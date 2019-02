Latvieši Silīcija ielejā: ar blokķēdes tehnoloģiju pēta datorspēlētājus

"Mani vienmēr interesējušas lielas būves, gribējies saprast, kā darbojas lielas struktūras. Nedaudz līdzīgi tas ir gan būvniecībā, gan informāciju tehnoloģijās," saka Mārtiņš Bratuškins, uzņēmuma "Monetizr" līdzīpašnieks. "Kāpēc blokķēdes? Blokķēdes tehnoloģija ļauj glabāt spēlētāju datus virtuālā, tā saucamā, "neuzticamības" ("trustless") vidē. Tas nozīmē, ka blokķēde izņem uzticību no indivīdu vai kādas struktūras rokām un to automatizē." Foto: "Monitizr" pārstāvji Andris Merkulovs (no kreisās), Reinis Skorovs un Mārtiņš Bratuškins.

Ar Mārtiņu Bratuškinu, uzņēmuma "Monetizr" līdzīpašnieku sarunājās Taira Zoldnere.

Tikšanās ar Mārtiņu man sarunāta inovatīvo tehnoloģiju centrā Sanfrancisko "Ethereum Classic Labs". Dažas minūtes pirms norunātā laika stāvu namā pie lifta, kad pa kāpnēm grasās uzskriet kāds jauns cilvēks. Mēs saskatāmies un zemapziņā saprotam, ka esam latvieši. Tā notiek mana iepazīšanās ar Mārtiņu, kura uzņēmums "Monetizr" nesen absolvējis prestižo biznesa akseleratoru "Techstars".

Kāds bija uzņēmuma sākums?

Pēc izglītības esmu ceļu un tiltu būves inženieris. Tomēr, strādājot šajā nozarē, sapratu, ka mani vairāk interesē inovatīvas, tehnoloģiskas lietas. Sāku piedalīties hakatonos, un redzēju, ka tā ir vide, kas mani interesē un aizrauj. Paralēli sāku arī strādāt par e-komercijas projektu vadītāju. Ar domubiedriem hakatonos prezentējām jaunas idejas, attīstījām savus projektus, bija veiksmes un neveiksmes. Tomēr viss mainījās, kad satiku savus pašreizējos kolēģus, un ar Andri Merkulovu nodibinājām uzņēmumu "Monetizr".

Jaunuzņēmums "Monetizr" turpināja attīstīt savu ideju biznesa akseleratorā "Uptech Ideas" ASV Ohaijo štata pilsētā Sinsinati. Tieši "Uptech" akseleratorā tika izstrādāts konkrēts produkta piedāvājums, kā arī uzņēmums tika reģistrēts ASV. Mārtiņš piebilst, ka ārzemniekam reģistrēt uzņēmumu Amerikā nepavisam nav viegli, tomēr ar "Uptech" palīdzību viss beidzās veiksmīgi, un šobrīd "Monetizr" ir ASV reģistrēts uzņēmums ar meitas kompāniju Latvijā.

Darbojoties Amerikā, nākas pielāgoties vietējai biznesa videi. Mārtiņš atceras, kā pirmo reizi turējis rokā bankas čeku un nav īsti sapratis, ko ar šo papīru iesākt (jāpiebilst, ka ASV vēl joprojām plaši tiek izmantotas bankas čeku grāmatiņas, ar tiem var pat norēķināties veikalos).

No kr.: Andris Merkulovs un Mārtiņš Bratuškins ar biznesa akseleratora "TechStars" balvu. Publicitātes foto.

Ar ko nodarbojas jūsu uzņēmums?

Īsumā var teikt, ka palīdzam video spēļu izstrādātājiem izveidot jaunus ienākumu avotus. Mūsu produkts pēta datorspēlētāju uzvedības algoritmus, un piedāvā iegādāties ar konkrēto spēli saistītus papildu produktus. Mūsu klientu loks atrodas ASV, tieši tāpēc bija nepieciešams izveidot ASV reģistrētu uzņēmumu. Praktiski kompānijas galvenā pārstāvniecība Amerikā atrodas Atlantā, Džordžijas štatā.

Kāpēc tieši Atlantā?

