'Kaspersky': Melnās piektdienas periodā krāpšana ar tiešsaistes maksājumiem pieaug par 208 %

Melnās piektdienas perioda sākumā ir novērots pikšķerēšanas uzbrukumu skaita pieaugums, kas atdarina e-maksājumu lapas. No 2021. gada septembra (627 560) līdz oktobrim (1 935 905) par e-maksājumu sistēmām nomaskētu finansiālo pikšķerēšanas uzbrukumu kopskaits ir vairāk nekā divkāršojies, proti, pieaugums sasniedzis 208 %. Šis un citi fakti ir minēti "Kaspersky" pārskatā "2021. gada Melnā piektdiena: kā pavadīt iepirkšanās dienu neapkrāptam".

Izpārdošanu periods piesaista gan pircēju, gan mazumtirgotāju uzmanību, taču to ir iecienījuši arī kibernoziedznieki, kuri nekautrējas pelnīt uz tiešsaistes pircēju rēķina, veidojot viltotas lapas, kas ir līdzīgas lielākajām mazumtirdzniecības platformām un e-maksājumu sistēmām.

2021. gada pirmajos desmit mēnešos "Kaspersky" produkti ir konstatējuši vairāk nekā 40 miljonus pikšķerēšanas uzbrukumu, kas bija vērsti pret e-komercijas un e-iepirkšanās platformām, kā arī pret banku iestādēm. 2021. gadā veikali atguvās pēc grūtiem 18 mēnešiem un pircēji atgriezās pie iepirkšanās bezsaistē, taču "Kaspersky" pētnieki nenovēroja tipiskās sezonālās pikšķerēšanas tendences saistībā ar iepirkšanos tiešsaistē, piemēram, ievērojamu pikšķerēšanas lapu pieplūdumu ar pārāk labiem, lai būtu īsti, izpārdošanas piedāvājumiem, vai ar mazumtirdzniecību saistītas krāpšanas pieaugumu.

Tomēr ir viens nozīmīgs izņēmums. 2021. gadā pret e-maksājumu sistēmām vērstu finansiālās pikšķerēšanas mēģinājumu kopskaits no septembra (627 560) līdz oktobrim (1 935 905) vairāk nekā divkāršojās, proti, pieaugums sasniedza 208 %. Patiešām, šogad esam novērojuši jaunu maksājumu sistēmu ieviešanu daudzās valstīs, jo tās ir ārkārtīgi parocīgas. Tā kā tās strauji kļuva populāras patērētāju vidū, krāpnieki sāka aktīvi izmantot šādas sistēmas par ēsmu ļaunprātīgām darbībām.

Ir pieaudzis arī mēstuļu skaits. Izpārdošanu sezonā no 27. oktobra līdz 19. novembrim tika novērota aktīva mēstuļu izplatīšana, turklāt 221 745 no tām ietvēra vārdus "Melnā piektdiena", informē "Kaspersky".

Tāpat "Kaspersky" pētnieki izanalizēja, kuras populāras platformas tika izmantotas par ēsmu, lai izplatītu pikšķerēšanas lapas. Rezultāti liecina, ka "Amazon" pastāvīgi bija vispopulārākā ēsma, ja aplūko pikšķerēšanas mēģinājumu kopskaitu, kur izmantots šis nosaukums. Lielākajā daļā 2021. gada otrais populārākais bija "eBay", kam sekoja "Alibaba" un "Mercado Libre".

"Mēs vienmēr novērojam pastiprinātu krāpniecisko darbību Melnās piektdienas periodā. Varbūt mazliet pārsteidz uzmanība, kas veltīta e-maksājumu sistēmām. Šoreiz mēs konstatējām populārākās maksājumus sistēmas atdarinošu uzbrukumu skaita milzīgu pieaugumu par 208 %. Protams, katru jaunu maksājumu lietotni krāpnieki uztver kā jaunu iespēju potenciāli izmantot lietotājus," stāsta "Kaspersky" drošības eksperte Tatjana Ščerbakova. "Tāpēc, lai aizsargātu savus datus un finanses, drošs paņēmiens ir pārliecināties, ka tiešsaistes maksājumu lapa ir aizsargāta: jūs zināsiet, ka tā ir, ja tīmekļa lapas URL sākas ar HTTPS, nevis vienkāršo HTTP, un pirms URL parasti atradīsies arī slēdzenes ikona."

Drošības padomi:

• Gan datorā, gan mobilajā ierīcē izmantojiet nekļūmīgu drošības risinājumu, kas identificē ļaunprātīgus pielikumus un bloķē pikšķerēšanas vietnes.

• Neatveriet pielikumus un nenoklikšķiniet uz saitēm e-vēstulēs no bankām, e-maksājumu lietotnēm vai iepirkšanās portāliem, it sevišķi, ja sūtītājs uzstāj, lai to darāt. Ieteicams tieši apmeklēt oficiālo vietni un pieteikties savā kontā no turienes.

• Pirms ievadāt jebkādu informāciju, atkārtoti pārbaudiet URL formātu vai uzņēmuma nosaukuma pareizrakstību, kā arī izlasiet atsauksmes un pārbaudiet domēna reģistrācijas datus.

• Uzmanieties no visiem piedāvājumiem, kas šķiet pārāk labi, lai būtu īsti, – parasti tie arī nav īsti.

"Kaspersky" ir Krievijā dibināts kiberdrošības un digitālās informācijas aizsardzības uzņēmums. "Kaspersky Lab" 1997. gadā nodibināja programmētājs Jevgeņijs Kasperskis, kurš ir kompānijas akciju kontrolpaketes īpašnieks un ģenerāldirektors.

Jāpiebilst, ka Krievijā ir spēkā likums, kas paredz, ka valstī pārdotos viedtelefonos, planšetdatoros un datoros jābūt iepriekš uzstādītai vietējā ražojuma programmatūrai un lietotnēm – ierīcēs jābūt uzstādītām arī kiberdrošības kompānijas "Kaspersky Lab" izstrādātām programmām.