrādā skaņu horeogrāfijas apģērbu, kas, piemēram, cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem palīdz uztvert mūziku caur skaņas vibrācijām. Komanda ar kampaņu nopelnīja 905 eiro. Pavisam 29 komandas nopelnīja 7 423 eiro.

"Prototron" 2012. gadā nodibināja "Swedbank", "TalTech" un Tallinas zinātnes parks "Tehnopol". 2020. gadā "Prototron" pievienojās divi jauni partneri – Tartu Universitāte un "Buildit Latvia". Tieši "Buildit Latvia" kļūšana par partneri, deva iespēju komandām no Latvijas piedalīties konkursā.

Kopš 2012. gada "Prototron" ir finansējis 79 viedās idejas ar kopējo atbalstu nepilnu 965 000 eiro apmērā. Savukārt vēlāk šīs komandas ir spējušas piesaistīt papildu finansējumu vairāk nekā 28 miljonu eiro apmērā.

Papildu dibinātājiem arī tādi partneri kā Tallinas pilsēta, "Buildit Latvia", "Samsung", "Hedman Lift", "Fundwise", "Veebimajutus.ee", LMT, "Amazon Web Services" un "Basis ID".

Šī gada "Prototron" otrā kārta sāksies novembrī. Pieteikumus var iesniegt līdz 15. novembrim.