Atlanta mūsu uzņēmumam ir ļoti piemērota. Tajā pieejami visi mentori, ļoti spēcīgs cilvēku tīkls, kas var gan atbalstīt, gan palīdzēt ar jauniem kontaktiem. Attīstītas visas tehnoloģiskās iespējas. Tajā pašā laikā Atlanta vēl nav tik pārpildīta ar jaunuzņēmumiem kā Silīcija ieleja. Tur mūs kā latviešus jau pazīst un atceras, kamēr šeit, Sanfrancisko, mēs pazustu daudzo ārzemju jaunuzņēmumu vidū. Uz Atlantu pārcēlāmies laikā, kad tikām uzņemti biznesa akseleratorā "Techstars", kura viena no filiālēm atrodas Atlantā.

Tomēr šobrīd tu esi šeit, Sanfrancisko.

Jā, "Monetizr" ir sasniedzis nākošo attīstības pakāpi, un mums pašreiz priekšā divi uzdevumi, lai kompānija turpinātu augt: jāpalielina klientu skaits un jāpiesaista finansējums. Silīcija ielejā atrodas lielākā daļa ASV video spēļu kompāniju, šeit tās ir uz vietas, viegli sasniedzamas, tāpēc arī es patlaban esmu Sanfrancisko. Tāpat Silīcija ieleja ir vieta, kur piesaistīt investorus. Šajā investīciju kārtā esam jau nodrošinājuši apmēram 60% no paredzētā līdzekļu apjoma.

Kādi ir jūsu plāni nākotnes attīstībai?

Šobrīd mūsu klienti ir trīsdesmit spēļu studijas, tomēr spēļu industrijā galvenais nav, ar cik studijām sadarbojamies, bet gan cik šīm studijām ir aktīvo spēļu lietotāju. Pašreiz mums tādi ir 17 miljoni, bet pāris gadu laikā plānojam sasniegt 100 miljonu spēlētāju auditoriju. Šobrīd strādājam ar mobilo tālruņu platformām, tomēr ar laiku mēs sadarbosimies arī ar citām spēļu platformām, piemēram, konsolēm. Mums būs nepieciešama arī lielāka komanda. Pašreiz ASV strādā divi cilvēki, bet Latvijā – pieci. Tuvākā gada laikā plānojam izaugt līdz 15 darbinieku kompānijai, jo lielākoties viss darbs notiek automātiski. Latvijā ir pasaules līmeņa speciālisti, tie ir cilvēki, ko pazīstam un varam uzticēties.

Kā šajā kontekstā darbojas inovatīvā blokķēdes tehnoloģija?

Vispirms gribu minēt, ka visām spēļu ražotāju studijām ir līdzīgas vajadzības un problēmas – kā palielināt ienākumus, kā izveidot pēc iespējas personiskāku piedāvājumu katram klientam un kā paildzināt spēles laiku. Mūsu mērķis ir kļūt par ekspertu, kas var palīdzēt studijām piemeklēt atbilstošāko piedāvājumu konkrētai auditorijai.

"Monetizr" aplikācija. Foto: Mārtiņš Bratuškins.

Kāpēc blokķēdes? Spēļu kompānijas ļoti sargā savu spēlētāju datus, lai tie netiktu nodoti kādai citai studijai. Konkurence spēļu ražotāju vidū ir visai augsta. Blokķēdes tehnoloģija ļauj glabāt spēlētāju datus virtuālā, tā saucamā, "neuzticamības" ("trustless") vidē. Tas nozīmē, ka blokķēde izņem uzticību no indivīdu vai kādas struktūras rokām un to automatizē.

Tā ir atšķirība no klasiskajām datu bāzēm, kur visi lietotāja dati tiek glabāti kādas kompānijas serverī, un kompānijai tie ir pieejami. Pēdējā laikā ir bijuši daudzi datu nopludināšanas gadījumi. Lietojot blokķēdes tehnoloģiju, mēs redzam spēlētāju ar kādu noteiktu kodu, un varam pētīt šā spēlētāja paradumus, kā arī izveidot spēlētāju grupu ar līdzīgiem paradumiem. Pēc tam mēs varam rekomendēt spēļu studijai piedāvāt noteiktai spēlētāju auditorijai konkrētas preces vai pakalpojumus. Tomēr mēs paši neglabājam individuālu cilvēku datus.

Kurā brīdī notiek atkodēšana? Kā prece sasniedz konkrētu cilvēku?

Atkodēšana notiek spēļu izstrādātāja pusē, un viņi paši kontaktējas ar konkrēto spēlētāju caur spēli, ko spēlētājs spēlē. Blokķēdes tehnoloģija ir lielisks veids, kā risināt datu aizsardzības problēmu. Domāju, ka nozarēs, kas lieto lielu daudzumu privātas informācijas, tā tiks pielietota arvien plašāk.

