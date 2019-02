Kā digitālās tehnoloģijas palīdz uzlabot biznesa efektivitāti: praktiski padomi uzņēmējiem

Viens no galvenajiem veiksmīgas uzņēmējdarbības stūrakmeņiem ir skaidri definēta biznesa attīstības stratēģija. Taču "gudrai", ilgtspējīgai izaugsmei ar to vien nepietiek, tāpēc uzņēmēji nepārtraukti meklē iespējas piešķirt savam biznesam papildu pievienoto vērtību. Mobilo sakaru operatora "Bite" tehnoloģiju eksperti ir apkopojuši informāciju par digitāliem risinājumiem, kas ļauj ievērojami uzlabot biznesa efektivitāti un iegūt uzņēmējiem laiku viņu biznesa attīstīšanai.

Mūsdienās uzņēmējdarbības vides attīstība iet roku rokā ar tehnoloģiju attīstību. Tiesa, ņemot vērā sabiedrībā valdošo uzskatu, ka jaunu tehnoloģiju ieviešana ir sarežģīts, laikietilpīgs un dārgs process, uzņēmēji parasti primāri fokusējas uz risinājumiem, kas ļauj attīstīt preču, pakalpojumu piedāvājumu un pārdošanas kanālus, kā arī samazināt kļūdu, drošības riskus. Taču moderno tehnoloģiju iespējas ir daudz plašākas.

"Bites" tehnoloģiju eksperti biznesa efektivitātes uzlabošanai iesaka izmēģināt divus tehnoloģiju risinājumus, kas paredzēti efektīvai zvanu plūsmas un uzņēmuma ierīču pārvaldībai. Turklāt to uzstādīšanai, lietošanai un uzturēšanai nav nepieciešamas specifiskas zināšanas.

Efektīvai uzņēmuma ierīču pārvaldībai

Mūsdienās mobilais telefons ir viens no nozīmīgākajiem biznesa vadības instrumentiem – to izmantojam ne vien saziņai, bet arī informācijas meklēšanai internetā, norēķiniem, elektroniskajai sarakstei u.tml. Tāpēc uzņēmējiem, kuri atbildīgi izturas pret to īpašumā esošo mobilo ierīču drošību un vēlas uzlabot biznesa procesus, ir piemēroti risinājumi, kas paredzēti elastīgai darbinieku ierīču pārvaldībai.

Piemēram, "Apple" ierīču lietotāji šim nolūkam var izmantot progresīvo "Apple Business Manager" risinājumu, bet "Samsung" un citu ražotāju ierīču lietotāji – inovatīvo "Samsung Knowx Manage" risinājumu. Jāpiebilst, ka abi minētie risinājumi ir salāgojami ar jebkura uzņēmuma ierīču pārvaldības platformu, turklāt tos var izmantot neatkarīgi no tā, cik ierīču – desmit vai desmit tūkstoši – ir uzņēmuma īpašumā.

"Šie risinājumi nodrošina efektīvu ierīču kontroli – ļauj regulāri veikt nepieciešamos programmatūru atjauninājumus, uzstādīt dažādus drošības risinājumus, konfigurēt e-pastu, kontrolēt ierīcēs pieejamo saturu, administrēt to lietotāju tiesības u.tml. ne vien centralizēti, bet arī attālināti. Piemēram, jaunu ierīci darbam var sagatavot, pat neizņemot to no iepakojuma. Tādējādi ierīču pārvaldības risinājumi būtiski atvieglo organizācijas darba ikdienu, par ko mēs "Bitē" esam pārliecinājušies arī praksē," atklāj "Bites" Biznesa klientu nodaļas vadītājs Arnis Pūciņš.

Viņš arī piebilst, ka, izvēloties "Samsung" risinājumu, svarīgi atcerēties, ka pilnā apmērā tās priekšrocības var izbaudīt uzņēmumi, kuru darbinieki ikdienā lieto ierīces ar "Android" operētājsistēmu. Citu operētājsistēmu – "iOS" un "Windows" – ierīču attālinātai pārvaldībai pieejamo funkciju klāsts ir ierobežots.

"Neraugoties uz izaicinājumiem, ko nes līdzi modernās tehnoloģijas, tās ir jāuztver nevis kā apgrūtinājums, bet gan kā gudra investīcija uzņēmuma izaugsmes veicināšanā. Ir jāatceras, ka gudri izmantoti digitālie risinājumi ļauj optimizēt izmaksas un palielināt ne vien biznesa efektivitāti, bet arī peļņu," pārliecināts Pūciņš.

Efektīvai zvanu plūsmas pārvaldībai

Izpētīts, ka mūsdienās 80% darījumu sākas ar telefonsarunu, turklāt 85% cilvēku, kuru zvani netiek pacelti, nepārzvana. Tāpēc pasaulē aizvien lielāku popularitāti iemanto risinājumi, kas padara uzņēmumus sasniedzamākus to klientiem un sadarbības partneriem, piemēram, modernizētas privātās telefonu centrāles (Private Branch Exchange) jeb "Viedie zvanu pārvaldnieki".

Tie ir digitāli risinājumi, kas ļauj izveidot uzņēmumos kvalitatīvu zvanu plūsmas loģistiku: nodrošina iespēju filtrēt, pāradresēt un ierakstīt ienākošos zvanus, uzglabāt šos ierakstus drošā datu "mākonī", veidot zvanu statistiku, atskaņot audio paziņojumus u.tml., tā samazinot klientu gaidīšanas un apkalpošanas laiku un ietaupot finanšu resursus.

"Biznesa vidē neatbildēšana uz zvaniem liecina par neprofesionalitāti, kas nelabvēlīgi ietekmē uzņēmuma publisko tēlu un finanšu situāciju. Piemēram, tiek lēsts, ka Lielbritānijas uzņēmumi neatbildēto zvanu dēļ ik gadu zaudē vairāk nekā 30 miljardus eiro. "Viedais zvanu pārvaldnieks" palīdz samazināt šos riskus, nodrošinot augsta līmeņa klientu servisu, kam mūsdienās nereti ir lielāka vērtība nekā preces vai pakalpojuma cenai," norāda "Bites" pārstāvis.

Šis risinājums ir piemērots dažādu jomu uzņēmumiem, piemēram, Latvijā to īpaši iecienījuši autoservisi, skaistumkopšanas saloni, tūroperatori, kurjerdienesti, būvniecības un loģistikas uzņēmumi.