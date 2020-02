Koronavīrusa 'Covid-19' dēļ Barselonā atcelta pasaulē lielākā tehnoloģiju izstāde

Jaunā koronavīrusa "Covid-19" izplatības dēļ Barselonā atcelta februāra beigās ieplānotā pasaulē lielākā un ietekmīgākā tehnoloģiju izstāde "Mobile World Congress", liecina rīkotāju publisks paziņojums.

Izstāde ik gadu pulcē mobilo ierīču un ar to tehnoloģijām saistītus ražotājus un izstrādātājus no visas pasaules. Tajā apskatāmi aktuālākie šībrīža viedtālruņi. 2018. gadā tajā pirmo reizi bija atrodams arī LMT stends. Iepriekš no izstādes regulāri reportāžās par svaigākajiem jaunumiem vēstīja arī "Delfi", šeit redzama 2019. gada izstādes fotoreportāža.

Rīkotāji paziņojumā norāda, ka lēmums pieņemts, balstoties drošības apsvērumos un izvērtējot iespējas nodrošināt veselībai atbilstošus apstākļus. Pirms paziņojuma atsevišķas kompānijas pamanījās jau paziņot, ka konferencē šo apsvērumu dēļ nepiedalīsies, to starpā "Nokia", "Intel", "LG Electronics", "Deutsche Telekom" un vairāki citi.

Kā ziņots, Ķīnā mirušo skaits koronavīrusa "Covid-19" uzliesmojumā ir pieaudzis līdz 1113 pēc 97 jaunu nāves gadījumu reģistrēšanas.

Visā Ķīnā tagad ir apstiprināti 44 653 koronavīrusa infekcijas gadījumi.

Jaunā vīrusa uzliesmojums sākās decembrī savvaļas dzīvnieku tirgū Hubei provinces administratīvajā centrā Uhaņas pilsētā. Lielākā daļa saslimšanas gadījumu ar koronavīrusu reģistrēta Ķīnas Uhaņas pilsētā. Taču ir ziņots par ievestiem gadījumiem vairākās citās Ķīnas provincēs, Honkongas īpašās pārvaldes apgabalā, Taipejas pašvaldībā, Makao īpašās pārvaldes reģionā, Taizemē, Japānā, ASV, Dienvidkorejā, Singapūrā un Vjetnamā, Malaizijā, Austrālijā, Nepālā, Francijā, Kanādā, Vācijā, Somijā, Itālijā, Apvienotajā Karalistē, Spānijā un Zviedrijā.