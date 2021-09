Latviešu baltie hakeri izcīna pirmo vietu profesionāļu vidū vispasaules sacensībās

Aizvadītajā nedēļas nogalē tehnoloģiju drošības uzņēmuma "Possible Security" komanda "Unexpected Productions" piecu cilvēku sastāvā izcīnījusi pirmo vietu profesionālo komandu konkurencē vispasaules lielākajās balto hakeru sacensībās "Cyber Security Awareness Worldwide Capture The Flag 2021".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Strādājot 48 stundas bez pārtraukuma, komanda atrisinājusi vairumu no izvēlei pieejamajiem uzdevumiem un ieguvusi 4817 punktus, kas "Unexpected Productions" nesis pārliecinošu uzvaru 79 komandu konkurencē no visas pasaules.

"Sacensības bija grūts pārbaudījums, taču spējām sakoncentrēties un, komandai attālināti komunicējot teju 50 stundu ilgā video zvanā, tikt galā ar vairumu no uzdevumiem. Dalība "Capture The Flag" sacensībās ir veids, kā pasaules klases tehnoloģiju drošības uzņēmumu komandas attīsta savas kompetences un zināšanas ārpus ikdienas pienākumiem. Attālinātais režīms mums nebija nekas jauns, jo jau astoņus gadus kopš uzņēmuma dibināšanas tā ir mūsu ikdiena," komentē informācijas tehnoloģiju drošības eksperts un "Possible Security" vadītājs Kirils Solovjovs.

"Capture the Flag" (CTF) jeb "Atrodi karogu" sacensības tehnoloģiju drošības nozarē ir populārs sacensību veids, kurā dalībnieki gan tīmekļvietņu, gan failu, gan datorprogrammu kodā meklē dažādos veidos apslēptas norādes. CTF sacensības tiek organizētas izglītojošos nolūkos, lai gan studenti, gan profesionāļi varētu iepazīt un spētu reaģēt uz pasaulē aktuāliem kiberdrošības apdraudējumiem, skaidro uzņēmumā.

Aizvadīto sacensību laikā dalībniekiem bija pieejami kopumā 38 uzdevumi astoņās dažādās uzdevumu kategorijās, ko iespējams risināt, pašiem definējot stratēģiju, līdzīgi kā tas notiek orientēšanās sportā. Uzdevumi variēja no tīmekļvietnes uzlaušanas līdz mašīnkoda reversinženierijai, industriālās mašinērijas signālu analīzei un šifrēšanas algoritmu uzdevumiem.

"Cyber Security Awareness Worldwide Capture The Flag" ir senākās un lielākās CTF sacensības, kurās jau 18 gadu garumā ik gadu piedalās vairāk nekā tūkstotis studentu un profesionāļu komandu, kuras cenšas izlauzties un nostiprināties tehnoloģiju drošības nozarē, kā arī pārbaudīt un papildināt savas zināšanas un prasmes. Šogad sacensības notiek divās kārtās, no kurām pirmajā 48 stundu izaicinājumā piedalās arī profesionāļu komandas.