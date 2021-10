Kāpēc lietoti auto pašlaik kļuvuši tik dārgi?

Automašīnu tirdzniecība šobrīd piedzīvo brīdi, kad pieprasījums būtiski pārsniedz piedāvājumu – tirgotāju noliktavās nav lielu uzkrājumu un kavējas klientu pasūtītie jaunie auto, kas veicinājis būtisku pieprasījuma pieaugumu pēc lietotām automašīnām. Kā liecina Auto Asociācijas dati, neskatoties uz pieaugumu pavasarī, vieglo auto tirgus pēdējos mēnešos piedzīvojis kritumu – septembrī par 7,6 %, salīdzinot ar 2020. gadu. Kāda ir pašreizējā situācija auto tirgū un kādi faktori to ietekmē, skaidro "Luminor Līzings" vadītājs Raivo Bāle.

Jau rakstījām, ka Latvijas "Auto asociācijas" vadītājs Andris Kulbergs brīdina, ka situācija jauno automašīnu tirgū ir nopietna – autosaloniem nav, ko tirgot, noliktavas teju tukšas, bet piegādes laiks 4–6 mēnešu vietā nu jau ir 8–10 mēneši. Kulbergs norāda, ka situācija jauno automobiļu tirgū tiešā veidā ietekmējusi arī lietoto automašīnu tirgu: "Kvalitatīvu lietoto automašīnu normālā apjomā šobrīd nav. Tas viss novedis pie tā, ka cenas par lietotām automašīnām pieaugušas par 10–15%."

Ko gan iesākt tiem, kas plāno iegādāties automašīnu sev vai uzņēmumam, – pirkt tagad vai labāk pagaidīt? "Automašīnas iegāde jebkurā gadījumā jāplāno iepriekš. Apzinoties, ka šobrīd situācija ar piegādēm ir sarežģīta, pirmie pasūtīto auto saņems tie, kas laicīgi iesnieguši pieteikumu. Es gan iesaku uzmanīgi attiekties pret lietotu automašīnu iegādi, kas tirgū tagad un tuvākajos mēnešos nonāks no Vācijas. 55% lietoto automašīnu pie mums nonāk no Vācijas, un, kā zināms, tur nesen bija plūdi, tas nozīmē, ka šādas "mašīnas slīkoņi" var parādīties mūsu tirgū," brīdina Kulbergs. Vairāk par auto trūkumu tirgū lasi šeit.

Piegāžu krīze

Covid-19 pandēmijas ietekmē arī šogad auto ražotāji ir būtiski piebremzējuši jaunu automašīnu ražošanu un ir krietni pieaudzis automašīnu piegādes laiks; pircējiem nākas izvēlēties no tā, kas ir pieejams, nevis to, ko sirds kāro. Līdz ar to aug pieprasījums arī pēc lietotajiem auto, bet automašīnu cenas vidēji ir palielinājušās par 20 %. Jau rakstījām, ka lietotu auto segmentā Baltijā vērojama aktīva rosība – "Citadele Leasing" finansējuma apjoms lietotu automašīnu iegādei līzingā šogad pieaudzis par 12 %.

Automašīnu tirgu šobrīd nosaka problēmas ar automašīnu detaļu piegādi. "Covid-19 krīze veicinājusi piegādes ķēžu traucējumus, slēgtas ražotnes un ir problēmas ar elektronisko komponentu nogādāšanu automašīnu ražotājiem, kā rezultātā kavējas jaunu spēkratu piegāde pasūtītājiem. Transportlīdzekļu karkasi ir gatavi, bet trūkst pusvadītāju mikroshēmas, tāpēc tos nav iespējams nokomplektēt līdz galam," komentē Bāle.

Vēl viens faktors, kas ietekmē pašreizējo situāciju, ir pāreja uz dabai draudzīgākiem automobiļiem, tāpēc auto ražotāji ir spiesti pārstrukturēties un pielāgoties, lai samazinātu mašīnu kaitīgumu videi.

"Pārejot uz jaunām tehnoloģijām, autobūves nozarei ir ļoti strauji jāiziet attīstības process, lai saglabātu konkurētspēju," saka Bāle. "Ja, piemēram, viedtālruņu un televizoru tehnoloģiskā attīstība ir sasniegusi teju augstāko punktu, tad elektroauto līdz tam vēl tāls ceļš ejams un ir iespējami daudz uzlabojumi."

Pārdošanas apjomi turpinās samazināties

Ātrāku pāreju uz elektroautomobiļiem kavē fakts, ka tie ir ievērojami dārgāki nekā transportlīdzekļi ar iekšdedzes dzinējiem.

"Tas galvenokārt ir saistīts ar automobiļu ražotāju investīcijām elektroauto tehnoloģiju attīstībā," skaidro "Luminor Līzings" vadītājs. "Šobrīd klienti vairāk raugās uz mašīnām ar iekšdedzes dzinējiem, bet šo automašīnu vairs nav tik daudz gan vides prasību, gan piegāžu problēmu dēļ. Līdz ar to pašreizējais piedāvājums ir nepietiekams."

Īpaši problēmu izjūt lielākie automašīnu zīmoli, kurus skar pašreizējā krīze un kuri tirgo spēkratus jau gadu uz priekšu. "Var prognozēt, ka tuvākajos mēnešos jaunu automašīnu pārdošanas apjomi, salīdzinot ar attiecīgo periodu pagājušajā gadā, turpinās samazināties," prognozē Bāle.

Lietotu auto tirgus

Visas iepriekšējās problēmas, ar ko šobrīd saskaras jaunu automašīnu tirgotāji, diemžēl atstāj ietekmi arī uz lietotu spēkratu tirgu. "Situācijā, kad jaunu automašīnu piedāvājums ir nepietiekams un elektroauto ir pārāk dārgi, tad lietotās automašīnas aizpilda tukšumu un ceļas arī to cena. Lai piegādātu lietotas automašīnas no citām Eiropas valstīm uz Latviju, starpnieki pieprasa augstāku cenu un līdz ar to pieaug arī lietotu automašīnu izmaksas," stāsta Bāle. Saskaņā ar Auto Asociācijas datiem septembrī ievestas 5454 lietotas automašīnas, kas ir par 19% vairāk nekā 2020. gada septembrī.

"Luminor Līzings" vadītājs skaidro, ka, neskatoties uz pandēmijas ierobežojumiem, kopumā iedzīvotāju spēja pildīt savas finansiālās saistības ir uzlabojusies, un viņi ir gatavi veikt arī dārgākus pirkumus, kas var veicināt elektroauto pārdošanas apjomu pieaugumu. Tas savukārt var palīdzēt apturēt cenu augšupeju un veicināt ātrāku pāreju uz videi draudzīgākiem transporta līdzekļiem. "Lai gan elektroauto īpatsvars tirgū joprojām ir mazs, pagājušajā gadā novērots reģistrēto elektroautomobīļu skaita pieaugums par 230%, salīdzinot ar gadu iepriekš, kas ir ļoti pozitīva tendence. Īpaši liels videi draudzīgāko automašīnu īpatsvara pieaugums vērojams augstākās klases automobiļu segmentā," komentē Luminor Līzings vadītājs.