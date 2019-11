'Kaspersky' tirgū laiž risinājumu nevēlamu dronu 'aizgaiņāšanai'

Kiberdrošības uzņēmums "Kaspersky" ir laidis klajā jaunu risinājumu, kas ir izstrādāts, lai palīdzētu organizācijām un īpašumu saimniekiem aizsargāties pret civilo dronu neatļautu piekļuvi, portālu "Delfi" informēja kompānijā.

Izmantojot neparastu vairāku sensoru kombināciju, tostarp uzņēmuma izveidotu jaunu pieeju dronu noteikšanai ar lāzerskenēšanu, un mašīnmācīšanās tehnoloģijas, "Kaspersky Antidrone" var automātiski pamanīt un identificēt bezpilota lidaparātu, kā arī neļaut tam iekļūt aizliegtās zonās. Tas viss tiek izdarīts, nesabojājot ierīces.

Tiek lēsts, ka 2018. gadā pasaules dronu tirgus vērtība bija 14 miljardi USD un līdz 2024. gadam tā sasniegs 43 miljardus USD. Šo pieaugumu nosaka potenciālās iespējas un pozitīvās pārmaiņas, ko var sniegt bezpilota gaisa kuģu izmantošana, sākot no preču piegādes un paredzēto izrakteņu ieguves vietu vai būvkonstrukciju pārbaudes līdz pat izklaides interešu apmierināšanai.

Tomēr šīs progresīvās tehnoloģijas masveida ieviešanu var ietekmēt negatīvais vērtējums, kas bieži asociējas ar droniem. Piemēram, nesen Apvienotajā Karalistē veiktā pētījumā tikai 31 % respondentu atzina, ka viņiem ir pozitīva attieksme pret tiem. Šādu attieksmi lielā mērā izraisa bezpilota lidaparātu nepareizas vai prettiesiskas lietošanas gadījumi. Tos var izmantot spiegošanas nolūkā, ietriecoties tie var ievainot cilvēkus, nodarīt bojājumus izšķirīgi svarīgai infrastruktūrai, tostarp atomelektrostacijām, vai traucēt lidostu darbībai, kā tas bija, kad lidojošu dronu dēļ tika slēgts skrejceļš Gatvikas lidostā Londonā, Apvienotajā Karalistē.

Šo iemeslu dēļ ir svarīgi nostiprināt un uzturēt uzticēšanos tehnoloģijai un aizsargāt tās svarīgas inovācijas lomu gan uzņēmumu, gan privātpersonu darbībā, nodrošinot, ka tā neapdraud privātumu un drošību. Lai palīdzētu padarīt drošāku bezpilota gaisa kuģu sistēmu izmantošanu, samazinātu saistītos riskus un palielinātu operatoru atbildību, "Kaspersky" ir izstrādājis pretlidrobotu risinājumu.

Programmatūra "Kaspersky Antidrone" koordinē vairāku, partneru nodrošinātu aparatūras moduļu darbību un atšķir dronus no citiem objektiem. Galvenais noteikšanas modulis meklē dronus, atkarībā no klientu vajadzībām un vides izmantojot videokameras apvienojumā ar radaru, gaismas avota atklāšanu un attāluma noteikšanu līdz tam un skaņas sensorus. Lāzerskenera lietošana, lai noteiktu drona atrašanās vietu, ir oriģināls "Kaspersky" risinājums, kas iepriekš šajā jomā nav izmantots, uzsver kompānijā.

Kad debesīs ir pamanīts kustīgs objekts, tā koordinātas tiek pārraidītas uz īpašu serveri, kas pēc tam tās nosūta uz speciālu iekārtu. Saskaņā ar datiem no galvenā noteikšanas moduļa šī iekārta pagriežas pret objektu, izseko to un tad kamera pietuvina tā attēlu. Vienlaikus neironu tīkls, kas ir apmācīts atšķirt dronus no citiem kustīgiem priekšmetiem, analizē objektu videoattēlā. Ja tiek noteikts, ka tas ir drons, serveris nosūta komandu speciālam modulim, lai tas bloķē sakarus starp dronu un tā vadības ierīci. Pēc tam drons vai nu lido atpakaļ uz vietu, no kuras pacēlās, vai nolaižas vietā, kur zaudēja sakarus ar vadības ierīci. Tas nozīmē, ka ierīce netiks bojāta, jo nav fiziska kontakta vai uzbrukuma dronam.

"Daudzi "Kaspersky Antidrone" izstrādes grupas dalībnieki, mani ieskaitot, ir pieredzējuši dronu vadītāji. Dažkārt bezpilota lidaparāts var radīt reālas briesmas. Piemēram, esmu bijis liecinieks riskantām situācijām publisku sarīkojumu laikā. Tas, protams, raisa noteiktas šaubas par tehnoloģijas izmantošanu. Diemžēl drona vadītājs bieži vien nezina, kur ir aizliegtās zonas, tāpēc ir ļoti sarūgtināts, kad drons tiek pēkšņi notriekts vai tam fiziski uzbrūk ar naidīgiem aizsardzības līdzekļiem. Tieši tāpēc, izstrādājot risinājumu, mēs ņēmām vērā dronu entuziastu intereses, kā arī drošības prasības un apsvērumus. Tas mums palīdzēja izstrādāt veidu, kā bez kaitējuma droniem nodrošināt, lai tie neiekļūst aizliegtās zonās," komentē projekta "Kaspersky Antidrone" īpašnieks Vladimirs Turovs.

"Kaspersky" ir starptautisks kiberdrošības uzņēmums, kas dibināts 1997. gadā. Patlaban vairāk nekā 400 miljonu lietotāju ir aizsargāti ar "Kaspersky" tehnoloģijām, un uzņēmums palīdz arī 270 tūkstošiem korporatīvo klientu.