Jūs strādājat arī ar kriptoaktīviem?

Jā, šobrīd pieņemam maksājumus ne tikai tradicionālajās valūtās, bet arī populārākajos kriptoaktīvos: "Bitcoin", "Ethereum", "LifeCoin", "BitcoinCash".

Mēs pieņemam maksājumus un konvertējam kriptonaudu ASV dolāros automātiski pirkuma brīdī īpašos apmaiņas portālos. Spēļu kompānijas izmanto šo iespēju, jo tas ir jauns, inovatīvs un moderns maksājumu veids.

Mūsu tālākā attīstības vīzija būtu izveidot īpašu universālu spēļu kriptoaktīvu, ko varētu lietot visām spēlēm visā pasaulē un kas būtu pielīdzināms klasiskajai naudai. Piemēram, spēlējot videospēli, cilvēks ir nopelnījis kādu summu šajā universālajā spēļu naudā un par to var nopirkt sev kafiju vai citu reālu preci. Tas ir "Monetizr" mērķis, un mūsu darbs šobrīd "būvē ceļu" šai vīzijai.

Tomēr kriptoaktīviem nāk līdzi ne visai laba slava?

Jā, kriptoaktīvu jomā līdz šim nav bijusi attīstīta likumdošana, izveidojās krāpnieciskas kompānijas, kas savāca līdzekļus no iedzīvotājiem, un daudzi cilvēki zaudēja naudu. Tomēr pēdējo divu gadu laikā ir notikusi filtrācija, un šobrīd ar kriptoaktīviem nodarbojas kompānijas, kam tās ir nepieciešamas un nes pievienoto vērtību arī klientiem. Domāju, ka tie, kas godīgi strādā kriptoaktīvu tirgū, atgūs publikas uzticamību un būs uzvarētāji.

Otrs aspekts, kas daudz parādās medijos, ir par to, ka kriptonauda tiek izmantota "tumšu" darījumu veikšanai. Jā, to dara, bet salīdzinošie dati pierāda, ka lielākā daļa nelegālo darījumu tiek apmaksāti skaidrā naudā. Tātad lielāka problēma ir skaidrā nauda nevis kriptonauda.

Pateicoties blokķēdes tehnoloģijai, katrai kriptonaudas vienībai var izsekot un redzēt, kādos "maciņos" tā ir pabijusi, ieskaitot, pie kādām kompānijām tā nonākusi. Maciņa turētājs gan ir kodēts blokķēdē. Tomēr ir ierobežots darījumu skaits, ko var veikt pilnīgi anonīmi. Kādā brīdī ir nepieciešama personas autorizācija, un pie dažādiem autorizācijas veidiem tiek strādāts.

Kā ir ar konkurentiem jūsu sfērā?

Jā, šo jautājumu vienmēr uzdod iespējamie investori! (smejas)

Mūsu lielākie konkurenti ir mobilās reklāmas rīki, kas strādā ar līdzīgu klientu auditoriju. Pirms produkta izstrādes mēs rūpīgi analizējām, kādas ir mūsu sadarbības partneru vajadzības un problēmas. Šī darba rezultātā esam izveidojuši kompleksu piedāvājumu, kas risina šīs problēmas. Mēs pētām spēlētāju uzvedības algoritmus, apbalvojam spēlētāju par viņa sasniegumiem, piedāvājot konkrētus produktus, un tas darbojas. Papildu tam mēs arī nodrošinām maksājumu veikšanu un produktu piegādi spēlētājiem. Līdz ar to mūsu uzņēmums ir ļoti specifisks, un es nevaru nosaukt nevienu līdzīgu.

Bratuškina iknedēļas skrējiens Sanfrancisko. Foto: Mārtiņš Bratuškins.

Tu izklausies ļoti aizņemts, vai iznāk laiks atpūtai?

Bieži strādāju līdz desmitiem vakarā vai ilgāk, bet Jaungadā esmu apņēmies vairāk laika veltīt fiziskām aktivitātēm. Ar draugiem izmantojam skriešanas sacensību aplikāciju un negribas būt pēdējam. Pagājušajā nedēļas nogalē noskrēju 19 km un ar nepacietību gaidu nedēļas beigas. Gribas skriet atkal!