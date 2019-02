'Krāniņu svastika': 'Slack' jaunais logo sasmīdina ļaudis

Populārā darba vides ziņapmaiņas programma "Slack" mainījusi savu vizuālo identitāti, taču, kā jau tas mēdz gadīties, lietotājiem bija visai pretrunīgas domas par šādu soli. Vairāki no tiem pat minējuši, ka jaunais logo drīzāk atgādina nacistu svastiku, kas izveidota no krāniņiem, vēsta "Buzzfeed" un citi ārzemju tehnoloģiju portāli.

"Slack" kompānijas paziņojumā skaidro, ka tās iepriekšējais logo, kuru rotāja 11 dažādu krāsu elementi, bijis pārlieku sarežģīts. Jaunajā logo atstātas četras krāsas, kā arī izmainītas logo elementu leņķu attiecības, kas tagad kļuvušas vienkāršākas.

Ta-da! From today, Slack has a new logo, the start of a general refresh of our look. A little simpler, a little clearer, and (we think) a little better. Read more about this change in the handy blog post we’ve written about it: https://t.co/LT1ju7kGxw pic.twitter.com/aceZMCb5St