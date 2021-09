'Jeff' piesaista 1,5 miljonus dolāru finanšu platformas izaugsmes atbalstam Āzijā

Latvijas finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmums "Jeff App", kurš attīsta uz datiem orientētu finanšu salīdzināšanas platformu ar mērķi palīdzēt banku neapgūtajiem iedzīvotāju segmentiem Dienvidāzijā, piesaistījis 1,5 miljonu ASV dolāru sēklas finansējumu, informē uzņēmuma pārstāvji.

Tādējādi šīs kārtas finansējums kopā ar gada sākuma piesaistītajām investīcijām sasniedz 2,5 miljonus ASV dolāru. Finansējums piesaistīts no Zviedrijas fonda "J12 Ventures", Āzijas investoriem "iSeed Ventures un Toy Ventures", kā arī jau esošajiem investoriem "EstBAN", "Startup Wise Guys" un biznesa eņģeļiem. Līdzekļi tiks izmantoti, lai audzētu komandu no 15 līdz vairāk nekā 40 darbiniekiem, uzsvaru liekot uz augsta līmeņa talantiem. Paplašinātā komanda uzņēmumam ļaus ātrāk apgūt jaunus tirgus, kā arī straujāk attīstīt gan datu produktu, gan sadarbību un uz uzņēmumiem orientētu produktu virzienus, skaidro uzņēmums.

Neraugoties uz to, ka Vjetnama, Indonēzija un Filipīnas ir starp spēcīgākajām ekonomikām Dienvidaustrumāzijā, šīs valstis ir arī starp 10 lielākajām populācijām pēc cilvēku skaita, kuri saskaras ar apgrūtināumiem, lai piekļūtu finanšu pakalpojumiem. Aptuveni miljards cilvēku Āzijā saskaras ar šādu problēmu tā iemesla dēļ, ka lērumam cilvēku nav bankas kontu, transakciju vēstures un kredītvērtējumu. Lai šo problēmu risinātu, "Jeff" apkopo arvien lielāku daudzumu dažāda veida digitālo datu no vairākiem avotiem, uz to bāzes būvējot datu rīkus, kas ļauj finanšu pakalpojumu sniedzējiem apkalpot lielāku daļu to klinetu, kuri pirms tam nav bijuši sasniedzami un izvērtējami.

"Dati rāda, ka mūsu pieeja ne vien palīdz cilvēkiem nonākt pie vajadzīgajiem produktiem ātrāk, bet arī uzlabot savas iespējas tikt pie vajadzīgā pakalpojuma. Gan efektivitātes rādītāji, gan apjomi kopumā demonstrējuši negaidītu izaugsmi kopš gada sākuma. Esam izauguši 9 reizes pēdējo 7 mēnešu laikā. Papildus finansējums ļaus mums turpināt uzņemto tempu un kalpos kā lielisks atbalsts, lai sasniegtu vēl ambiciozākus mērķus un nākamo stadiju Jeff attīstībā," pauž uzņēmuma līdzdibinātājs un vadītājs Toms Niparts.

"Uz mums lielu iespaidu atstāja "Jeff" komandas spēja sasniegt uzstādītos rezultātus. Viņiem ir lieliska vīzija un milzu ambīcija attiecībā uz to, ko viņi vēlas sasniegt, kā arī ir skaidrs finanšu iekļaujamības uzlabojums, ko "Jeff" risinājums var nest. Mēs esam priecīgi kļūt par daļu no šī projekta un kopīgi darboties mērķa vārdā," min Emets Kings, "J12 Ventures" investīciju fonda partneris.

"Ar simtiem tūkstošu lietotāju un miljoniem salīdzinātu produktu tikai Vjetnamā, arvien lielāki partneri un zīmoli nu ir ieinteresēti apsvērt sadarbību. Šī ir milzu iespēja, kuru negrasāmies laist garām. Papildus finansējums ļaus mums papildināt komandu ar datu zinātnes, pārdošanas un marketinga talantiem, lai attīstītu un monetizētu jaunus produktu un rīkus biznesa segmentā - piemēram, "Jeff" kredītvērtējumu un datu API," pauž Toms Niparts.

Finansējuma kārtā ar savu fondu piedalījās arī Ramnik Arora, "Toy Ventures" līdzidbinātājs un produkta vadītājs vienā no pasaules lielākajām kriptovalūtu biržām FTX, kuri nesen piesaistīja 900 miljonu ASV dolāru lielu finansējumu. "Miljardam cilvēku Āzijā nav piekļuves kredītam, jo trūkst uzticamas kredītvērtējuma sistēmas. Tas ir būtisks faktorus ienākuma un iespēju nevienlīdzībai. "Jeff" komanda ar savu risinājumu būvē rīkus, kuri balstās uz mūsu ikdienā radītajiem datiem, un tas ļaus attīstīt drošu un datiem bagātu vidi aizņēmēju un aizdevēju starpā," komentē Arora.

Līdz ko darbība būs uzsākta un nostabilizēta Indonēzijā un Filipīnās, uzņēmuma plānos ir paplašināt darbību arī citos tirgos reģionā, kur eksistē līdzīga problēma, neizslēdzot izaugsmi uz citām pasaules daļām tālākā nākotnē.

"Sarunās ar Tomu kļuva skaidrs, ka viņš ļoti labi pārzina kredītspējas noteikšanas un finansēšanas jautājumu. Viņš sniedza pārdomātas atbildes saistībā ar problēmu, kuru "Jeff" risina, piedāvājot visai unikālu ieskatu finanšu pakalpojumu tirgū reģionā. Mēs priecājamies atbalstīt ambiciozus dibinātājus ar spēcīgu nišas pieredzi, un esam sajūsmināti kļūt par daļu no šī stāsta, min Win Vasikiri, līdzibinātājs un vadītājs Āzijā bāzētajam fondam iSeed, kurā dalību ņēmis arī slavenais "AngelList" dibinātājs Naval Ravikant.