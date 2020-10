JRT pāriet uz savu biļešu pārdošanas platformu

Jaunais Rīgas teātris (JRT) biļļetes uz oktobra izrādēm sācis tirgot jaunā biļešu pārdošanas platformā "ekase.jrt.lv", portālam "Delfi" pastāstīja teātra pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Pakāpeniski, ieviešot visus iecerētos tehniskos risinājumus, jaunā platforma sniegs papildu ērtības biļešu iegādes procesā. Ar prieku informējam, ka jau tagad atceļam biļešu pirkšanas komisijas maksu," savā mājaslapā informē JRT.

Kopš 2014. gada biļešu pārdošanu uz Jaunā Rīgas teātra izrādēm nodrošināja SIA "Divi grupa", kas uzturēja biļešu pārdošanas platformu "www.biletes.jrt.lv". Ik mēnesi Jaunais Rīgas teātris veica samaksu "Divi grupa", kas iekļāva komisijas maksu par pārdotām biļetēm un kases sistēmas uzturēšanas maksu.

"Izvērtējot esošo sadarbību un ikmēneša finanšu ieguldījumus, tiekoties ar citiem pakalpojumu sniedzējiem un apzinot iespējas tirgū, lēmām pāriet uz citu biļešu pārdošanas modeli – nevis izmantot ārpakalpojumu, bet paši veikt biļešu pārdošanu. Līdz ar to šobrīd mēs patstāvīgi veicam projekta plānošanas un uzraudzības darbus, piesaistām nepieciešamos pakalpojuma sniedzējus atsevišķiem šī projekta realizēšanas etapiem, slēdzam līgumus ar biļešu tirdzniecības procesā iesaistītajiem partneriem, tai skaitā, licenču izsniedzējiem, programmas pilnveidotājiem teātra specifikai, bankām, serveru uzturētājiem," klāstīja JRT preses pārstāve Inga Liepiņa.

Biļešu tirdzniecības platforma tiek veidota uz "Magento 2" e-komercijas platformas bāzes. "Šīs platformas papildināšanai ar teātra biļešu tirdzniecībai nepieciešamo specifiku ir tikušas piesaistīti vairāki uzņēmumi dažādos projekta īstenošanas etapos, un noslēgtie pakalpojuma līgumi nav pārsnieguši Publiskā iepirkuma likumā (PIL) noteikto līgumsummu, pie kuras publiskā iepirkuma ietvaros ir jāorganizē konkurss," skaidroja pārstāve.

Neviens no platformas izveides līgumiem nepārsniedza 10 000 eiro, tāpēc, ņemot vērā PIL, iepirkuma procedūru iepirkumiem nebija jāpiemēro, precizēja JRT pārstāve.

Galvenā atšķirība no iepriekšējā biļešu tirdzniecības modeļa esot tāda, ka biļešu tirdzniecību nodrošina teātris patstāvīgi: "Ja agrāk JRT maksāja komisijas maksu biļešu tirdzniecības pakalpojuma veicējam, tad tagad JRT izmaksas veidos līgumi ar banku par maksājumu karšu pieņemšanu, serveru uzturēšana, automātisko e-pastu serviss, kā arī pakalpojuma līgums par biļešu tirdzniecības platformas tehnisko apkalpošanu, uzturēšanu un nepieciešamo sistēmas papildinājumu izstrādāšanu. Turklāt būtisku izdevumu daļu veidos atlīdzība JRT darbiniekiem, kuri darba pienākumu ietvaros būs iesaistīti biļešu procesa nodrošināšanā. Lielākā daļa no šīm izmaksām būs mainīgas, atkarībā no sistēmas lietotāju skaita, plūsmas un pārdoto biļešu daudzuma. Tāpēc šobrīd konkrētas mēneša izmaksas nosaukt nevaram. Taču paredzam tās salīdzinoši zemas, kas pieļauj neveikt publiskā iepirkuma konkursa procedūru."

JRT dibināts 1992. gadā. Teātra finansējumu veido valsts dotācija, dažādu kultūras fondu atbalsts un sponsoru līdzekļi. Valsts kapitāldaļas teātrī pārstāv Kultūras ministrija.