'Lattelecom' izplešas datu drošības biznesā

Jau otro gadu "Lattelecom" datu centru biznesā ir vērojams stabils pieaugums – 25% 2017. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un 26% pieaugums tiek prognozēts šogad, teikts uzņēmuma paziņojumā medijiem.

Turklāt 70% veido pakalpojuma eksports, Ukrainas mākoņpakalpojumu tirgū pat ieņemot ceturto vietu. Tas apliecinot, ka pēdējos gados ieviestie datu centru pakalpojumi, procesu un infrastruktūras sertifikācija atbilstoši vadošajiem pasaules standartiem, ir novērtēti "Lattelecom" klientu vidū gan Latvijā, gan arī eksporta tirgos, uzsver uzņēmumā.

"Lattelecom" ir ieguvis ISO 27001 informācijas drošības pārvaldības standarta sertifikātu. Tas skaidri nosaka prasības efektīvai informācijas drošības pārvaldības sistēmas izveidei, ieviešanai un dokumentēšanai. Šis sertifikāts iekļauj gan fiziskos, gan drošības aspektus un paredz visaptverošu kontroli, kas vērsta uz informācijas konfidencialitāti, integritāti un pieejamību klientiem, darbiniekiem un partneriem.

Ieviestais ISO 27001 standarts sniedz drošību klientiem par informāciju, kuru viņi uztic pakalpojumu sniedzējam, kas, savukārt, par to rūpējas visos organizācijas līmeņos. Standarta ieviestās prasības ļauj samazināt drošības pārkāpumu skaitu, līdz ar to izmaksas, ko rada dīkstāves un drošības incidentu novēršana, ļauj samazināt reputācijas riskus un nodrošināt atbilstību likumdošanas prasībām.

Papildus ISO 27001 standarta ieviešanai, "Lattelecom" šogad veica PCI DSS 1. līmeņa ikgadējo sertifikāta atjaunošanas auditu, kas apliecina, ka uzņēmuma datu centri atbilst starptautiskajiem VISA/Mastercard standartiem. Tie attiecas uz ikvienu uzņēmumu, kas apstrādā, glabā vai pārsūta elektronisko norēķinu datus.

"Lattelecom" ir viens no lielākajiem datu centru pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs, un 70% no uzņēmuma datu centra biznesa sastāda eksports. Pēc IDC tirgus pētījuma datiem, 2017. gadā Lattelecom tirgus daļa Ukrainā bija 10% no kopējā mākoņpakalpojumu tirgus. Lai garantētu klientiem augstākā līmeņa drošību un pieejamību, "Lattelecom" ir sertificējis divus datu centrus atbilstoši PCI DSS 1. līmeņa prasībām, no kuriem datu centrs "Dattum" ir arī vienīgais "TIERIII" sertificētais datu centrs Baltijā.